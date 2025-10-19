Nemzeti Sportrádió

Arne Slot: Talán a játékosok túlzottan nyerni szeretnének

2025.10.19. 22:02
Arne Slot szerint csapata védekezése nem működik jól (Fotó: Getty Images)
Rúben Amorim PL Manchester United Liverpool Arne Slot
A Liverpool Manchester United ellen elszenvedett 2–1-es veresége után így értékelt a két csapat menedzsere.

– Egymás után harmadik bajnoki vereségét szenvedte el a Liverpool. Mi nem működött ezúttal?
Sajnos nagy problémát jelent a helyzetkihasználás – mondta sajtótájékoztatóján a Liverpool menedzsere, Arne Slot. –Az ellenfél két gólt szerzett a lehetőségeiből, mi viszont hiába kerültünk többször a kapu elé, csak egyszer tudtunk betalálni. Nagyon dühítő úgy kezdeni egy mérkőzést, hogy a második percben hátrányba kerül a csapat, de emiatt nem hibáztathatunk senkit, a mi hibánk. Az egyenlítésünket követően a győzelemért mentünk előre, ehelyett kaptunk egy gólt.

– Mitől került ilyen negatív spirálba a csapat?
– Nehéz ezt megfogalmazni. A játékosállományunkra nem lehet panasz, és sokan lehetőséget kaptak a támadósorban. A cserék felpörgették a játékunkat, több helyzetet alakítottak ki, a védekezésünk viszont nem működik jól, a kapu elé érkező labdákra jobban kellene reagálni. Talán a játékosok túlzottan nyerni szeretnének, és ez üt vissza.

– Mohamed Szalah sem villog mostanában.
– A rossz szériák esetén nem meglepő, hogy a figyelem egyes játékosokra összpontosul. Az idény első részében az új igazolások kapták a bírálatot, most Mohamed Szalah. Szükségünk lett volna a gólokra, ma ő sem villogott, de ahogy minden játékosom, ő is megtett minden tőle telhetőt.

„Azt hiszem, a Manchester United kispadján ez az eddig legnagyobb győzelmem. Jól küzdöttünk, bár a második félidőben nem volt akkora tartásunk, mint az elsőben, a csapategység átsegített a nehézségeken. Ilyen hozzáállással bárki ellen nyerni tudunk”– értékelt a Sky Sportsnak a Manchester United menedzsere, Ruben Amorim.
Amorim: Ilyen hozzáállással bárki ellen nyerni tudunk

 

A Liverpool kikapott odahaza a Manchester Unitedtől

Kerkez és Szoboszlai is végigjátszotta a rangadót – nagyot harcoltak, de sorozatban negyedik mérkőzését is elbukta a Pool.

Harry Maguire: Tudunk jobban is játszani

Virgil van Dijk: „Nehéz időszakot élünk."

 

Rúben Amorim PL Manchester United Liverpool Arne Slot
Harry Maguire: Tudunk jobban is játszani

Angol labdarúgás
1 órája

Remek gólokkal fordított és nyert az Aston Villa a Tottenham otthonában

Angol labdarúgás

5 órája

Angol labdarúgás
5 órája

Liverpool–Manchester United: szenvedély, történelem és életérzés

Angol labdarúgás

12 órája

Angol labdarúgás
12 órája

Még magasabbra ugrott Szoboszlai értéke, ötmillió euróval többet ér a Liverpool támadója

Légiósok

2025.10.17. 17:21

Légiósok
2025.10.17. 17:21

NS-exkluzív: „Szoboszlaiban minden megvan, hogy a Liverpool csapatkapitánya lehessen" – véli a volt ügyvezető

Légiósok

2025.10.17. 15:56

Légiósok
2025.10.17. 15:56

Arne Slot: Nem vagyunk elég jók, cselekednünk kell!

Angol labdarúgás
2025.10.17. 12:04

Szoboszlai Dominik és Kenny Dalglish is munkatársunk listáján – Gyenge Balázs a liverpooli kiküldetéséről

Angol labdarúgás

2025.10.17. 11:28

Angol labdarúgás
2025.10.17. 11:28

Ötös lista: Amorim veszélyben? Edzők, akik alatt igazán forró a kispad

Minden más foci
2025.10.17. 11:00
