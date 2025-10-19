Verstappen magabiztos győzelmet aratott Austinban; zárul az olló a bajnokságban

Max Verstappen nem is alapozhatott volna jobban a 46. Amerikai Nagydíjnak otthont adó Austinban, hiszen azt követően, hogy a szombati sprintversenyen győzelemre váltotta a rajtelsőségét, ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását a vasárnapi futam előtt. A holland az 55 pontos hátrányát kívánta még tovább csökkenteni, amire remek esélye volt, hiszen az összetett vezető Oscar Piastri a csalódást keltően alakuló kvalifikáció után a hatodik helyről rugaszkodhatott el.

A címvédő mellől induló Lando Norris ugyanakkor igyekezett megakadályozni a Red Bull újabb sikerét, és a futam előtt kijelentette, mindent meg fog tenni a győzelem érdekében. A második soron Charles Leclerc és George Russell osztozott, míg a helyszínen rekordtartó Lewis Hamilton az ötödik rajtkockából kívánt előrébb kapaszkodni.

Ami a stratégiát illeti, Leclerc, Gabriel Bortoleto és Lance Stroll a lágy, Estaban Ocon, Isack Hadjar és Alexander Albon a kemény, míg a többiek a közepes keveréken rajtoltak.

Verstappen jól jött el, és megtartotta a vezetést, mögötte ugyanakkor nagy harc alakult ki Norris és Leclerc között, a párharcban a ferraris kerekedett felül, és előrelépett a második helyre, míg az egy pozíciót veszítő mclarenes mögött Hamilton, valamint a Russellt maga mögé utasító Piastri fordult el, míg hátrébb Albon és Gabriel Bortoleto akadt össze, aminek következtében a williamses a mezőny végére esett vissza.

Míg Verstappen folyamatosan húzott el az élen, Leclerc nyakába megérkezett Norris, majd Hamilton is felzárkózott a kettősre, míg a mögöttük haladó Piastrit a két Mercedes követte szorosan, de egyikük sem került igazán támadási helyzetbe. A 7. körben aztán Carlos Sainz Jr. próbálta megelőzni Antonellit, de rosszul mérte fel a helyzetet, és kiforgatta a Mercedest. Az eset következtében a williamses számára véget ért a verseny, míg a vetélytárs a mezőny végére esett vissza, miközben virtuális biztonsági autós szakasz lépett érvénybe, amely ideje alatt Albon járta meg a boksztutcát.

A korlátozást a 9. körben oldották fel, amit követően beállni látszottak a különbségek, az elejében egyedül Russell volt DRS-távolságon belül Piastrihoz képest, de előzési helyzetbe ő sem került. A 14. körben aztán Norris új lendületet vett, és megint célkeresztbe vette a lágyakat koptató Ferrarit, de eleinte ezúttal sem találta a fogást a monacói vetélytársán, ráadásul Hamilton újra felzárkózott rájuk.

Norris végül a 21. körben tudta maga mögé utasítani Leclerc-t, de időközben megkapta az utolsó figyelmeztetését, így onnantól fogva nagyon figyelnie kellett a pályahatárokra. A helycsere után a monacóira teljesen ráesett Hamilton is, a csapat nem várt, és azonnal a bokszba hívta a lágy gumin haladó versenyzőjét. Leclerc közepesekre váltott, míg a többiek egyelőre kivártak.

Az élmezőnyből Piastri volt a következő, aki megjárta a bokszutcát, és kapott lágyakat, mint ahogyan a következő körökben érkező Hamilton, Norris és Verstappen is. A 34. körre már valamennyi versenyző túl volt az első kerékcseréjén, ekkor Verstappen 11 másodperccel előzte meg a második helyét visszavevő Leclerc-t, akit Norris igyekezett újra levadászni, de eléggé csúszkált alatta a McLaren, így egyáltalán nem volt könnyű dolga.

Negyedikként Hamilton érkezett, majd Piastri és Russell sorakozott, akik mögött Cunoda és Bearman csapott össze. A brit meg is forgott a csatározás közben, de csak egy pozíciót vesztett Nico Hülkenberggel szemben. Ezután viszont megmerevedtek a különbségek, és az első tízesben szinte mindenki tartotta a követési távolságot. Izgalmakat Norris csempészett a hajrába, amikor újra visszazárkózott Leclerc-re, és nyithatta is a hátsó szárnyát a Ferrari mögött.

A mclarenes először merész manőverrel próbálta meglepni az ellenfelét, de ez nem jött össze, a következő körben ugyanakkor sikerült áthámoznia magát a Ferrarin, és feljött a második helyre az 51. körben. A folytatásban már nem történt változás a mezőny elejében, Verstappen győzelmét senki sem fenyegette, a holland, szezonbeli ötödik, míg pályafutása 68. sikerét könyvelhette el, aminek köszönhetően 40 pontra csökkentette a lemaradását a vb-éllovas Piastrihoz képest.

A másodikként befutó Norris eközben 14 pontra megközelítette az ötödikként célba érő csapattársát, Piastrit, a McLaren kettőse közé a Ferrari duója férkőzött be Leclerc, Hamilton sorrendben. A hatodik Russell lett, majd Cunoda, Hülkenberg, Bearman és Alonso zárta a pontszerzők sorát.

Folytatás jövő hétvégén a Mexikói Nagydíjjal!

