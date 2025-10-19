A Rams kiütéssel nyert Londonban, míg a Chiefs lenullázta a Raiderst – videók

JACKSONVILLE JAGUARS–LOS ANGELES RAMS

A Jacksonville 2013 óta rendszeres látogató Londonban, ráadásul a legutóbbi hat találkozójából négyet megnyert. A Jaguars ezúttal az egyaránt 4–2-es mérleggel álló Ramst fogadta, melyből sérülés miatt hiányzott Puka Nacua, így Trevor Lawrence-ék joggal remélhették, hogy folytatják jó sorozatukat. Ezzel szemben az utolsó negyedik nem szerzett pontot a Jaguars. A Rams viszont Matthew Stafford vezetésével egymás után termelte a TD-ket és a védelem is vagy puntokra vagy sikertelen negyedik kísérletre kényszerítette a Jacksonville-t. Stafford 2015 után most először passzolt öt TD-t (182 yard). Nacua hiányában a veterán Davante Adams lépett elő, aki öt elkapást ért el, ebből 3 touchdown lett. A Rams 5–2-re javította mérlegét, legutóbb 2021-ben kezdtek ilyen jól a kosok, akkor egészen a Super Bowl megnyeréséig meneteltek.

CLEVELAND BROWNS–MIAMI DOLPHINS

A két 1–6-os csapat csatáját a Cleveland nyerte. A Dolphins a második negyedben két mezőnygólt szerzett, emellett puntok, sikertelen negyedik kísérletek és labdaeladások jellemezték a támadósort. A Browns a labdaszerzésekből nemcsak pontokat, hanem TD-ket szerzett. Az első három labdaszerzésből három hatpontos jött válasznak, közte Tyson Campbell interception return TD-je. Tua Tagovailoa 23 passzából mindössze 12 volt sikeres kereken 100 yardért, hatpontost nem szerzett, ellenben 3 interceptiont is dobott. Dillon Gabrielnek sem volt TD-je, de nem is adta el a labdát, ez pedig ezúttal elég volt a Brownsnak.

KANSAS CITY CHIEFS–LAS VEGAS RAIDERS

Kiütötte csoportellenfelét és idén először pozitív mérleggel áll a Kansas City. A Chiefs három negyed után 31 pontot rakott fel a táblára, míg a Raiders egész meccsen 95 yardot tett meg, leghosszabb támadósorozatában is csak 16 yardot hozott a Geno Smith vezette offense. A Chiefs futójátéka is működött (152 yard), míg Patrick Mahomes 35 passzából 26 pontos volt, három tochdown mellett. Visszatért a támadósorba Rashee Rice, hét elkapásból 44 yardot és két hatpontost szerzett. A Chiefs lenullázta ellenfelét, a negyedik negyedben már több kezdő is pihenhetett mindkét oldalon.

NEW YORK JETS–CAROLINA PANTHERS

Továbbra is nyeretlen a Jets, ellenben sorozatban harmadik győzelmét aratta a Panthers. Egyik csapat támadósora sem remekelt, két-két mezőnygól mellett a találkozó egyetlen touchdownját Xavier Legette (kilenc elkapás, 92 yard) szerezte Bryce Young átadásából. A Panthers irányítója megsérült, így Andy Dalton ugrott be helyére, aki 60 yardig jutott, míg Rico Dowdle ezúttal csak 79 yardot futott. A Jetsben Tyrod Taylor kétszer is eladta a labdát, a legtöbb yardot Tyler Johnson szerezte (három elkapás 60 yard). A Carolina négy év után, 2021 októbere után áll ismét pozitív mérleggel.

MINNESOTA VIKINGS–PHILADELPHIA EAGLES

A címvédő Eagles ezúttal a passzjáték segítségével nyert. Jalen Hurts 23 passzából 19 sikeres volt 326 yardért és három hatpontosért, ellenben Saquon Barkley mindössze 44 yardot futott. A yardok nagy részét a DeVonta Smith (kilenc elkapás, 183 yard, 1 TD) és A. J. Brown (négy elkapás, 121 yard, 2 TD) jegyezte, előbbi 79 yardos, utóbbi 45 yardot hatpontost szerzett. A Vikings az első drive-tól kezdve csak ment az eredmény után, hatszor is eljutottak a vörös zónába, ebből viszont csak egy touchdownt szereztek. Az öt mezőnygól és Carson Wentz két interceptionja túl soknak bizonyult a címvédő Eagles ellen.

CHICAGO BEARS–NEW ORLEANS SAINTS

A Saintset vezetőedzőként két és fél éven át irányító Dennis Allen védelme domináns volt korábbi csapata ellen, a két vereséggel kezdő Bears sorozatban negyedik győzelmét aratta. A Bears védelme négyszer sackelte Spencer Rattlert és négy labdaszerzést is bemutatott, a Saints csak 20–0-s hátrány után tudott pontokat szerezni. Caleb Williams is egyszer eladta a labdát, és TD-t nem dobott, de a chicagói futójáték könnyedén átment a New Orleanson. D'Andre Swift 124 yardot, míg Kyle Monangai 81 yardot szerzett a földön, mindkettejük egyszer a célterületre is befutott, továbbá Jake Moody négy mezőnygólt értékesített.

TENNESSEE TITANS–NEW ENGLAND PATRIOTS

A Titans 10–3-ra és 13–10-re is vezetett a második negyed elején. A Titans mindössze negyedik TD-jét szerezte az idényben, az 1/1-es Cam Ward első 11 passzából 10 sikeres volt 144 yardért. A bíztató kezdésből végül sima vereség lett, ugyanis két és fél negyeden át nem szerzett pontot a Titans, míg a Patriots Drake Maye vezetésével termelte a yardokat. A Patriots irányítójának 23 passzából 21 sikeres volt 222 yardért és 2 TD-ért. 135.9-es irányítómutatóval zárt, ezzel mindössze a harmadik 24 évnél fiatalabb irányító lett, aki sorozatban hat meccsen is legalább 200 yardot passzol legalább 100-as irányítómutató mellett (Patrick Mahomes és Dan Marino volt erre képes). Stefon Diggs hét elkapásból 69 yardot hozott, a TD-ket Kayshon Buotte és Austin Hooper kapta el, egyszer pedig Rhamondre Stevenson is befutott a célterületre. A korábban a Titanst irányító Mike Vrabel 31–13-as győzelmet aratott Tennessee-ben, ahol a hazai és a vendég szurkolók közösen éltették.

NFL

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Vasárnap kora este

Jacksonville Jaguars–Los Angeles Rams 7–35 (0–14, 0–7, 0–0, 7–14)

Chicago Bears–New Orleans Saints 26–14 (3–0, 17–7, 3–7, 3–0)

Cleveland Browns–Miami Dolphins 31–6 (3–0, 14–6, 7–0, 7–0)

Tennessee Titans–New England Patriots 13–31 (10–3, 3–14, 0–14, 0–0)

Kansas City Chiefs–Las Vegas Raiders 31–0 (7–0, 14–0, 10–0, 0–0)

Minnesota Vikings–Philadelphia Eagles 22–28 (3–7, 3–7, 10–7, 6–7)

New York Jets–Carolina Panthers 6–13 (0–3, 3–7, 0–3, 3–0)

Vasárnap késő este

22.05: Denver Broncos–New York Giants

22.05: Los Angeles Chargers–Indianapolis Colts

22.25: Dallas Cowboys–Washington Commanders (Tv: Arena4)

22.25: Arizona Cardinals–Green Bay Packers

Hétfő

2.20: San Francisco 49ers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

Kedd

1.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

4.00: Seattle Seahawks–Houston Texans (Tv: Arena4)

Péntek

Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers 33–31 (0–7, 17–3, 3–7, 13–14)

Szabadnapos: Baltimore Ravens, Buffalo Bills