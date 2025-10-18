Nemzeti Sportrádió

Valter Attila összetettben a 49. helyre csúszott vissza a kuanghszi kerékpáros körversenyen

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.10.18. 12:55
null
Valter Attila (sárgában) ezúttal az 50. helyen zárt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valter Attila kerékpár Visma Lease a Bike Visma
Valter Attila az 50. helyen ért célba a kuanghszi kerékpáros körverseny ötödik szakaszán magyar idő szerint szombaton reggel, így összetettben a 49. helyre csúszott vissza.

A versenyzőkre ezúttal 165.8 kilométeres szakaszt várt Csicsou és Nongla között, és a brit Paul Double bizonyult a legjobbnak a verseny eredményközlője szerint. A második helyen a francia Victor Lafay, a harmadikon a dán Mikkel Honoré végzett. Valter Attila az 50. helyen ért célba, 2 perc 14 másodperccel lemaradva a győztes mögött.

A magyar bringás ezzel összetettben – 34 pozíciót rontva a negyedik szakasz utáni eredményéhez képest – a 49. helyen áll, hátránya 2 perc 24 másodperc az első helyezett Double-lal szemben.

A versenyzőkre ezután már csak egy szakasz vár, magyar idő szerint vasárnap reggel 134.3 kilométeres távot kell teljesíteniük Nanningban.

Mint ismert, Valter ezzel a versennyel búcsúzik jelenlegi csapatától, a Vismától.

 

Valter Attila kerékpár Visma Lease a Bike Visma
Legfrissebb hírek

Valter Attila a 37. helyen végzett a kuanghszi körversenyen negyedik szakaszán

Kerékpár
Tegnap, 10:04

Valter Attila három szakasz után 13. összetettben a kuanghszi körversenyen

Kerékpár
2025.10.16. 10:59

Valter Attila összetettben továbbra is a legjobb tízben az utolsó vismás versenyén

Kerékpár
2025.10.15. 09:53

Valter Attila összetettben a hetedik helyről várja a folytatást az utolsó vismás versenyén – videó

Kerékpár
2025.10.14. 11:46

Pogacar 75 kilométeres szóló végén az Eb-t is megnyerte

Kerékpár
2025.10.05. 17:13

Kiderült, hol versenyez utoljára Visma-mezben Valter Attila

Kerékpár
2025.09.22. 11:08

Kerékpár: új szerelést kaptak Valter Attiláék

Kerékpár
2025.09.21. 21:08

Nyomkövetőt kapnak a versenyzők az országúti kerékpáros-vb-n

Kerékpár
2025.09.19. 14:19
Ezek is érdekelhetik