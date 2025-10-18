Nemzeti Sportrádió

NB I: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC

2025.10.18. 13:48
Horváth Dávid csapata újra a győztes útra törne (Fotó: Árvai Károly)
A labdarúgó NB I 10. fordulójában az MTK a negyedik helyen álló MTK a kilencedik helyezett Nyíregyházát fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC – élőben az NSO-n!
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 14 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Derdák Marcell

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Labdarúgó NB I
5 órája

Bright Edomwonyi: Az MTK ellen is eredményes akarok lenni!

KEZDÉS 14.00. A Nyíregyháza Spartacus csatára eddig 11 klub ellen szerzett gólt az NB I-ben, de az MTK nincs közöttük: a nigériai játékos bízik benne, ez szombaton megváltozik…

♦ Az eddigi 25 élvonalbeli összecsapásuk alapján elsöprő a fővárosiak fölénye: 15 diadal, 7 döntetlen és mindössze 3 vereség. 

♦ 1994 és 2023 között 7 találkozójuk volt az NB II-ben, ezekből 5-öt nyertek meg a budapesti kék-fehérek és csak 2-t a nyíregyháziak.

♦ Az előző bajnokságban rendre az éppen aktuális hazai csapat győzött: az MTK mind a kétszer 3–0-ra, tavaly novemberben a Nyíregyháza 2–0-ra. A 2009-től lejátszott 8 NB I-es meccsükön – 3 döntetlen és 4 vereség mellett –  ez volt a Szpari egyetlen diadala a kék-fehérek ellen.

♦ Amikor az MTK volt a pályaválasztó, az NB I-ben 10 hazai győzelem, 1 döntetlen és 2 szabolcsi siker született, a gólkülönbség 30–5 a kék-fehérek javára. Vendéggyőzelemre ebben a párharcban 1981-ben és 2008-ban volt példa, mind a kétszer 1–2-es eredménnyel. A Szpari a legutóbbi 4 alkalommal egyetlen gólra sem volt képes a Hungária körúton. 

♦ Az MTK a bajnokság leghullámzóbb teljesítményt nyújtó csapata: volt már egymást követő ötgólos különbségű győzelme és veresége, a Kisvárda 4–0-s lelépése után pedig legutóbb 3–1-re maradt alul az abszolút újonc Kazincbarcika vendégeként – így megszakadt a háromfordulós győzelmi sorozata.

♦ A Nyíregyháza az előző körben hátrányból 3–1-re verte meg a ZTE-t, ezzel véget vetett a 4 fordulón át tartó nyeretlenségi szériájának (2 iksz, 2 vereség). Szabó István csapata holtversenyben a legtöbb gólt kapta (18) és egálban a második legrosszabb a gólkülönbsége (–5). 

♦ Házigazdaként magasan a fővárosi kék-fehérek szerezték eddig a legtöbb pontot (10) – igaz, a mezőnyből a legtöbb meccset játszották otthon, 6-ot, a mérlegük 3–1–2.  

♦ A Szpari mind a 4 idegenbeli bajnoki meccsén kapott gólt, egyszer azonban, Győrben nem talált be. A vendégmérlege 1–1–2, legutóbb ikszelt Újpesten (2–2). 

 

