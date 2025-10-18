Férfi vízilabda ob I: idegenben nyert a DVSE

A KSI SE hazai pályán kikapott az előzőleg szintén nullapontos DVSE-től szombaton a férfi vízilabda ob I 3. fordulójában.
VÍZILABDA
Férfi ob I
Alapszakasz, 3. forduló
KSI SE–DVSE-Master Good 9–14 (3–4, 4–3, 1–4, 1–3)
Később
15.00: Szegedi VE–Semmelweis OSC
17.00: Kaposvári VK–EPS-Honvéd
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–BVSC-Manna ABC
Legfrissebb hírek
Vízilabda: a Genesys a Semmelweis OSC főszponzora lesz
Vízilabda
2025.10.14. 15:46
Férfi vízilabda ob I: százszázalékos maradt a Honvéd
Vízilabda
2025.10.10. 21:10
Vízilabda ob I: lendületben maradt a Honvéd, a KSI bánta
Vízilabda
2025.10.03. 21:12
Ezek is érdekelhetik