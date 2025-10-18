Vingler László Vitális Milánnal és Paul Antonnal is remekül érzi a játékot





Pocsék formában vonult a válogatott szünetre a DVTK, a csapatot pedig még az ág is húzza, a 2025–2026-os idényben addig kiemelkedően teljesítő Babos Bence lábujját meg kellett műteni, ezért néhány hét pihenőre kényszerül. Sorozatban három döntetlennel és a Kisvárda elleni vereséggel utaznak a miskolciak Győrbe.

„Nagyon jól kontrázik a Diósgyőr, gyors szélsői vannak, de tudjuk, Babos Bence kidőlt sérülés miatt – dicsérte az ETO szombat esti ellenfelét lapunknak Vingler László, a klub saját nevelésű középpályása. – Nagy veszteség a DVTK-nak a hiánya, hiszen jó formában kezdte az idényt, de biztosan megoldják a helyettesítését. Figyelnünk kell a gyors ellentámadásokra és a rögzített játékhelyzetekre. Amint visszatértem az U21-es válogatottból, azonnal kemény edzésen kellett részt vennünk, a hajtás alapján úgy érzem, fejben mindenki rendben van, és természetesen győzelemre törekszünk.”

Nem könnyű a fiatal középpályások élete az ETO-nál, no persze nem azért, mert nem kapnak lehetőséget. Csakhogy Paul Anton az egész NB I egyik legjobb középpályása, ráadásul Borbély Balázs elmondása és a statisztikák tanúsága szerint is szinte megegyezik a játékstílusa Vingler Lászlóéval, míg Vitális Milán egy hónap alatt harmadszor szerepelt a válogatottban.

„Bevallom, egyáltalán nem könnyű bekerülni, de Paul Anton esetében nem érzem úgy, hogy egymás riválisai lennénk. A stílusom valóban olyan, mint az övé, rengeteget segít nekem, ha lát valamit a pályán, azonnal szól, de azon kívül is jóban vagyunk, vacsorázni is elmegyünk néha. Az NB II-ben sokat játszottunk együtt, megértjük egymást, legutóbb a Debrecen ellen is jól futballoztunk együtt. Amikor a nyáron Konferencialiga-meccseket is játszottunk, Vitális Milánnal alkottam párt a középpályán, az is remekül működött. De nekem igazából mindegy, az is jó, ha egyszerre hárman vagyunk a pályán. Azt veszem észre, hogy nemcsak én vagy Tóth Rajmund álljuk meg a helyünket, hanem azok az akadémisták is, akik még nem kaptak szerepet a felnőtteknél. A feljutást hozó NB II-es idényt szinte végigjátszottam, és már tavaly is úgy tűnt, hogy az NB I-ben folytathatom, de egy hosszú betegség és kihagyás miatt a vezetőséggel arra jutottunk, az lenne a legjobb, ha folyamatosan játszanék, így Szentlőrincre kerültem. Remek lecke volt, mert mindig Győrben éltem, így először voltam teljesen egyedül. Waltner Róbert bízott bennem, és kemény játékot követelt meg tőlem is, aminek a hasznát érzem az ETO-ba visszatérve is.”

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

Szombat

14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

Vasárnap

13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!