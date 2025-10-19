A tökéletes hétvégét teljesítő Verstappen úgy érzi, van esélye a címvédésre

Nemzeti Sportrádió

2025.10.19.
Verstappen maximális pontszámmal távozott az austini sprinthétvégéről (Fotó: AFP)
Max Verstappen magabiztos győzelmet szerzett a Formula–1-es Amerikai Nagydíjon, aminek köszönhetően 40 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni összetettben. A holland úgy érzi, ilyen hétvégékkel megvan az esélye rá, hogy megvédje a címét, és talán az is a kezére játszhat, hogy a McLaren párosa még közelebb került egymáshoz. A másodikként befutó Lando Norris ugyanis 14 pontra közelítette meg a ritmust nem találó, és végül ötödikként záró Oscar Piastrihoz képest.

Max Verstappen számára tökéletesen alakult az Amerikai Nagydíj, a holland versenyző a pénteki sprintkvalifikáción állt az élre, amit követően nem engedte ki a kezei közül az első helyet. A címvédő sikerre váltotta a rajtelsőségét a sprintfutamon, majd az időmérő valamennyi szakaszában a leggyorsabbnak bizonyult, és az újabb pole pozícióját rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi versenyen. A Red Bull-os így a sprinthétvégén maximálisan megszerezhető 33 ponttal távozhat Austinban, és úgy fordulhat az év utolsó öt nagydíjára, hogy sikerült 40 pontra csökkentenie a hátrányát az egyéni bajnokságban.

Hihetetlen hétvégénk volt, de tudtam, hogy nem lesz magától értetődő a verseny. Ha megnézzük a teljes futamot, Lando (Norris) tempója nagyon közel volt az enyémhez. Az első etap jelentette a különbséget, sikerült némi előnyt kiépítenem az élen, és ezt sikerült is megtartanom utána a végéig. Nem volt könnyű menedzselni a gumikat egyik etap folyamán sem. Sikerült megtartani a vezetést, és hihetetlen hálás vagyok mindenkire, hogy ilyen hétvégét tudtunk teljesíteni” – magyarázta Verstappen, aki nyíltan elismerte, hogy egyre jobb helyzetben van a világbajnokság szempontjából

Megvan az esély. Csak meg kell próbálnunk ilyen versenyhétvégékét futni az idény fennmaradó részében. Mindent meg fogunk tenni, nagyon izgatott vagyok” – tette hozzá az elmúlt négy versenyen három győzelmet elkönyvelő Red Bull-pilóta.

Noha Norrisnak az egész hétvégén nem volt valós esélye harcba szállni Verstappennel, és a sprintversenyen önhibáján kívül nullázott, összességében elégedett lehet, hiszen sikerült 14 pontra megközelítenie a bajnokságot vezető csapattársát, Piastrit. A brit versenye ugyanakkor nem volt sima menet, hiszen már a rajtnál pozíciót vesztett Charles Leclerc-rel szemben, amit követően a futama nagy része arról szólt, hogy igyekezett fogást találni a Ferrarin. A mclarenes szoros küzdelmet vívott a monacói vetélytársával, és két ízben sikerült is maga mögé utasítania őt.

Eléggé hosszú volt. Remek csatát vívtam Charles-lal, keményen harcolt, és elég nehéz volt. Mindent megtettünk, amit csak lehetett. Azt hittem, könnyebb dolgom lesz, miután sikerült megelőznöm, és tovább maradtunk kint. Arra számítottam, hogy a második próbálkozás már valamivel könnyebb lesz, de nem így történt. Charles nagyszerű versenyt futott, és jól szórakoztam. Jó csatáink voltak. Meg kellett elégednem a második hellyel, nem mintha sokkal többet tehettünk volna. A végén eléggé szenvedtem már a gumikkal, szóval inkább visszavettem néhány körre, hogy aztán újra próbálkozhassak. Ez bevált, remek volt a stratégia, jól vezettem, és élveztem a futamot.”

Amilyen kiábrándítóan alakult a Ferrari pénteki sprintidőmérője, a folytatásban már jóval erősebb eredményeket tudott elérni, és Leclerc révén újabb dobogót ünnepelhetett, miközben Lewis Hamilton a negyedik hellyel erősítette meg a csapat helyzetét a konstruktőri bajnokságban. Az olasz istálló 7 pontra közelítette meg a második Mercedest, de továbbra is kénytelen hátrafelé is figyelni, hiszen a Red Bull a kettős pontszerzése révén mindössze 3 pontra csökkentette a lemaradását mögötte.

Kicsit megijedtem, amikor láttam, hogy én vagyok az egyedüli az élmezőnyből, aki lágy keveréken kezdi a futamot. Tisztában voltam vele, hogy ez kockázatos húzás, de azt gondoltam, hogy arra jó lesz, hogy szabad levegőbe kerülhessek. Elég optimista voltam, hiszen csak két autó volt előttünk, végül egyet sikerült megelőznöm, ami sokat segített nekünk a verseny hátralévő részében. Összességében nagyon elégedett vagyok, mivel elég nehéz számunkra az idény második fele. Az, hogy sikerült visszatérnünk a dobogóra, ráadásul egy ilyen rossz szabadedzés és váltóprobléma után, nagy örömmel tölt el. Élveztem a futamot, sajnos a végén elvesztettem a pozíciót, de jól szórakoztam az autóban.”

Piastri elég formán kívül versenyzett Austinban, valamennyi eseményen a csapattársa, Norris mögött végzett, és mindössze 14 pontra csökkent az előnye az egyéni vb-összetettben, amikor még öt verseny és két sprintfutam van hátra. Az ausztrál az elmondása szerint az egész hétvégén nem találta a ritmust. „A versenytempó megmenthetett volna a rossz időmérő után, de nekem ez sem igazán állt a rendelkezésemre. Ez olyasmi, amin szeretnék javítani, de az időmérők általában következetesen jól sikerültek. Nyilvánvalóan voltak csúcspontok, de ez a hétvége, kivéve az azerit a képletből, az első, ami tényleg csalódást keltően alakult.”

„Rá kell jönnöm, hogy miért nem éreztem rá az autóra ezen a hétvégén. Egyszerűen nehéz volt felvenni a ritmust, és ez jelentette a nagy különbséget a többi pályához képest, ahol jártunk, még a közelmúltban is – magyarázta az ausztrál, akit arról is megkérdeztek, hogy az egyre nagyobb fenyegetést jelentő Verstappen miatt eljöhet-e az a pont, amikor a McLaren úgy dönt, beáll az egyik pilótája mögé. – Nem tudom, nem hiszem. Még mindig hihetetlenül szoros a küzdelem, és mindketten azt mondtuk, hogy szeretnénk megkapni a lehetőséget, hogy harcba szállhassunk a bajnoki címért, mert mindketten megérdemeljük.”

Folytatás jövő hétvégén a Mexikói Nagydíjjal!

AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda- 
2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes  
3.Charles LeclercmonacóiFerrari  
4.Lewis HamiltonbritFerrari  
5.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes  
6.George RussellbritMercedes  
7.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda  
8.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari  
9.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari  
10.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes  
11.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1 kör h. 
12.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1 kör h. 
13.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1 kör h. 
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h. 
15.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1 kör h. 
16.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1 kör h. 
17.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1 kör h. 
18.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1 kör h. 
19.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes5feladta

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Oscar Piastri71421346
2. Lando Norris51520332
3. Max Verstappen51021306
4. George Russell2820252
5. Charles Leclerc618192
6. Lewis Hamilton18142
7. Andrea Kimi Antonelli11389
8. Alexander Albon1273
9. Nico Hülkenberg1641
10. Isack Hadjar1939
11. Carlos Sainz11038
12. Fernando Alonso837
13. Lance Stroll632
14. Liam Lawson530
15. Esteban Ocon728
16. Cunoda Juki928
17. Pierre Gasly520
18. Oliver Bearman720
19. Gabriel Bortoleto418

 

KONSTRUKTŐRÖK 
1. McLaren-Mercedes678
2. Mercedes341
3. Ferrari334
4. Red Bull-Honda331
5. Williams-Mercedes111
6. Racing Bulls-Honda72
7. Aston Martin-Mercedes69
8. Sauber-Ferrari59
9. Haas-Ferrari48
10. Alpine-Renault20

 

46. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 17., PÉNTEK
Szabadedzés1. Norris 1:33.294
Sprintidőmérő1. Verstappen 1:32.143
OKTÓBER 18., SZOMBAT
Sprintverseny1. Verstappen, 2. Russell, 3. Sainz
Időmérő1. Verstappen 1:32.510
OKTÓBER 19., VASÁRNAP
A verseny 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Leclerc
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosoktóber 26., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 9., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00

 

 

