Az utolsó negyedben 33 pontot szerezve, utolsó másodperces mezőnygóllal nyert a Broncos – videók

LOS ANGELES CHARGERS–INDIANAPOLIS COLTS

Tovább menetel a Colts. Az Indianapolis az eddigi hat meccsén mindig legalább 20 pontot szerzett, négyszer 29 pontnál is többet. Ezúttal is remekeltek a támadók, az első hét drive-ból hat pontszerzéssel (öt TD, egy FG) ért véget, ezzel az őrült tempóval nem tudta tartani a lépést a Chargers, amely az első félidőben 23–3-as hátrányban volt. A második félidőben a Los Angeles is szerzett három touchdownt, de a hazaiak védelme nem tudta feltartóztatni a Colts támadósorát, így ez csak a kozmetikázásra volt elég. Daniel Jones 288 passzolt yarddal és 2 TD-vel zárt. Alec Pierc öt elkapásból 98 yardot termelt, míg a hatpontosokat Tyler Warren és Michael Pittman Jr. kapta el. A vendégek legjobbja Jonathan Taylor volt, aki 16 labdacipelésből 94 yardot és három touchdownt szerzett, a Colts 1986 után tudott ismét nyerni Los Angelesben. A Chargersben Justin Herbert karrierrekordot jelentő 423 yardot passzolt és franchise rekordot jelentő 37 sikeres passza volt, azonban három TD-jére két eladott labda jutott. Kedvenc célpontjai Keenan Allen (11 elkapás, 119 yard, 1 TD) és Oronde Gadsden II (hét elkapás, 164 yard, 1 TD) voltak.

DALLAS COWBOYS–WASHINGTON COMMANDERS

Ahogy várható volt, látványos mérkőzést és sok pontot hozott a Washington és a Dallas csoportmérkőzése. A Cowboys támadósora továbbra is elképesztő tempóban termeli a pontokat, ezúttal 44-et tettek fel a táblára. Dak Prescott (264 yard, 3 TD) elit szinten játszik, a CeeDee Lamb (öt elkapás, 110 yard, 1 TD), George Pickens (négy elkapás, 82 yard) és Jake Ferguson (hét elkapás, 29 yard, 2 TD) alkotta skillsor is remekelt. Jayden Daniels futva és passzolva is TD-t szerzett, de megsérült, a helyére beálló Marcus Mariota pedig nem volt tényező. A Commanders 3–4-es mérleggel áll, míg a Dallas 3–3–1-gyel.

ARIZONA CARDINALS–GREEN BAY PACKERS

Nem okozott meglepetést a Green Bay arizonai vendégjátéka. A Packers rendre szoros meccseket játszik, a Cardinals ezt megelőző mind a hat találkozója egy labdabirtokláson belül dőlt el. A Packers gépe ötórás késéssel indult el, lehet ez okozott problémát a vendégek támadósorában, amely a harmadik negyed közepén egy labdaszerzést követően szerezte meg első TD-jét. A Cardinals erre szintén touchdownnal válaszolt, de ismét egyenlített a Packers. Az utolsó negyedben a hazaiak mezőnygólja után Josh Jacobs futva szerezte meg második TD-jét két perccel a mérkőzés vége előtt. Az Arizona támadhatott a győzelemért, de sikertelen negyedik kísérlet után véget ért a mérkőzés, nyert a Green Bay. Jordan Love szolid teljesítményt nyújtott (179 yard, 1 touchdown), Josh Jacobs a két TD-je mellett 55 yardot hozott, míg a vendég elkapósorból Romeo Doubs (6 elkapás, 72 yard) és Tucker Kraft (öt elkapás, 58 yard) emelhető ki. A Green Bay védelme folyamatosan odaért a Kyler Murray sérülése miatt játszó Jacoby Brisettre, Micah Parsons karrierrekordot jelentő három sacket jegyzett. Brisett 279 yardot és két hatpontost passzolt, 25 sikeres passzából tízet Trey McBride kapott el, az ő nevéhez fűződik a két touchdown is. A Cardinals a legutóbbi öt mérkőzését összesen 13 ponttal vesztette el, az Arizona az NFL történelmének második csapata, amely sorozatban öt meccsen négy vagy annál kevesebb ponttal szenved vereséget.

DENVER BRONCOS–NEW YORK GIANTS

Három negyeden át a Giants lejátszotta a pályáról a Denvert. A New York a negyedik negyedre 19–0-s előnnyel fordulhatott, az utolsó játékrészben azonban a Broncos egészen elképesztő négy touchdownt szerzett ezzel szűk két perccel a mérkőzés vége előtt 30–26-ra átvette a vezetést. A Giants azonban villámgyorsan végigment a pályán és Jaxson Dart futásával visszavette a vezetést. Az extra pont azonban kimaradt – Jude McAtamney korábban is kihagyott már egy extra pontot–, a Broncos négy játékból 56 yardot tett meg, Wil Lutz pedig az utolsó másodpercben berúgta 39 yardról, így a Broncos örülhetett az elképesztő mérkőzés végén.

Az elmúlt 1602 mérkőzésen, amikor egy csapat hat perccel a mérkőzés vége előtt 18 ponttal vezetett, akkor meg is nyerte a meccset, ennek a sorozatnak vetett véget ez a mérkőzés. Az utolsó öt percben Bo Nix előbb hat yardról futott be, majd R. J. Harvey-nak passzolt, aztán 18 yardról is befutott a célterületre. Jaxson Dart 283 yarddal, 3 TD-vel és egy eladott labdával zárt, továbbá egy futott yarddal segítette a Giantset, míg Cam Skattebo 60 yardot futott ( három elkapásból, 34 yard, 1 TD). Theo Johnson 66 yardot szerzett egy hatpontos mellett, Daniel Bellinger pedig 88 yardig jutott (1 TD), míg Wan'Dale Robinson hat elkapásból 95 yardot szerzett. A Broncosban Bo Nixnek 50 passzkísérlete volt, ebből 27 volt pontos 279 yardért és két hatpontosért, emellett öt futásból 48 yardot és két touchdownt szerzett. A hazai elkapók közül Marvin Mims Jr. (hat elkapás, 85 yard) és Courtland Sutton (hat elkapás, 87 yard) is nyolcvan yard fölé jutott.

NFL

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Vasárnap késő este

Denver Broncos–New York Giants 33–32 (0–7, 0–6, 0–6, 33–13)

Los Angeles Chargers–Indianapolis Colts 24–38 (3–6, 0–17, 14–15, 7–0)

Dallas Cowboys–Washington Commanders 44–22 (17–8, 10–7, 14–7, 3–0)

Arizona Cardinals–Green Bay Packers 23–27 (3–0, 10–6, 7–7, 3–14)

Vasárnap kora este

Jacksonville Jaguars–Los Angeles Rams 7–35 (0–14, 0–7, 0–0, 7–14)

Chicago Bears–New Orleans Saints 26–14 (3–0, 17–7, 3–7, 3–0)

Cleveland Browns–Miami Dolphins 31–6 (3–0, 14–6, 7–0, 7–0)

Tennessee Titans–New England Patriots 13–31 (10–3, 3–14, 0–14, 0–0)

Kansas City Chiefs–Las Vegas Raiders 31–0 (7–0, 14–0, 10–0, 0–0)

Minnesota Vikings–Philadelphia Eagles 22–28 (3–7, 3–7, 10–7, 6–7)

New York Jets–Carolina Panthers 6–13 (0–3, 3–7, 0–3, 3–0)

Hétfő

2.20: San Francisco 49ers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

Kedd

1.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

4.00: Seattle Seahawks–Houston Texans (Tv: Arena4)

Péntek

Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers 33–31 (0–7, 17–3, 3–7, 13–14)

Szabadnapos: Baltimore Ravens, Buffalo Bills