Videó: ezért kapott piros lapot Gróf, akit Varga Barnabás váltott a kapuban

2025.10.19. 21:28
Gróf Dávid hosszasan reklamált, aztán odaadta a mezét Varga Barnabásnak és elhagyta a pályát (Fotó: Török Attila)
Mint ismeretes, a Ferencváros 1–1-es döntetlenre végzett az Újpesttel a labdarúgó NB I vasárnapi derbijén. A hosszabbítás Gróf Dávid kiállításáról marad emlékezetes, az FTC kapusa ellökött egy labdaszedőt, ami után Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba, mert már nem volt több cseréje a vendégeknek. Tekintse meg az esetet videón!

 

Labdarúgó NB I
2 órája

Az első félidőben Varga Barnabás góljával az FTC vezetett, a másodikban az Újpest Matko révén egyenlített.

 

