Gödörben a Liverpool; Újpesti pontszerzés a Fradi ellen, Varga Barnabással a kapuban

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Majdnem tíz év után nyert ismét az Anfielden a Manchester United. Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a pályán sorozatban negyedszer kapott ki tétmeccsen a Liverpool, amelynél ez már nem lehet véletlen. Gyenge Balázs helyszíni tudósítása az angol futball legnagyobb rangadójáról – címlapsztori két oldalon.

Döntetlen lett a derbi a Szuszában. Ritkán fordult elő az elmúlt években: pontot szerzett az Újpest a Ferencváros ellen úgy, hogy győzelmi esélyei is voltak. A mérkőzés hosszabbításában Gróf Dávid súlyos sportszerűtlensége (szándékosan fellökött egy labdaszedőt) miatt a csatár, Varga Barnabás védte néhány másodpercig a Fradi kapuját. Minden, amit az NB I 10. fordulójának vasárnapi zárásáról tudni érdemes, három oldalon.

…és még: Honvéd- és Videoton-zakó az NB II-ben; könnyed csehverés a női kézilabda Európa-kupában (Jakus Barna helyszíni tudósításával); F1-es Amerikai Nagydíj Verstappen-diadallal Austinban.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon. Az 1955-ben a világcsúcsokat halmozó Iharos Sándorral, az ugyanabban az évben világbajnok öttusacsapattal, az 1975-ös Eb-ezüsttel Montrealba kijutó női röplabda-válogatottal és Benjámin László költővel, akit Szepesi hiába nógatott versírásra a 6:3 után.

NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!