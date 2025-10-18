Nemzeti Sportrádió

Vingler László Vitális Milánnal és Paul Antonnal is remekül érzi a játékot

M. D.M. D.
Vágólapra másolva!
2025.10.18. 13:04
null
A középpályán fontos szerep hárul Vingler Lászlóra (fehérben), a DVTK ellen is sok párharc vár rá (FOTÓ: KOVÁCS PÉTER)
Címkék
DVTK NB I ETO FC Vingler László
Nincs olyan fiatal győri játékos, aki ne méltatná Paul Anton mentori szerepét az ETO-ban, de Vingler Lászlónak nemcsak a rutinos középpályás, hanem a szentlőrinci NB II-es kitérő is sokat lendített a pályafutásán.


 

 

Pocsék formában vonult a válogatott szünetre a DVTK, a csapatot pedig még az ág is húzza, a 2025–2026-os idényben addig kiemelkedően teljesítő Babos Bence lábujját meg kellett műteni, ezért néhány hét pihenőre kényszerül. Sorozatban három döntetlennel és a Kisvárda elleni vereséggel utaznak a miskolciak Győrbe.

„Nagyon jól kontrázik a Diósgyőr, gyors szélsői vannak, de tudjuk, Babos Bence kidőlt sérülés miatt – dicsérte az ETO szombat esti ellenfelét lapunknak Vingler László, a klub saját nevelésű középpályása. – Nagy veszteség a DVTK-nak a hiánya, hiszen jó formában kezdte az idényt, de biztosan megoldják a helyettesítését. Figyelnünk kell a gyors ellentámadásokra és a rögzített játékhelyzetekre. Amint visszatértem az U21-es válogatottból, azonnal kemény edzésen kellett részt vennünk, a hajtás alapján úgy érzem, fejben mindenki rendben van, és természetesen győzelemre törekszünk.”

Nem könnyű a fiatal középpályások élete az ETO-nál, no persze nem azért, mert nem kapnak lehetőséget. Csakhogy Paul Anton az egész NB I egyik legjobb középpályása, ráadásul Borbély Balázs elmondása és a statisztikák tanúsága szerint is szinte megegyezik a játékstílusa Vingler Lászlóéval, míg Vitális Milán egy hónap alatt harmadszor szerepelt a válogatottban.

„Bevallom, egyáltalán nem könnyű bekerülni, de Paul Anton esetében nem érzem úgy, hogy egymás riválisai lennénk. A stílusom valóban olyan, mint az övé, rengeteget segít nekem, ha lát valamit a pályán, azonnal szól, de azon kívül is jóban vagyunk, vacsorázni is elmegyünk néha. Az NB II-ben sokat játszottunk együtt, megértjük egymást, legutóbb a Debrecen ellen is jól futballoztunk együtt. Amikor a nyáron Konferencialiga-meccseket is játszottunk, Vitális Milánnal alkottam párt a középpályán, az is remekül működött. De nekem igazából mindegy, az is jó, ha egyszerre hárman vagyunk a pályán. Azt veszem észre, hogy nemcsak én vagy Tóth Rajmund álljuk meg a helyünket, hanem azok az akadémisták is, akik még nem kaptak szerepet a felnőtteknél. A feljutást hozó NB II-es idényt szinte végigjátszottam, és már tavaly is úgy tűnt, hogy az NB I-ben folytathatom, de egy hosszú betegség és kihagyás miatt a vezetőséggel arra jutottunk, az lenne a legjobb, ha folyamatosan játszanék, így Szentlőrincre kerültem. Remek lecke volt, mert mindig Győrben éltem, így először voltam teljesen egyedül. Waltner Róbert bízott bennem, és kemény játékot követelt meg tőlem is, aminek a hasznát érzem az ETO-ba visszatérve is.”

LABDARÚGÓ NB I 
10. FORDULÓ
Szombat
14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
Vasárnap
13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Paksi FC95424–14+1019
  2. Ferencváros843118–  8+1015
  3. Debreceni VSC943212–11+115
  4. MTK Budapest941418–16+213
  5. Kisvárda8413  8–13–513
  6. ETO FC834116–10+613
  7. Puskás Akadémia932412–15–311
  8. Újpest FC923412–1209
  9. Nyíregyháza 923413–18–59
10. Diósgyőri VTK915312–17–58
11. Kazincbarcika82159–18–97
12. Zalaegerszegi TE914416–18–27

 

 

DVTK NB I ETO FC Vingler László
Legfrissebb hírek

NB I: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC

Labdarúgó NB I
1 órája

A Loki legyőzésével tenne újabb lépést 200. bajnokija felé Kinyik Ákos

Labdarúgó NB I
2 órája

Közeleg a kerek évforduló – 2015 decembere óta vár az újabb derbigyőzelemre az Újpest

Labdarúgó NB I
4 órája

Bright Edomwonyi: Az MTK ellen is eredményes akarok lenni!

Labdarúgó NB I
5 órája

Az ETO FC szerint ők szerepeltetik a legtöbb fiatalt az NB I-ben

Labdarúgó NB I
21 órája

Bárány Donát örül, hogy hasznos házi feladatokat kap

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:31

Különleges mezben játszik az Újpest a 245. derbin

Labdarúgó NB I
2025.10.16. 18:00

Olekszandr Piscsur érzi, van még hova fejlődni

Labdarúgó NB I
2025.10.16. 12:18
Ezek is érdekelhetik