Michael van Gerwen a Bahrein Darts Masters bajnoka

R. P.R. P.
2026.01.16. 21:08
Michael van Gerwen végre tornagyőzelemnek örülhet
Michael van Gerwen győzelmével ért véget a Bahrein Darts Masters, a World Series idei első tornája. A háromszoros világbajnok holland a döntőben 8:6-ra győzött Gian van Veen ellen.

 

Érdekesség, hogy a negyeddöntő során a legkevesebb leget a holland Danny Noppert nyerte, összesen egyet, ám a körátlagok terén a holland értéke volt a legmagasabb. Noppert persze így is kiesett, akárcsak a világbajnok Luke Littler, akit Gerwyn Price ejtett ki meggyőző fölénnyel. Azonban a walesi is búcsúzott a következő körben, a háromszoros vb-első Michael van Gerwen győzte le.

Van Gerwen nagyszerű formában dobott, egészen a döntőig ment, ahol honfitársa, az idei vb-fináléban vereséget szenvedő Gian van Veen nézett vele farkasszemet. Van Gerwen magabiztos játékkal 8:6-ra nyert, és ezzel már a 17. World Series-tornagyőzelmét könyvelhette el!

DARTS
World Series, Bahrein Darts Masters
Negyeddöntő
Luke Littler (angol, 94.04)–Gerwyn Price (walesi, 97.43) 2:6
Michael van Gerwen (holland, 97.92)–Stephen Bunting (angol, 98.45) 6:4
Luke Humphries (angol, 100.86)–Nathan Aspinall (angol, 104.43) 3:6
Gian van Veen (holland, 104.31)–Danny Noppert (holland, 106.47) 6:1
Elődöntő
Price (87.88)–Van Gerwen (94.21) 2:7
Aspinall (94.82)–Van Veen (97.70) 4:7
Döntő
Van Gerwen (100.91)–Van Veen (110.79) 8:6

 

