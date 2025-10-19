Keane: Szerencse, hogy a meccs végén jött a kiállítás; Gróf elnézést kért

Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője
– Félig üres vagy félig tele a pohár?
– A hozzáállással, a küzdőszellemmel maximálisan elégedett vagyok. Az utolsó pillanatig hajtott a csapat a győzelemért, ment előre, senki sem elégedett meg a döntetlennel. Ebből a szempontból a pohár félig tele. Büszke vagyok a csapatra, de nem sikerült megszerezni a három pontot, ezért félig üres a pohár.
– Úgy érzi, hogy a hajrában lett volna esély a győzelemre?
– Amikor a Ferencváros három csatárral rohamozott, akkor sem álltunk vissza, a játékosok és a szakmai stáb is úgy volt vele, hogy meg kell nyerni a derbit. Egyébként is mindegy, ki az ellenfél, a jelenlegi Újpestnek hazai pályán csakis a győzelem lehet a célja.
– Az első félidőben sok veszélyt teremtett a Ferencváros a bal oldalon, a szünetben miként próbáltak erre reagálni?
– Egész héten elemeztük az ellenfelünk játékát. Úgy érzem inkább a jobb oldalunk volt gyengébb, és próbáltuk menedzselni a helyzetet, de sok volt a beadás, és Varga Barnabás ezúttal is megvillantotta a klasszisát. Szerencsére a második félidőt már hoztuk kapott gól nélkül.
Robbie Keane, az FTC vezetőedzője
– Mi az oka, hogy az FTC-nek nem sikerült megnyernie a derbit?
– Az egy nulla mindig veszélyes eredmény, az idegenbeli derbin pedig ez hatványozottan igaz. Csalódott vagyok, mert az egyenlítés előtt lett volna lehetőségünk, hogy megszerezzük a második gólt, de nem tudtunk élni ezekkel a helyzetekkel. Érződött, hogy mindkét klubnak nagyon sokat jelent ez a mérkőzés.
– Mi a véleménye Gróf Dávid kiállításáról és sportszerűtlenségéről?
– Nem láttam még a helyzetet, nem tudtam visszanézni, mert egyből jöttem a sajtótájékoztatóra. Az biztos, szerencse, hogy a végén jött ez a kiállítás, mert nagyon nehéz dolgunk lett volna hosszabb ideig kapus nélkül egy idegenbeli rangadón.
– Ki áll majd a kapuban a következő mérkőzésen?
– Emiatt nem aggódom, Dibusz Dénes már a csapattal edzett, de még nem volt teljesen fitt. Csütörtökre azonban már játékra kész lesz.
|A Ferencváros kiállított kapusa, az újpesti labdaszedőt ellökő Gróf Dávid sajnálja a történeteket. Klubja honlapjának úgy fogalmazott, szerette volna mielőbb megjátszani a labdát, lendületből igyekezett megszerezni a labdát, és a játék hevében, lendületből tette, amit tett. Hozzátette, egyáltalán nem akart ártani a labdaszedőnek, szívesen elnézést kérne személyesen is tőle.
LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
Újpest FC–Ferencvárosi TC 1–1 (0–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10 569 néző. Vezette Bogár
Gólszerző: Matko (64.), ill. Varga B. (22.)
Kiállítva: Gróf (FTC, 90+6.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|10
|5
|5
|–
|25–15
|+10
|20
|2. MTK Budapest
|10
|5
|1
|4
|23–17
|+6
|16
|3. Kisvárda
|9
|5
|1
|3
|9–13
|–4
|16
|4. Ferencvárosi TC
|9
|4
|4
|1
|19–9
|+10
|16
|5. ETO FC Győr
|9
|4
|4
|1
|19–11
|+8
|16
|6. Debreceni VSC
|10
|4
|4
|2
|13–12
|+1
|16
|7. Puskás Akadémia
|10
|4
|2
|4
|13–15
|–2
|14
|8. Újpest FC
|10
|2
|4
|4
|13–13
|0
|10
|9. Nyíregyháza Spartacus
|10
|2
|3
|5
|14–23
|–9
|9
|10. Diósgyőri VTK
|10
|1
|5
|4
|13–20
|–7
|8
|11. Kazincbarcika
|9
|2
|1
|6
|9–19
|–10
|7
|12. Zalaegerszegi TE
|10
|1
|4
|5
|16–19
|–3
|7