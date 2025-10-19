Rafael Leao duplájával a Milan élre ugrott a Fiorentina-meccs után

Egy szerencsésebb csillagállású univerzumban bizonyára az olasz bajnokság legnagyobb rangadójának egyikeként várták volna a Milan és a Fiorentina összecsapását a két csapat szurkolói, ám a vasárnap esti mérkőzés nem tartozott ezek közé. S nemcsak a felek tabellán elfoglalt helyezése miatt, hanem azért is, mert a vendég firenzeiek a bajnokságban még nyeretlenek, míg a Milan ugyan kellemetlen vereséggel nyitott, ám azóta nem talált legyőzőre.

Ráadásul az első félidő alapján sem feltétlenül szolgált rá a rangadó jelzőre a meccs, a két csapat – enyhe hazai labdabirtoklási fölény mellett – kaput eltaláló találó lövés nélkül hozta le a 45 percet.

A fordulás után már eszükbe jutott a pályán tartózkodóknak, hogy miért is vannak ott – jelesül: futballozni –, s alig tíz perc után némi meglepetésre a Fiorentina szerzett vezetést: egy beívelés után a visszafejelt labdát Robin Gosens pofozta egy lépésről a léc alá. Ettől felébredt a Milan, pontosabban Rafael Leao: a portugál támadó 22 méterről, kissé balról pontosan lőtt a bal alsó sarokba. Az egyenlítés után is lendületben maradtak az ezúttal sárgában játszó piros-feketék, olykor a Fiorentina kapuját őrző David de Geát is védésre késztették. A 83. percben aztán Santiago Giménez földre került a tizenhatoson belül Fabiano Parisi könyök(lés)e miatt, Livio Marinelli játékvezető pedig videózás után tizenegyest ítélt, amelyet Leao higgadtan gólra is váltott.

Ezzel a Milan megnyerte a mérkőzést, és felugrott a tabella élére. 2–1

ÖSSZEFOGLALÓ

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

Milan–Fiorentina 2–1 (R. Leao 63., 86. – a másodikat 11-esből, ill. Gosens 55.)

Como–Juventus 2–0 (Kempf 4., Paz 79.)

Cagliari–Bologna 0–2 (Holm 31., Orsolini 80.)

Genoa–Parma 0–0

Atalanta–Lazio 0–0

SZOMBAT

Roma–Internazionale 0–1 (Bonny 6.)

Lecce–Sassuolo 0–0

Pisa–Hellas Verona 0–0

Torino–Napoli 1–0 (G. Simeone 34.)

HÉTFŐ

20.45: Cremonese–Udinese (Tv: Arena4)