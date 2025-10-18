Bondár Anna nagy csatában kapott ki a csinani döntőben

Bondár Anna a negyedik WTA-challengerdöntőjére készült pályafutása során, korábban Buenos Airesben és Hamburgban nyert, idén viszont Bariban vereséget szenvedett.

Ellenfele Janice Tjen volt, aki élete első döntőjére készült a challengertornákat számítva. A két teniszező először találkozott hivatalos mérkőzésen.

Tjen rögtön az első játékban brékelőnybe került, és ez ki is tartott a nyitó szett végéig, igaz, csak a harmadik játszmalabdáját értékesítette.

A második játszmában ismét az indonéz került brékelőnybe, de ezt a hátrányt Bondár rögtön le is dolgozta. Sőt, 5:4-nél a magyar játékos ismét fogadóként nyert játékot, kiharcolva a döntő szettet.

A záró felvonásban 4:4-ig mind a ketten hozták az adogatásaikat, ekkor viszont Tjen brékelte le Bondárt. A következő játékban az indonéz játékos az ötödik meccslabdáját beütötte, ezzel élete első challengertornáját nyerte meg.

TENISZ, WTA-CHALLENGER, CSINAN

Egyes, döntő

Tjen (indonéz, 3.)–Bondár (magyar, 2.) 6:4, 4:6, 6:4