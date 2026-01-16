Michael van Gerwen a Bahrein Darts Masters bajnoka

Érdekesség, hogy a negyeddöntő során a legkevesebb leget a holland Danny Noppert nyerte, összesen egyet, ám a körátlagok terén a holland értéke volt a legmagasabb. Noppert persze így is kiesett, akárcsak a világbajnok Luke Littler, akit Gerwyn Price ejtett ki meggyőző fölénnyel. Azonban a walesi is búcsúzott a következő körben, a háromszoros vb-első Michael van Gerwen győzte le.

Van Gerwen nagyszerű formában dobott, egészen a döntőig ment, ahol honfitársa, az idei vb-fináléban vereséget szenvedő Gian van Veen nézett vele farkasszemet. Van Gerwen magabiztos játékkal 8:6-ra nyert, és ezzel már a 17. World Series-tornagyőzelmét könyvelhette el!

VAN GERWEN WINS THE BAHRAIN DARTS MASTERS 🇧🇭



Michael van Gerwen comes out on top of an incredible contest against Gian van Veen to claim the Bahrain Darts Masters trophy and his SEVENTEENTH World Series of Darts title!



📺 https://t.co/XzyoZs6rU3#BahrainDarts | Final pic.twitter.com/6YYpX4nMRX — PDC Darts (@OfficialPDC) January 16, 2026

DARTS

World Series, Bahrein Darts Masters

Negyeddöntő

Luke Littler (angol, 94.04)–Gerwyn Price (walesi, 97.43) 2:6

Michael van Gerwen (holland, 97.92)–Stephen Bunting (angol, 98.45) 6:4

Luke Humphries (angol, 100.86)–Nathan Aspinall (angol, 104.43) 3:6

Gian van Veen (holland, 104.31)–Danny Noppert (holland, 106.47) 6:1

Elődöntő

Price (87.88)–Van Gerwen (94.21) 2:7

Aspinall (94.82)–Van Veen (97.70) 4:7

Döntő

Van Gerwen (100.91)–Van Veen (110.79) 8:6