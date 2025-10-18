Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda ob I: idegenben nyert a DVSE

Vágólapra másolva!
2025.10.18. 13:26
null
Fotó: dvse.hu
Címkék
DVSE férfi vízilabda férfi vízilabda ob I
A KSI SE hazai pályán kikapott az előzőleg szintén nullapontos DVSE-től szombaton a férfi vízilabda ob I 3. fordulójában.

VÍZILABDA
Férfi ob I
Alapszakasz, 3. forduló
KSI SE–DVSE-Master Good 9–14 (3–4, 4–3, 1–4, 1–3)
Később
15.00: Szegedi VE–Semmelweis OSC 
17.00: Kaposvári VK–EPS-Honvéd 
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–BVSC-Manna ABC 

 

DVSE férfi vízilabda férfi vízilabda ob I
Legfrissebb hírek

A Vasas az utolsó negyedben háromgólos hátrányból fordított a férfi vízilabda ob I-ben

Vízilabda
18 órája

A vb óta először lesz együtt a férfi vízilabda-válogatott

Vízilabda
Tegnap, 11:35

Vízilabda: a Genesys a Semmelweis OSC főszponzora lesz

Vízilabda
2025.10.14. 15:46

Férfi vízi ob I: könnyed győzelemmel hangolt a BL-re a címvédő Ferencváros

Vízilabda
2025.10.11. 13:54

Férfi vízilabda ob I: százszázalékos maradt a Honvéd

Vízilabda
2025.10.10. 21:10

Ismét megnyerte a Ferencváros a férfi vízilabda Európai Szuperkupát!

Vízilabda
2025.10.08. 21:17

Férfi vízilabda Eurokupa: súlyos vereséget szenvedett, de továbbjutott a Szolnok

Vízilabda
2025.10.05. 14:46

Vízilabda ob I: lendületben maradt a Honvéd, a KSI bánta

Vízilabda
2025.10.03. 21:12
Ezek is érdekelhetik