Darts: egy mérkőzésen múlt Székely Pál Pro Tour-kártyája

Egy hónappal azután, hogy Kovács Patrik révén újra magyar dartsos szerepelt a PDC-dartsvilágbajnokságon, Székely Pál minden korábbi magyar próbálkozásnál közelebb járt ahhoz, hogy bekerüljön a profi dartsszervezet 128 legjobbja közé, és ezzel az idény összes (azaz 34) Players Championship-versenyén elindulhasson, valamint részt vegyen a European Tour-versenyek és a világbajnokság profik számára kiírt selejtezőin.

Az egész héten át tartó Q-School két helyszínen két szakaszból állt. Idén összesen húsz magyar próbált szerencsét, Németországban Székely mellett Ancsin László, Ascsillán Gergő, Balogh Richárd, Bolla Ferenc, Borbély András, Egedi Bence, Jehirszki György, Kelemen Péter, Kerényi Balázs, Krekács Barna, Lővei Milán, Major Nándor, Paunoch Martin, Prés Nándor, Szedlár Krisztián, Szlanyina József, Vályi Attila és Vida Mihály, míg Angliában Csató László ragadott nyilakat.

Az első három nap előselejtezőjéből négy magyar jutott tovább Kalkarban, Székely mellett Major, Kelemen és Balogh vett részt a csütörtöktől vasárnapig tartó második etapban. Kelemen csütörtökön, Major pénteken és szombaton is nyert egy-egy meccset, ezzel egy, illetve két ponttal zárt, míg Baloghnak a második etapban egy siker sem jött össze.

Székely viszont azután, hogy csütörtökön az első meccsén kikapott, pénteken pedig egy győzelmet aratott, szombaton egészen a legjobb nyolcig menetelt, amihez négy győzelemre volt szüksége. Az utolsó napot úgy kezdte, hogy ha sikerül megismételnie a teljesítményét, azaz újra négy pontot szerez, szinte biztosan meglesz a Pro Tour-kártyája. Vasárnap holland, amerikai és cseh riválisa ellen is győzött, de a 16 között jött a horvát Boris Krcmar, aki ellen nem sikerült a bravúr, 6–2-re kikapott, és végül nyolc ponttal zárta a négynapos döntő szakaszt. A ranglistáról 9 győzelemmel már sikerült Pro Tour-kártyát szerezni, az utolsóként bejutó német Pascal Rupprechtnek ugyanúgy 8 pontja volt, mint Székelynek, csak jobb legkülönbséggel.

Az idei Q-Schoolon 29 vadonatúj, kétéves PDC-versenyengedélyt osztottak ki, 16-ot a németországi Kalkarban, 13-at pedig az angliai Milton Keynes-ben.

A selejtező nevesebb indulói közül nem járt sikerrel a portugál José de Sousa és a vb-n remeklő svéd, Andreas Harrysson sem. Angliában szintén nagy nevek álltak rajthoz, a vb-n berobbanó Charlie Manby bekerült, a veterán Mervyn King visszakerült a 128 fős PDC-mezőnybe, a Pro Tour-kártyáját tavaly visszaadó Steve Beaton megpróbált visszajutni a profik közé, de nem járt sikerrel, ahogy Fallon Sherrock, a skót John Henderson, a kétszeres PDC-világbajnok kanadai John Part és a dél-afrikai Devon Petersen sem.

A PDC Q-SCHOOLON PRO TOUR-KÁRTYÁT SZERZŐK

Kalkar, Németország (16 új Pro Tour-kártyás)

Napi top 2-be jutók (8 fő): Filip Bereza (lengyel), Arno Merk (német), Jeffrey Sparidaans (holland), Cristo Reyes (spanyol), Matthias Ehlers (német), Yorick Hofkens (német), Jeffrey de Zwaan (holland), Sietse Lap (holland)

Ranglista alapján (8 fő): Jimmy van Schie (holland), Chris Landman (holland), Marvin Kraft (német), Benjamin Pratnemer (szlovén), Adam Gawlas (cseh), Jurjen van der Velde (holland), Alexander Merkx (holland), Pascal Rupprecht (német)

Milton Keynes, Nagy-Britannia (13 új Pro Tour-kártyás)

Napi top 2-be jutók (8 fő): Rhys Griffin (walesi), Adam Leek (ausztrál), Carl Sneyd (angol), Niall Culleton (ír), Tom Sykes (angol), Shane McGuirk (ír), Samuel Price (angol), Charlie Manby (angol)

Ranglista alapján (5 fő): Stephen Burton (angol), Tyler Thorpe (angol), Stephen Rosney (ír), David Sharp (skót), Merwyn King (angol)