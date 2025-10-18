„A NOB is elítéli az indonéz kormány bojkottját az izraeli tornászok ellen” – Csisztu Zsuzsa jelenti Lausanne-ból

Indonézia döntését azzal indokolta, hogy Izrael katonai offenzívát folytat Gázában. Az Izraeli Tornaszövetség (IGF) szerint ez a lépés „veszélyes precedenst teremt”, ezért – ahogy a Nemzeti Sportban írtunk róla korábban – a Sportdöntőbírósághoz (CAS) fellebbeztek, sürgős ideiglenes intézkedéseket kérve annak érdekében, hogy biztosítsák sportolóik részvételét – vagy az esemény áthelyezését, illetve törlését. A fellebbezést elutasították, így megerősítést nyert, hogy Izrael nem vesz részt a világbajnokságon, amelyet a világ legnépesebb muszlim többségű országában rendeznek meg.

A NOB pénteken az alábbi közleményt adta ki:

„Egy olyan világban, amelyet konfliktus és megosztottság ráz, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szilárdan hisz abban, hogy a sportnak a remény jelzőfényének kell maradnia – olyan erőnek, amely békés versengésben hozza össze a világ népeit. Ez az olimpiai mozgalom lényege, amely az olimpizmus alapelveiből fakad, amint azt a NOB Végrehajtó Bizottsága (EB) nemrég ismét hangsúlyozta.”

A NOB aggodalommal értesült arról, hogy az indonéz kormány megtagadta az izraeli tornászcsapattól – beleértve a sportolókat és hivatalos személyeket is – a beutazási vízumot az október 19-én kezdődő, 53. tornász-világbajnokságra, amelyet Jakartában rendeznek.

Csisztu Zsuzsa a tornaszövetség székházánál

A NOB elvi álláspontja világos: minden jogosult sportolónak, csapatnak és sportvezetőnek részt kell tudnia venni a nemzetközi sportversenyeken és eseményeken, a rendező ország bármiféle megkülönböztetése nélkül, összhangban az Olimpiai Chartával, valamint a diszkriminációmentesség, autonómia és politikai semlegesség alapelveivel, amelyek az olimpiai mozgalmat irányítják.

A rendező ország, a szervező és az érintett sportszervezetek közvetlen felelőssége, hogy gondoskodjanak e szabály maradéktalan betartásáról, és hogy a házigazda ország illetékes hatóságai előzetesen minden szükséges garanciát megadjanak. A NOB az évek során számos alkalommal megerősítette ezt az álláspontját.

A NOB Végrehajtó Bizottsága szeptemberi közleményében így fogalmazott:

„A NOB aggodalommal figyeli a sportolók beutazásának korlátozását, valamint a versenyek bojkottját és törlését politikai feszültségek miatt. Ezek a lépések megfosztják a sportolókat attól a joguktól, hogy békésen versenyezzenek, és megakadályozzák, hogy az olimpiai mozgalom bemutassa a sport erejét.”

Amint a NOB tudomást szerzett a tornász-világbajnoksággal kapcsolatos helyzetről, minden szinten kapcsolatba lépett a Nemzetközi Tornaszövetséggel (FIG), az országban működő NOB-taggal, az Indonéz Olimpiai Bizottsággal és az indonéz kormánnyal, hogy segítsen megoldást találni. Sajnálatos módon nem sikerült megoldást elérni.

A NOB mély sajnálatát fejezi ki a kialakult helyzet miatt, különösen azután, hogy az egyiptomi békecsúcson előrelépés történt a békemegállapodás felé, amelyen Indonézia elnöke is részt vett. A NOB Végrehajtó Bizottsága a következő ülésén napirendre tűzi Indonézia konkrét ügyét, az összes érintett fél bevonásával.

A sportnak biztonságos és diszkriminációmentes térnek kell maradnia, ahol a sportolók megvalósíthatják álmaikat – és a sportolókat sosem szabad politikai döntésekért felelőssé tenni.