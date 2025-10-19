Nemzeti Sportrádió

Verstappen magabiztos győzelmet aratott Austinban; zárul az olló a bajnokságban

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2025.10.19. 20:39
Fotó: AFP
Címkék
verseny F1 Amerikai Nagydíj Formula–1
Max Verstappen (Red Bull) aratott győzelmet a Formula–1-es Amerikai Nagydíj versenyén. A holland mögött Lando Norris (McLaren) ért célba, aki 14 pontra csökkentette a hátrányát az ötödikként befutó Oscar Piastrihoz (McLaren) képest. A kettőst Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben a Ferrari párosa választotta szét egymástól.

Max Verstappen nem is alapozhatott volna jobban a 46. Amerikai Nagydíjnak otthont adó Austinban, hiszen azt követően, hogy a szombati sprintversenyen győzelemre váltotta a rajtelsőségét, ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását a vasárnapi futam előtt. A holland az 55 pontos hátrányát kívánta még tovább csökkenteni, amire remek esélye volt, hiszen az összetett vezető Oscar Piastri a csalódást keltően alakuló kvalifikáció után a hatodik helyről rugaszkodhatott el. 

A címvédő mellől induló Lando Norris ugyanakkor igyekezett megakadályozni a Red Bull újabb sikerét, és a futam előtt kijelentette, mindent meg fog tenni a győzelem érdekében. A második soron Charles Leclerc és George Russell osztozott, míg a helyszínen rekordtartó Lewis Hamilton az ötödik rajtkockából kívánt előrébb kapaszkodni. 

Ami a stratégiát illeti, Leclerc, Gabriel Bortoleto és Lance Stroll a lágy, Estaban Ocon, Isack Hadjar és Alexander Albon a kemény, míg a többiek a közepes keveréken rajtoltak. 

Verstappen jól jött el, és megtartotta a vezetést, mögötte ugyanakkor nagy harc alakult ki Norris és Leclerc között, a párharcban a ferraris kerekedett felül, és előrelépett a második helyre, míg az egy pozíciót veszítő mclarenes mögött Hamilton, valamint a Russellt maga mögé utasító Piastri fordult el, míg hátrébb Albon és Gabriel Bortoleto akadt össze, aminek következtében a williamses a mezőny végére esett vissza. 

Míg Verstappen folyamatosan húzott el az élen, Leclerc nyakába megérkezett Norris, majd Hamilton is felzárkózott a kettősre, míg a mögöttük haladó Piastrit a két Mercedes követte szorosan, de egyikük sem került igazán támadási helyzetbe. A 7. körben aztán Carlos Sainz Jr. próbálta megelőzni Antonellit, de rosszul mérte fel a helyzetet, és kiforgatta a Mercedest. Az eset következtében a williamses számára véget ért a verseny, míg a vetélytárs a mezőny végére esett vissza, miközben virtuális biztonsági autós szakasz lépett érvénybe, amely ideje alatt Albon járta meg a boksztutcát. 

A korlátozást a 9. körben oldották fel, amit követően beállni látszottak a különbségek, az elejében egyedül Russell volt DRS-távolságon belül Piastrihoz képest, de előzési helyzetbe ő sem került. A 14. körben aztán Norris új lendületet vett, és megint célkeresztbe vette a lágyakat koptató Ferrarit, de eleinte ezúttal sem találta a fogást a monacói vetélytársán, ráadásul Hamilton újra felzárkózott rájuk. 

Norris végül a 21. körben tudta maga mögé utasítani Leclerc-t, de időközben megkapta az utolsó figyelmeztetését, így onnantól fogva nagyon figyelnie kellett a pályahatárokra. A helycsere után a monacóira teljesen ráesett Hamilton is, a csapat nem várt, és azonnal a bokszba hívta a lágy gumin haladó versenyzőjét.  Leclerc közepesekre váltott, míg a többiek egyelőre kivártak. 

Az élmezőnyből Piastri volt a következő, aki megjárta a bokszutcát, és kapott lágyakat, mint ahogyan a következő körökben érkező Hamilton, Norris és Verstappen is. A 34. körre már valamennyi versenyző túl volt az első kerékcseréjén, ekkor Verstappen 11 másodperccel előzte meg a második helyét visszavevő Leclerc-t, akit Norris igyekezett újra levadászni, de eléggé csúszkált alatta a McLaren, így egyáltalán nem volt könnyű dolga. 

Negyedikként Hamilton érkezett, majd Piastri és Russell sorakozott, akik mögött Cunoda és Bearman csapott össze. A brit meg is forgott a csatározás közben, de csak egy pozíciót vesztett Nico Hülkenberggel szemben. Ezután viszont megmerevedtek a különbségek, és az első tízesben szinte mindenki tartotta a követési távolságot. Izgalmakat Norris csempészett a hajrába, amikor újra visszazárkózott Leclerc-re, és nyithatta is a hátsó szárnyát a Ferrari mögött. 

A mclarenes először merész manőverrel próbálta meglepni az ellenfelét, de ez nem jött össze, a következő körben ugyanakkor sikerült áthámoznia magát a Ferrarin, és feljött a második helyre az 51. körben. A folytatásban már nem történt változás a mezőny elejében, Verstappen győzelmét senki sem fenyegette, a holland, szezonbeli ötödik, míg pályafutása 68. sikerét könyvelhette el, aminek köszönhetően 40 pontra csökkentette a lemaradását a vb-éllovas Piastrihoz képest. 

A másodikként befutó Norris eközben 14 pontra megközelítette az ötödikként célba érő csapattársát, Piastrit, a McLaren kettőse közé a Ferrari duója férkőzött be Leclerc, Hamilton sorrendben. A hatodik Russell lett, majd Cunoda, Hülkenberg, Bearman és Alonso zárta a pontszerzők sorát. 

Folytatás jövő hétvégén a Mexikói Nagydíjjal!
 

 

 

46. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 17., PÉNTEK
Szabadedzés1. Norris 1:33.294
Sprintidőmérő1. Verstappen 1:32.143
OKTÓBER 18., SZOMBAT
Sprintverseny1. Verstappen, 2. Russell, 3. Sainz
Időmérő1. Verstappen 1:32.510
OKTÓBER 19., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosoktóber 26., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 9., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00

 

 

verseny F1 Amerikai Nagydíj Formula–1
Legfrissebb hírek

„Nyerni akarok, utálok a dobogó második vagy harmadik fokán állni” – Norris hadüzenetet küldött az austini verseny előtt

F1
11 órája

Verstappen egyelőre megállíthatatlan Austinban; Piastri hatodik az időmérőn

F1
Tegnap, 22:37

Stroll rajtbüntetést kapott az austini sprintidőmérő után – hivatalos

F1
Tegnap, 21:33

Verstappen nyert; a két McLaren már a rajtnál kiesett az austini sprintversenyen

F1
Tegnap, 18:40

Norris már meg sem lepődik azon, hogy alulmaradt a Red Bull-lal szemben

F1
Tegnap, 11:58

TCR World Tour: Buchan nyert; Michelisz 11. az első dél-koreai versenyen

Egyéb egyéni
Tegnap, 10:09

Verstappen megverte a McLareneket; Hülkenberg negyedik az austini sprintidőmérőn

F1
Tegnap, 0:33

Hülkenberg szétválasztotta a McLareneket; gondok Leclerc-nél és Sainznál az austini sprintidőmérő előtt

F1
2025.10.17. 19:11
Ezek is érdekelhetik