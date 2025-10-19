Nyolc között a The Private Rooftop a socca BL-ben

Két magyar csapat kezdhette meg a küzdelmeket vasárnap az egyenes kieséses szakaszban. A Chicago Bandurnak vasárnap reggel még egy playin-mérkőzést kellett játszania a legjobb 32 jutásért, hiszen nem bajnoki ágon nyerte meg csoportját, a feladatot pedig szépen abszolválta, 3–0-ra verte a német Energie Knopfnuss együttesét. A magyar csapat közel volt, hogy bejusson a nyolcaddöntőbe is, hiszen a hajrá előtt 3–1-re vezetett az angol Bucovina Badeuti ellen, amely végül egyenlíteni tudott és a rávezetésekben jobbnak bizonyult, a Chicago így búcsúzott.

A The Private Rooftop viszont két győzelemmel ott van a legjobb nyolc között, a magyar bajnok előbb 3–1-es hátrányból 4–4-re mentette a meccset a marokkói Sporting Snob ellen, majd a rávezetéseknél jobban koncentrált és nyert. A nyolcaddöntőben pedig a román ACS Pro Fotbal együttese ellen egyetlen gól született, ezt a Rooftop szerezte és hétfőn negyeddöntőt vívhat.

A National Iron Team érthetetlen szervezői mulasztás miatt nem folytathatta a BL-ben, a magyar szövetség panasza ellenére átcsúszott a Konferencialigába, ahol viszont előbb a görög Begety Bay Hotel alakulatát 10–0-ra győzte le, este pedig bolgár MFC Porto-Freespinzt verte 3–1-re, így a második számú kupában szintén a negyeddöntőben jár, és hétfőn folytathatja a küzdelmeket.