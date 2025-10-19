Arne Slot: Talán a játékosok túlzottan nyerni szeretnének

– Egymás után harmadik bajnoki vereségét szenvedte el a Liverpool. Mi nem működött ezúttal?

– Sajnos nagy problémát jelent a helyzetkihasználás – mondta sajtótájékoztatóján a Liverpool menedzsere, Arne Slot. –Az ellenfél két gólt szerzett a lehetőségeiből, mi viszont hiába kerültünk többször a kapu elé, csak egyszer tudtunk betalálni. Nagyon dühítő úgy kezdeni egy mérkőzést, hogy a második percben hátrányba kerül a csapat, de emiatt nem hibáztathatunk senkit, a mi hibánk. Az egyenlítésünket követően a győzelemért mentünk előre, ehelyett kaptunk egy gólt.

– Mitől került ilyen negatív spirálba a csapat?

– Nehéz ezt megfogalmazni. A játékosállományunkra nem lehet panasz, és sokan lehetőséget kaptak a támadósorban. A cserék felpörgették a játékunkat, több helyzetet alakítottak ki, a védekezésünk viszont nem működik jól, a kapu elé érkező labdákra jobban kellene reagálni. Talán a játékosok túlzottan nyerni szeretnének, és ez üt vissza.

– Mohamed Szalah sem villog mostanában.

– A rossz szériák esetén nem meglepő, hogy a figyelem egyes játékosokra összpontosul. Az idény első részében az új igazolások kapták a bírálatot, most Mohamed Szalah. Szükségünk lett volna a gólokra, ma ő sem villogott, de ahogy minden játékosom, ő is megtett minden tőle telhetőt.