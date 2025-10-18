Nemzeti Sportrádió

„A NOB is elítéli az indonéz kormány bojkottját az izraeli tornászok ellen” – Csisztu Zsuzsa jelenti Lausanne-ból

• Lausanne
2025.10.18. 11:56
A Nemzetközi Tornaszövetség lausanne-i székháza (Fotó: Getty Images)
A Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) lausanne-i központjáig ért a hír, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) nemcsak sajnálatát fejezte ki, hanem el is ítélte az indonéz kormányt amiatt, hogy a rendező ország megtagadta a beutazási vízumot az izraeli tornászválogatottól, amely részt vett volna az október 19–25. között Jakartában rendezendő világbajnokságon.

Indonézia döntését azzal indokolta, hogy Izrael katonai offenzívát folytat Gázában. Az Izraeli Tornaszövetség (IGF) szerint ez a lépés „veszélyes precedenst teremt”, ezért  – ahogy a Nemzeti Sportban írtunk róla korábban – a Sportdöntőbírósághoz (CAS) fellebbeztek, sürgős ideiglenes intézkedéseket kérve annak érdekében, hogy biztosítsák sportolóik részvételét – vagy az esemény áthelyezését, illetve törlését. A fellebbezést elutasították, így megerősítést nyert, hogy Izrael nem vesz részt a világbajnokságon, amelyet a világ legnépesebb muszlim többségű országában rendeznek meg.

A NOB pénteken az alábbi közleményt adta ki:

„Egy olyan világban, amelyet konfliktus és megosztottság ráz, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szilárdan hisz abban, hogy a sportnak a remény jelzőfényének kell maradnia – olyan erőnek, amely békés versengésben hozza össze a világ népeit. Ez az olimpiai mozgalom lényege, amely az olimpizmus alapelveiből fakad, amint azt a NOB Végrehajtó Bizottsága (EB) nemrég ismét hangsúlyozta.”

A NOB aggodalommal értesült arról, hogy az indonéz kormány megtagadta az izraeli tornászcsapattól – beleértve a sportolókat és hivatalos személyeket is – a beutazási vízumot az október 19-én kezdődő, 53. tornász-világbajnokságra, amelyet Jakartában rendeznek.

Csisztu Zsuzsa a tornaszövetség székházánál

A NOB elvi álláspontja világos: minden jogosult sportolónak, csapatnak és sportvezetőnek részt kell tudnia venni a nemzetközi sportversenyeken és eseményeken, a rendező ország bármiféle megkülönböztetése nélkül, összhangban az Olimpiai Chartával, valamint a diszkriminációmentesség, autonómia és politikai semlegesség alapelveivel, amelyek az olimpiai mozgalmat irányítják.

A rendező ország, a szervező és az érintett sportszervezetek közvetlen felelőssége, hogy gondoskodjanak e szabály maradéktalan betartásáról, és hogy a házigazda ország illetékes hatóságai előzetesen minden szükséges garanciát megadjanak. A NOB az évek során számos alkalommal megerősítette ezt az álláspontját.

A NOB Végrehajtó Bizottsága szeptemberi közleményében így fogalmazott:

„A NOB aggodalommal figyeli a sportolók beutazásának korlátozását, valamint a versenyek bojkottját és törlését politikai feszültségek miatt. Ezek a lépések megfosztják a sportolókat attól a joguktól, hogy békésen versenyezzenek, és megakadályozzák, hogy az olimpiai mozgalom bemutassa a sport erejét.”

Amint a NOB tudomást szerzett a tornász-világbajnoksággal kapcsolatos helyzetről, minden szinten kapcsolatba lépett a Nemzetközi Tornaszövetséggel (FIG), az országban működő NOB-taggal, az Indonéz Olimpiai Bizottsággal és az indonéz kormánnyal, hogy segítsen megoldást találni. Sajnálatos módon nem sikerült megoldást elérni.

A NOB mély sajnálatát fejezi ki a kialakult helyzet miatt, különösen azután, hogy az egyiptomi békecsúcson előrelépés történt a békemegállapodás felé, amelyen Indonézia elnöke is részt vett. A NOB Végrehajtó Bizottsága a következő ülésén napirendre tűzi Indonézia konkrét ügyét, az összes érintett fél bevonásával.

A sportnak biztonságos és diszkriminációmentes térnek kell maradnia, ahol a sportolók megvalósíthatják álmaikat – és a sportolókat sosem szabad politikai döntésekért felelőssé tenni.

