Nemzeti Sportrádió

Triatlon: hatodik lett a mix-váltó az U23-as világbajnokságon

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.10.18. 10:58
null
Címkék
triatlon utánpótlás utánpótlássport
A hatodik helyen ért célba a magyar mix-váltó az ausztráliai Wollongongban zajló U23-as triatlon-világbajnokságon.

Szombaton rendezték az U23-as mix-váltók versenyét az ausztráliai Wollongongban zajló korosztályos triatlon-világbajnokságon. A magyar négyes hatodik helyen ért célba.

Kropkó Márta kezdett, az úszás után vezetett, majd mindössze hét másodperces hátránnyal adta át a stafétát. Kovács Gyula remekelt, így Szalai Fanni első helyről indulhatott, és végig az élvonalban maradt, ám a negyedik versenyző Kropkó Márton nem tudta elég gyorsan levenni az úszás után a neoprénjét, ezért többen is megelőzték. 

A magyar küldöttség két ezüst és egy bronzérmet szerzett eddig a vb-n.

(Kiemelt képünk forrása: Magyar Triatlon Szövetség)

 

triatlon utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Úszás: a GYÚSE az utánpótlás egyik legeredményesebbje

Utánpótlássport
3 órája

Hatodik a magyar mixváltó a triatlon-világbajnokságon

Egyéb egyéni
4 órája

Orendi Mihály: A rendszertelenségből próbáltam rendszert csinálni

Utánpótlássport
19 órája

Triatlon-vb: mindhárom érmesünk ott lesz a szombati mixváltóban

Egyéb egyéni
20 órája

Ökölvívás: húsz magyarral szombaton kezdődik a budvai U15-ös Eb

Utánpótlássport
21 órája

Strandröplabda: jól kezdtek a lányok a főtáblán az U21-es vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 11:15

Triatlon: a 17 éves Szalai Fanni világbajnoki ezüstérmes a juniorok között

Egyéb egyéni
Tegnap, 9:07

Kosárlabda: Josepovits Kinga megérett a nagyobb szerepre az NB I-ben

Utánpótlássport
2025.10.16. 20:59
Ezek is érdekelhetik