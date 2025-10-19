Nathan Aspinall oktatta a mezőnyt Hildesheimben
Aspinall nagyot játszott vasárnap. Az elődöntőben azt a Gian van Veent búcsúztatta, aki a negyeddöntőből 105.20-as körátlaggal jutott tovább. Sorozatban hozta a kilencven fölötti átlagokat.
A sorozat 14 tornájából Aspinall hármat is megnyert, és összesítésben is a legjobbnak bizonyult. Az European Tour-ranglista első 32 helyezettje jogot szerzett az október 23. és 26. között rendezendő Európa-bajnokságra, amelyen Aspinall lesz az első kiemelt.
DARTS
PDC EUROPEAN TOUR, 14. ÁLLOMÁS, HILDESHEIM
Negyeddöntő
Krzysztof Ratajski (lengyel, 88.36)–Dave Chisnall (angol, 9., 94.58) 6–5
Dirk van Duijvenbode (holland, 97.77)–Peter Wright (skót, 96.87) 6–5
Jermaine Wattimena (holland, 85.41)–Nathan Aspinall (angol, 93.17) 4–6
Gian van Veen (holland, 14., 105.20)–Danny Noppert (holland, 11., 101.53) 6–3
Elődöntő
Ratajski (94.46)–Van Diijvenbode (96.08) 3–7
Aspinall (99.78)–Van Veen (99.17) 7–6
Döntő
Van Duijvenbode (92.91)–Aspinall (97.05) 6–8
A PDC EUROPEAN TOUR 2025-ÖS ÁLLOMÁSAI
Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Luke Littler–Mike De Decker 8–5
European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Ryan Joyce 8–4
International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: Stephen Bunting–Nathan Aspinall 8–5
German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Michael van Gerwen–Gian van Veen 8–5
Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Martin Schindler–Ross Smith 8–4
European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Gary Anderson–Andrew Gilding 8–0
Dutch Darts Championship, Rosmalen (Hollandia). Döntő: Jonny Clayton–Niko Springer 8–6
European Darts Open, Leverkusen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Damon Heta 8–6
Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország). Döntő: Gerwyn Price–Gary Anderson 8–3
Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium). Döntő: Luke Littler–Josh Rock 8–7
Czech Darts Open, Prága (Csehország). Döntő: Luke Humphries–Josh Rock 8–5
HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST. Döntő: Niko Springer–Danny Noppert 8–7
Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc). Döntő: Stephen Bunting–Luke Woodhouse 8–3
German Darts Championship, Hildesheim (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Dirk van Duijvenbode 8–6
Október 23–26.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)