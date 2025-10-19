Videó: ezért kapott piros lapot Gróf, akit Varga Barnabás váltott a kapuban

Mint ismeretes, a Ferencváros 1–1-es döntetlenre végzett az Újpesttel a labdarúgó NB I vasárnapi derbijén. A hosszabbítás Gróf Dávid kiállításáról marad emlékezetes, az FTC kapusa ellökött egy labdaszedőt, ami után Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba, mert már nem volt több cseréje a vendégeknek. Tekintse meg az esetet videón!