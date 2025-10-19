Hétfői sportműsor: angol, olasz és spanyol bajnoki, NB II-es meccs

OKTÓBER 20., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

10. FORDULÓ

20.00: Békéscsaba–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

20.45: West Ham–Brentford (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

20.45: Cremonese–Udinese (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)

FUTSAL

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Hétfő, 0.00: Costa Rica–Magyarország, San José

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Hétfő, 2.20: San Francisco 49ers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

Kedd, 1.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

Kedd, 4.00: Seattle Seahawks–Houston Texans (Tv: Match4)

BASEBALL

MLB, rájátszás, főcsoportdöntő

Kedd, 2.00: Toronto Blue Jays–Seattle Mariners (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

2.00: Grand Prix, Guadalajara

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1154 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

TippmixPro NB I Extraliga, férfiak

18.00: Fino Kaposvár–Szolnoki RK-SC SI

18.30: Miskolci EAFC-Peka Bau–Debreceni EAC

20.00: VRC Kazincbarcika–Dunaújvárosi KSE

20.00: Kecskeméti RC–Swissten Dág KSE

SZNÚKER

14.00 és 20.00: Északír Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 500-as torna, Bázel

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, Bécs

13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Tokió

3.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Kanton

5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

TORNA

Világbajnokság, Jakarta

10.00: női selejtezők

ÚSZÁS

Rövid pályás világkupa, 2. állomás, Westmont

1.00: döntők (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Az NB I-es forduló összefoglalója

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: A vonalban Szöllősi György

Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Nagy Péter súlyemelő

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Nyílt vízi úszás, vendég: Betlehem Dávid olimpiai bronzérmes

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: L. Pap István, Somogyi Zsolt, Szűcs Miklós

17.00: Bajnoki rangadó után, BL-meccs előtt a Liverpool: Gyenge Balázs

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Európa-bajnokság után a magyar asztaliteniszezők

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre: kézilabda, Formula–1, torna. Hét hősei rovat

20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Békéscsaba–Kecskemét NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, Szabó Bence

22.30: Sportvilág