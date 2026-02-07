Jonathan Levi: Győznünk kell az Újpest ellen!; Cseh Sándor: A saját harcát megnyerte a csapat, ennyire futotta az erőnkből

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:



Jonathan Levi: Győznünk kell az Újpest ellen! Apró svédországi faluból indult, tizenhat évesen hazája hetedosztályú bajnokságában játszott, ma viszont már a Ferencváros egyik alapembere. Jonathan Levi a szombaton 17 órakor kezdődő Újpest elleni mérkőzésen is kulcsfigura lehet, de vajon miért várja különös izgatottsággal a mostani derbit?! A futballistát Borbola Bence kérdezte

„Meglepő volt, de ésszerű” – így látják Németországban Arne Maier újpesti igazolását. Bundesliga-múlttal, U21-es Európa-bajnoki címmel és 27 évesen ritkán érkezik játékos az NB I-be, Arne Maier azonban kivétel: az Augsburgnál háttérbe szoruló német középpályás újpesti szerződtetéséről Robert Götz-cel, az Augsburger Allgemeine Zeitung futballszakírójával beszélgetett Borsos László

Hogyan illik Tóth Alex a Bournemouth középpályájába? Az adat- és taktikai elemzéssel foglalkozó Anantaajith Raghuramannal arról beszélgettünk, miért passzolhat Tóth Alex a Bournemouth-hoz, milyen szerepkörben nyújthatja a legjobbját, miért megfelelő klub számára a helyi viszonylatban kiscsapat a fejlődéshez. Borsos László interjúja

Mindhárom csapatunkra kulcsfontosságú meccs vár. A sereghajtó Buducsnoszt elleni győzelem negyeddöntőt érne a Győrnek, míg a debreceniek biztossá tehetik helyüket a rájátszásban. A jó formában lévő FTC-nek hoznia kell a kötelezőt, ha szeretné megszerezni az első két hely valamelyikét. Jakus Barnabás beharangozója

Cseh Sándor: A saját harcát megnyerte a csapat, ennyire futotta az erőnkből. Négyszer is kiegyenlített a magyar női vízilabda-válogatott a Hollandia elleni Európa-bajnoki döntőben, addig is rendkívül szoros mérkőzést játszott a két csapat egymással, az ötméteresek viszont ezúttal az ellenfélnek kedveztek. Mi volt az az apróság, ami Hollandia javára döntött? Női válogatottunk szövetségi kapitányával Krasznai Bence készített interjút

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!