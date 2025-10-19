Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: angol, olasz és spanyol bajnoki, NB II-es meccs

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.10.19. 23:59
null
Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Hétfő este Békéscsaba–Kecskemét mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB II 10. fordulója. Angol, olasz és spanyol élvonalbeli futballmeccset is kínálnak a hazai sporttelevíziók, mint ahogyan NFL-t, baseballt, sznúkert, úszást és lóversenyt is. Íme, a kiemelt hétfői sportprogram!

OKTÓBER 20., HÉTFŐ

 FUTBALLPROGRAM 

NB II
10. FORDULÓ
20.00: Békéscsaba–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
20.45: West Ham–Brentford (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
20.45: Cremonese–Udinese (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)

FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Hétfő, 0.00: Costa Rica–Magyarország, San José

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Hétfő, 2.20: San Francisco 49ers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)
Kedd, 1.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
Kedd, 4.00: Seattle Seahawks–Houston Texans (Tv: Match4)

BASEBALL
MLB, rájátszás, főcsoportdöntő
Kedd, 2.00: Toronto Blue Jays–Seattle Mariners (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS 
2.00: Grand Prix, Guadalajara

LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1154 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA 
TippmixPro NB I Extraliga, férfiak
18.00: Fino Kaposvár–Szolnoki RK-SC SI
18.30: Miskolci EAFC-Peka Bau–Debreceni EAC
20.00: VRC Kazincbarcika–Dunaújvárosi KSE
20.00: Kecskeméti RC–Swissten Dág KSE

SZNÚKER
14.00 és 20.00: Északír Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ 
ATP 500-as torna, Bázel
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, Bécs
13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Tokió
3.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Kanton
5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

TORNA 
Világbajnokság, Jakarta
10.00: női selejtezők

ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa, 2. állomás, Westmont
1.00: döntők (Tv: M4 Sport)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Az NB I-es forduló összefoglalója
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
  9.00: A vonalban Szöllősi György 
Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval 
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Nagy Péter súlyemelő
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Nyílt vízi úszás, vendég: Betlehem Dávid olimpiai bronzérmes
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: L. Pap István, Somogyi Zsolt, Szűcs Miklós
17.00: Bajnoki rangadó után, BL-meccs előtt a Liverpool: Gyenge Balázs
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Európa-bajnokság után a magyar asztaliteniszezők
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre: kézilabda, Formula–1, torna. Hét hősei rovat
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Békéscsaba–Kecskemét NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, Szabó Bence
22.30: Sportvilág

 

sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Legfrissebb hírek

Vasárnapi sportműsor: Újpest–Ferencváros, Liverpool–Manchester United

Minden más foci
2025.10.18. 23:55

Szombati sportműsor: Paks–DVSC, MTK–Nyíregyháza, ETO FC–DVTK az NB I-ben

Minden más foci
2025.10.17. 23:40

Pénteki sportműsor: F1-es sprintidőmérő Texasban, Marozsán–Medvegyev Kazahsztánban

Minden más foci
2025.10.16. 23:16

Csütörtöki sportműsor: Veszprém a férfi kézi BL-ben, Magyarország–Törökország a női kézi Eurokupában

Minden más foci
2025.10.15. 23:58

Szerdai sportműsor: a Szeged kézisei, a Szolnok kosarasai és az FTC pólósai BL-mérkőzést játszanak

Birkózás
2025.10.15. 00:05

Keddi sportműsor: portugál–magyar vb-selejtező Lisszabonban

Minden más foci
2025.10.13. 23:50

Heti program: Portugáliában lép pályára a magyar válogatott; hétvégén klubfutball és F1

Minden más foci
2025.10.13. 08:55

Hétfői sportműsor: folytatódnak a vb-selejtezők, biztossá válhat a franciák és a svájciak kijutása

Minden más foci
2025.10.12. 23:58
Ezek is érdekelhetik