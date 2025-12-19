Greaves nagyot játszott, de Gurney legyőzte a legjobb női dartsost a vb-n

A nap talán legjobban várt meccse Daryl Gurney és a legjobb hölgy, Beau Greaves összecsapása volt. Az angolnak reális esélye volt rá, hogy az egyetlen, versenyben maradt nőként győzzön.

Az első szettben Greaves sokszor tévesztett szektort, és bár Gurney nem játszott kiemelkedően, a döntő legben az északír volt a jobb, így az övé lett a játszma is.

Greaves kissé görcsösen teljesített a meccs elején, de a második szettben beindult. 1–1 után a harmadik leget 128-as kiszállóval nyerte meg, majd a negyedik leget mindössze tíz nyílból hozta. Ezzel a szetteket nézve egyenlített.

BEAU NAILS THE BULL!



Beau Greaves at her brilliant best!



The Women's Series superstar produces a sensational 128 on the bull to take control of set two!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/OPKXYNJ9SY — PDC Darts (@OfficialPDC) December 19, 2025

TEN-DARTER!



Two legs in 22 darts! 🤯



Beau Greaves has come alive here, producing the best leg of the tournament to draw level against Daryl Gurney!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/5gQoJ2VLFo — PDC Darts (@OfficialPDC) December 19, 2025

A harmadik szettben Gurney javított a játékán. Bár a csata a döntő legig ment, Greaves nem tudta kihasználni a szettnyilat D20-ra, Gurney viszont megragadta a lehetőséget és brékleggel hozta a játszmát.

GURNEY EDGES BACK AHEAD!



That could be decisive!



Beau Greaves misses a dart at tops to lead 2-1 in sets, and Gurney steps in to regain the initiative!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/dKW3hFSPTk — PDC Darts (@OfficialPDC) December 19, 2025

A negyedik szetthez Gurney-nek nem sok köze volt, Greaves most jobban koncentrált, és kétszer is brékelve az északírt 3–0-val egyenlített.

Az ötödik, döntő szettben 1–1 után Gurney bedobott egy gyönyörű és nagyon fontos 144-es kiszállót, mellyel el is vette Greaves kezdését!

SENSATIONAL SUPERCHIN!



That is CLUTCH from Daryl Gurney!



The Northern Irishman delivers a GIGANTIC 144 checkout to move to the brink of victory against Beau Greaves!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/BHo7iqcge6 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 19, 2025

Ezután Gurney-nek már csak a saját legjét kellett hoznia a győzelemért, és ezt sikerrel megtette: a meccs az északír 3:2-es győzelmével zárult.

GURNEY TAKES OUT BEAU!



What. A. Match. 🔥



Daryl Gurney finishes the job against Beau Greaves, surviving a dart at double from Beau Greaves to win 3-2 in an incredible contest!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R1 pic.twitter.com/kj0SwCgxwG — PDC Darts (@OfficialPDC) December 19, 2025

William O’Connor úgy nyert 3:0-ra Krzysztof Kciuk ellen, hogy közben 102.36-os körátlagot ért el, ami az eddigi legjobbnak számít a jelenlegi vb-n.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. FORDULÓ

William O’Connor (ír, 102.36)–Krzysztof Kciuk (lengyel, 85.34) 3:0 (3–2, 3–0, 3–0)

Daryl Gurney (északír, 22., 89.77)–Beau Greaves (angol, 91.55) 3:2 (3–2, 1–3, 3–2, 0–3, 3–1)

Nathan Aspinall (angol, 15., 94.01)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki, 90.62) 3:1 (2–3, 3–1, 3–2, 3–2)

Keane Barry (ír, 92.84)–Tim Pusey (ausztrál, 89.12) 3:0 (3–2, 3–0, 3–1)

Péntek délután játszották

Kevin Doets (holland, 92.11)–Matthew Dennant (angol, 86.75) 3:1 (2–3, 3–1, 3–2, 3–2)

Ryan Meikle (angol, 89.14)–Jesús Salate (argentin, 80.85) 3:0 (3–0, 3–0, 3–1)

Mickey Mansell (északír, 83.00)–Leonard Gates (amerikai, 87.05) 2:3 (2–3, 3–0, 1–3, 3–1, 0–3)

Josh Rock (északír, 11., 90.18)–Gemma Hayter (angol, 80.73) 3:1 (3–1, 3–0, 1–3, 3–2)

A szombati program

2. FORDULÓ

13.30 (Tv: Sport1)

Ryan Searle (angol, 20.)–Brendan Dolan (északír)

Andreas Harrysson (svéd)–Szakai Motomu (japán)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–James Hurrell (angol)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Ricardo Pietreczko (német)

20.00 (Tv: Sport1)

Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland)

Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül

A vasárnapi program

2. FORDULÓ

13.30 (Tv: Sport1)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák)

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német)

Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol)

20.00 (Tv: Sport1)

Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)/Tim Pusey (ausztrál)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)

Luke Littler (angol, 1.)–David Davies (walesi)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0

Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi) 0:3

Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol) 3:0

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai) 3:1

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír) 3:1

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci) 0:3

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0

Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai) 3:1

Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol) 3:1

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát) 3:1

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német) 1:3

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh) 3:0

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland) 1:3

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol) 3:0

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki) 3:0

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 3:2

Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai) 2:3

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga) 3:2

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai) 3:1

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol) 3:1

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál) 3:0

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol) 3:1

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol) 3:1

Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd) 3:0

Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán) 0:3

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol) 3:0

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál) 3:1

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol) 3:1

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri) 1:3

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh) 3:0

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai) 3:0

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki) 3:1

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai) 2:3

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai) 2:3

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol) 3:1

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán) 3:0

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol) 2:3

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai) 1:3

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol) 3:1

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn) 3:2

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót) 0:3

Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán) 3:1

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel) 3:0

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland) 3:0

Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3

Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol) 3:2

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál) 3:2

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német) 3:2

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki) 3:0

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland) 3:1

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol) 0:3

Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi) 0:3

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin) 3:0

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol) 3:1

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál) 1:3

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol) 3:2

Callan Rydz (angol)–Kovács Patrik 3:0

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–David Davies (walesi)

Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)

Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol)

Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol)

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–James Hurrell (angol)

Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)

Ryan Searle (angol, 20.)–Brendan Dolan (északír)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül

Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland)

Andreas Harrysson (svéd)–Szakai Motomu (japán)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Ricardo Pietreczko (német)

Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri)

Wessel Nijman (holland, 31.)–Gabriel Clemens (német)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Leonard Gates (amerikai)

David Munyua (kenya i)–Kevin Doets (holland)

James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol)

Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai)

Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót)

Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)

Peter Wright (skót, 30.)–Arno Merk (német)

Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Scott Williams (angol)

Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)

Jonny Tata (új-zélandi)–Ryan Meikle (angol)

Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Callan Rydz (angol)