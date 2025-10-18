Valter Attila összetettben a 49. helyre csúszott vissza a kuanghszi kerékpáros körversenyen

A versenyzőkre ezúttal 165.8 kilométeres szakaszt várt Csicsou és Nongla között, és a brit Paul Double bizonyult a legjobbnak a verseny eredményközlője szerint. A második helyen a francia Victor Lafay, a harmadikon a dán Mikkel Honoré végzett. Valter Attila az 50. helyen ért célba, 2 perc 14 másodperccel lemaradva a győztes mögött.

A magyar bringás ezzel összetettben – 34 pozíciót rontva a negyedik szakasz utáni eredményéhez képest – a 49. helyen áll, hátránya 2 perc 24 másodperc az első helyezett Double-lal szemben.

A versenyzőkre ezután már csak egy szakasz vár, magyar idő szerint vasárnap reggel 134.3 kilométeres távot kell teljesíteniük Nanningban.

Mint ismert, Valter ezzel a versennyel búcsúzik jelenlegi csapatától, a Vismától.