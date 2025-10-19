Nemzeti Sportrádió

Keane: Szerencse, hogy a meccs végén jött a kiállítás; Gróf elnézést kért

2025.10.19. 21:53
Robbie Keane annak örült, hogy Gróf kiállítása a mérkőzés végén történt (Fotó: Török Attila)
Újpest Damir Krznar labdarúgó NB I Fradi derbi Robbie Keane Gróf Dávid Ferencváros
Döntetlennel zárult az Újpest és a Ferencváros derbije a labdarúgó NB I 10. fordulójában. Az 1–1-es eredménnyel inkább Damir Krznar volt elégedett, Robbie Keane Gróf Dávid kiállításáról is beszélt a sajtótájékoztatón. Az FTC kapusa azóta a fradi.hu-n elnézést kért, amiért ellökte az újpesti labdaszedőt.

Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője

– Félig üres vagy félig tele a pohár?
A hozzáállással, a küzdőszellemmel maximálisan elégedett vagyok. Az utolsó pillanatig hajtott a csapat a győzelemért, ment előre, senki sem elégedett meg a döntetlennel. Ebből a szempontból a pohár félig tele. Büszke vagyok a csapatra, de nem sikerült megszerezni a három pontot, ezért félig üres a pohár.

– Úgy érzi, hogy a hajrában lett volna esély a győzelemre?
– Amikor a Ferencváros három csatárral rohamozott, akkor sem álltunk vissza, a játékosok és a szakmai stáb is úgy volt vele, hogy meg kell nyerni a derbit. Egyébként is mindegy, ki az ellenfél, a jelenlegi Újpestnek hazai pályán csakis a győzelem lehet a célja.

– Az első félidőben sok veszélyt teremtett a Ferencváros a bal oldalon, a szünetben miként próbáltak erre reagálni?
Egész héten elemeztük az ellenfelünk játékát. Úgy érzem inkább a jobb oldalunk volt gyengébb, és próbáltuk menedzselni a helyzetet, de sok volt a beadás, és Varga Barnabás ezúttal is megvillantotta a klasszisát. Szerencsére a második félidőt már hoztuk kapott gól nélkül.

Robbie Keane, az FTC vezetőedzője

– Mi az oka, hogy az FTC-nek nem sikerült megnyernie a derbit?
Az egy nulla mindig veszélyes eredmény, az idegenbeli derbin pedig ez hatványozottan igaz. Csalódott vagyok, mert az egyenlítés előtt lett volna lehetőségünk, hogy megszerezzük a második gólt, de nem tudtunk élni ezekkel a helyzetekkel. Érződött, hogy mindkét klubnak nagyon sokat jelent ez a mérkőzés.

– Mi a véleménye Gróf Dávid kiállításáról és sportszerűtlenségéről?
Nem láttam még a helyzetet, nem tudtam visszanézni, mert egyből jöttem a sajtótájékoztatóra. Az biztos, szerencse, hogy a végén jött ez a kiállítás, mert nagyon nehéz dolgunk lett volna hosszabb ideig kapus nélkül egy idegenbeli rangadón.

– Ki áll majd a kapuban a következő mérkőzésen?
Emiatt nem aggódom, Dibusz Dénes már a csapattal edzett, de még nem volt teljesen fitt. Csütörtökre azonban már játékra kész lesz.

A Ferencváros kiállított kapusa, az újpesti labdaszedőt ellökő Gróf Dávid sajnálja a történeteket. Klubja honlapjának úgy fogalmazott, szerette volna mielőbb megjátszani a labdát, lendületből igyekezett megszerezni a labdát, és a játék hevében, lendületből tette, amit tett. Hozzátette, egyáltalán nem akart ártani a labdaszedőnek, szívesen elnézést kérne személyesen is tőle.
GRÓF DÁVID ELNÉZÉST KÉRT

 

Labdarúgó NB I
2 órája

Gróf ellökött egy labdaszedőt, Varga állt be a kapuba – pontot mentett az Újpest a Fradi ellen

Az első félidőben Varga Barnabás góljával az FTC vezetett, a másodikban az Újpest Matko révén egyenlített.
Labdarúgó NB I
1 órája

Videó: ezért kapott piros lapot Gróf, akit Varga Barnabás váltott a kapuban

Ritkán látható jelentek a derbi végén. Az FTC játékosa ellökött egy labdaszedőt, így villant a piros lap, a kapust a csatár váltotta a gólvonalon.

A találkozó élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.

LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
Újpest FC–Ferencvárosi TC 1–1 (0–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10 569 néző. Vezette Bogár
Gólszerző: Matko (64.), ill. Varga B. (22.)
Kiállítva: Gróf (FTC, 90+6.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Paksi FC105525–15+1020
2. MTK Budapest1051423–17+616
3. Kisvárda95139–13–416
4. Ferencvárosi TC944119–9+1016
5. ETO FC Győr944119–11+816
6. Debreceni VSC1044213–12+116
7. Puskás Akadémia1042413–15–214
8. Újpest FC1024413–13010
9. Nyíregyháza Spartacus1023514–23–99
10. Diósgyőri VTK1015413–20–78
11. Kazincbarcika92169–19–107
12. Zalaegerszegi TE1014516–19–37

 

Ezek is érdekelhetik