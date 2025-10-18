A Loki legyőzésével tenne újabb lépést 200. bajnokija felé Kinyik Ákos





Az előző két idényt egyaránt a dobogón zárta a Paksi FC (előbb ezüst-, majd bronzérmesként), ráadásul a Magyar Kupa utóbbi két kiírását is megnyerte, mégis kevesen számítottak arra, hogy ilyen jól indítja a bajnoki évet. A csapat kilenc fordulót követően egyedüliként veretlen a mezőnyben, éllovasként várja a DVSC elleni szombati mérkőzést, ám hatodik győzelmének megszerzése nem ígérkezik egyszerű feladatnak. Ezzel tisztában van Kinyik Ákos is, aki Debrecenben született, pályafutása első 81 NB I-es meccse a Lokihoz köti, ám már ötödik éve a paksiak alapembere.

„Kemény mérkőzés előtt állunk, a DVSC jó passzban van, a játékosoknak van önbizalmuk, sokkal felszabadultabbak, mint az előző idényben – mondta lapunknak a pénteki edzés előtt Kinyik Ákos. – Ellenfelünk az előző bajnokságban sokszor volt a mezőny második felében, sőt a kieső helyek közelében, márpedig ilyen pozícióban mindig nehezebb futballozni – a labdarúgókban ott volt az érzés, hogy könnyen bajba kerülhetnek. Azóta sok minden megváltozott, aki pályára lép, magabiztosabb, mint korábban, és ez megmutatkozik az eredményekben is. Nem lesz könnyű, de hazai környezetben játszunk, irányítani akarjuk a meccset, egyértelműen a három pont megszerzése a célunk.”

És hogy az élet milyen rendező…

Kinyik 2017. július 29-én éppen a Paks elleni 1–1-es találkozón mutatkozott be az első osztályban, és míg az akkori debreceni meccskeretből mostanra már senki sincs a klubnál, Lenzsér Bence, Szabó János, Papp Kristóf, Haraszti Zsolt és Hahn János még mindig paksi, ez is mutatja, mennyire más a két klub filozófiája. A 32 esztendős védő amúgy nemcsak az első, hanem debreceniként az utolsó élvonalbeli bajnokiját is a Paks ellen játszotta: a 2020. június 27-én rendezett összecsapás a kiesésről döntött, az 1–1-es döntetlen a Paksnak elegendő volt a bennmaradáshoz, a DVSC pedig (Kinyik Ákossal a soraiban) a következő idényt a második vonalban töltötte. Aztán 2021 nyarán Paksra igazolt, azóta csak az NB I-ben 111-szer lépett pályára, összesen 192 bajnokija van az élvonalban, így ha minden jól alakul neki, még ebben az évben meglehet a kétszázadik fellépése.

„Különlegesnek nem mondanám a Debrecen elleni találkozókat, de tény, egy-két barátom még mindig ott van a klubnál – folytatta Kinyik Ákos. – Amikor a válogatott miatt szünet van a bajnokságban, általában nehezebben indul a következő mérkőzés, sokat jelentene, ha szombaton jól kezdenénk s megszereznénk a vezetést. Ha a két csapat helyezését nézzük, lehet mondani, rangadó következik, ugyanakkor látni kell, az élvonalban nincs könnyű párharc. Hogy elégedett lennék-e, ha esetleg döntetlennel őriznénk meg a veretlenségünket? Erre csak a lefújás után tudnék válaszolni, ám az biztos, hogy a győzelem megszerzése a célunk.”

