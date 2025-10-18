Triatlon: hatodik lett a mix-váltó az U23-as világbajnokságon
A hatodik helyen ért célba a magyar mix-váltó az ausztráliai Wollongongban zajló U23-as triatlon-világbajnokságon.
Szombaton rendezték az U23-as mix-váltók versenyét az ausztráliai Wollongongban zajló korosztályos triatlon-világbajnokságon. A magyar négyes hatodik helyen ért célba.
Kropkó Márta kezdett, az úszás után vezetett, majd mindössze hét másodperces hátránnyal adta át a stafétát. Kovács Gyula remekelt, így Szalai Fanni első helyről indulhatott, és végig az élvonalban maradt, ám a negyedik versenyző Kropkó Márton nem tudta elég gyorsan levenni az úszás után a neoprénjét, ezért többen is megelőzték.
A magyar küldöttség két ezüst és egy bronzérmet szerzett eddig a vb-n.
(Kiemelt képünk forrása: Magyar Triatlon Szövetség)
