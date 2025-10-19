Keane: Szerencse, hogy a meccs végén jött a kiállítás; Gróf elnézést kért

Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője

– Félig üres vagy félig tele a pohár?

– A hozzáállással, a küzdőszellemmel maximálisan elégedett vagyok. Az utolsó pillanatig hajtott a csapat a győzelemért, ment előre, senki sem elégedett meg a döntetlennel. Ebből a szempontból a pohár félig tele. Büszke vagyok a csapatra, de nem sikerült megszerezni a három pontot, ezért félig üres a pohár.

– Úgy érzi, hogy a hajrában lett volna esély a győzelemre?

– Amikor a Ferencváros három csatárral rohamozott, akkor sem álltunk vissza, a játékosok és a szakmai stáb is úgy volt vele, hogy meg kell nyerni a derbit. Egyébként is mindegy, ki az ellenfél, a jelenlegi Újpestnek hazai pályán csakis a győzelem lehet a célja.

– Az első félidőben sok veszélyt teremtett a Ferencváros a bal oldalon, a szünetben miként próbáltak erre reagálni?

– Egész héten elemeztük az ellenfelünk játékát. Úgy érzem inkább a jobb oldalunk volt gyengébb, és próbáltuk menedzselni a helyzetet, de sok volt a beadás, és Varga Barnabás ezúttal is megvillantotta a klasszisát. Szerencsére a második félidőt már hoztuk kapott gól nélkül.

Robbie Keane, az FTC vezetőedzője

– Mi az oka, hogy az FTC-nek nem sikerült megnyernie a derbit?

– Az egy nulla mindig veszélyes eredmény, az idegenbeli derbin pedig ez hatványozottan igaz. Csalódott vagyok, mert az egyenlítés előtt lett volna lehetőségünk, hogy megszerezzük a második gólt, de nem tudtunk élni ezekkel a helyzetekkel. Érződött, hogy mindkét klubnak nagyon sokat jelent ez a mérkőzés.

– Mi a véleménye Gróf Dávid kiállításáról és sportszerűtlenségéről?

– Nem láttam még a helyzetet, nem tudtam visszanézni, mert egyből jöttem a sajtótájékoztatóra. Az biztos, szerencse, hogy a végén jött ez a kiállítás, mert nagyon nehéz dolgunk lett volna hosszabb ideig kapus nélkül egy idegenbeli rangadón.

– Ki áll majd a kapuban a következő mérkőzésen?

– Emiatt nem aggódom, Dibusz Dénes már a csapattal edzett, de még nem volt teljesen fitt. Csütörtökre azonban már játékra kész lesz.