Norris már meg sem lepődik azon, hogy alulmaradt a Red Bull-lal szemben

2025.10.18. 11:58
A McLaren a sprintversenyen már megszorongatná Verstappent (Fotó: AFP)
Max Verstappen szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Amerikai Nagydíj sprintidőmérőjén, de maga a holland és az újabb vereséget elkönyvelő McLaren-páros is kemény csatára készül a 19 órakor rajtoló sprintversenyen. A másodikként záró Lando Norrist már meg sem lepi, hogy a Red Bull előttük van, míg Oscar Piastri szerencsésnek érezte magát, hogy meglett a harmadik hely. Nico Hülkenberg és Fernando Alonso is elégedett volt, nem úgy, mint a Ferrari kettőse: Charles Leclerc és Lewis Hamilton is csalódottan értékelt.

Lando Norris hiába zárt az élen a sprintidőmérő első két szakaszában, a mindent eldöntő utolsó szegmensben  71 ezredmásodperccel elmaradt a címvédő Max Verstappentől. Az austini sprintidőmérőkön továbbra is veretlennek számító holland így remek helyzetbe hozta magát a szombat esti sprintversenyre, miközben a McLaren kettőse újabb eseményen kapott ki a Red Bull-ostól. 

„Remek sprintidőmérő volt! Valamennyi szakaszban közel voltunk, és minden arról szólt, hogy sikerül-e összetenni a kört, amikor számít. Ez nem egyszerű, mert a végén úgy kell a lágy gumin menned, hogy nincs semmilyen referenciapontod. Bár végül jól alakult, kemény csatára számítok a sprintfutamon, de ez az, amit látni szeretnénk. Izgatottan várom a folytatást, és elégedett vagyok a péntekkel. Elég szeles volt az idő, ráadásul az aszfalt elég hepehupás, szóval könnyen ki tud törni az autó nagy tempónál.”

Az ilyen időmérőn rá kell hagynod itt-ott, de nagyszerű napot zárhattunk magunk mögött. A sprintversenyen megpróbálok jó rajtot venni, elég széles a pálya az 1-es kanyarnál. Remélhetőleg jó lesz a versenytempónk, majd meglátjuk” – tette hozzá a 63 pont hátránnyal a bajnoki összetett harmadik helyét elfoglaló holland. 

Norris a sprintkvalifikáció után bevallotta, nem lepte meg, hogy végül alulmaradt a pole pozícióért vívott csatában, és hozzátette, bízik benne, hogy versenykörülmények között már jobb helyzetben lehet a csapata. „Természetesen szerettem volna rajtelsőséget szerezni, de nem meglepő számunkra hogy valamivel lassabbak voltunk, mint a Red Bull, így egészen elégedett vagyok.”

„Nem tudom, mennyivel maradtam el, de néhány apróságon javíthatnék, és pár buckát kissé rossz szögből találtam el, de ez hozzátartozik a pálya nehézségéhez. Máskülönben boldog vagyok. Határozottan remélem, hogy a sprintfutamon visszaállhatunk az élre, normális esetben valamivel jobb a versenytempónk. Az egész idény során szenvedtünk az időmérős tempónkkal, különösen, amikor szoros a küzdelem, és ezen a hétvégén az. Ezért sem lepődtem meg, de nagyobb reményeket fűzünk a versenyhez, hogy sikerül visszatérnünk az élre.”

Az egyéni vb-összetett vezető Oscar Piastri egyelőre lemaradásban van a McLaren házon belüli csatájában, hiszen a hétvége eddigi részében rendre lassabb volt, mint a csapattársa. Az ausztrál versenyző csaknem négy tizeddel maradt le a rajtelsőségről, és örül annak, hogy egyáltalán a harmadik helyet sikerült megszereznie. 

„Őszintén szólva, elég ronda kört futottam. Egyszerűen nem igazán állt össze, szóval több szempontból is szerencsésnek érzem magam azért, hogy sikerült megszerezni a harmadik pozíciót. Az autóban ugyanakkor megvan a tempó, és nincs nagy probléma. Nem mintha katasztrofális nap lett volna, csak nem volt tiszta a kör, amit remélhetőleg szombaton ki tudok javítani. Meglátjuk, mi történik a sprintfutam rajtjánál, ha sikerül jól elrugaszkodnom, és jól pozicionálnom magam. Itt néha nehéz megmondani, hová érdemes helyezkedni az egyes kanyarnál, meglátom, mi történik előttem.”

Charles Leclerc küzdelmes pénteken van túl, a sprintidőmérő első két szakaszában a továbbjutásért küzdött, majd végül tizedikként végzett. „Mindenhol időt veszítünk. Őszintén szólva, az SQ3-ban futott gyors köröm tiszta volt, nem igazán bánok semmit. Talán csak azt, hogy nem tudtam több kört megtenni a közepes gumin a szabadedzésen,  mert akkor valamivel jobban finomhangolhattuk volna a kocsit. Egy, vagy esetleg másfél tizedmásodperc még lehetett volna benne, de az sem lett volna elég. Nagyon messze vagyunk jelenleg. Meglepődnék, ha sikerülne találnunk valamit, amivel ekkora előreugrást tehetnénk meg, de bízom benne, hogy tévedek.”

„Sajnos egyelőre úgy tűnik, ennyi potenciál van a gépben. Eléggé meglepett, milyen erősek egyes csapatok ezen a hétvégén, persze a McLarentől és a Red Bulltól eltekintve. Ott van Nico az elejében, aki valószínűleg fantasztikus kört tett össze, és egész hétvégén gyors egyelőre, rá kell jönnünk, hogy megértettek-e valamit, amit mi nem. Nagyon gyenge napunk volt.”

A helyszínen legsikeresebbnek számító Lewis Hamilton hiába győzte le a csapattársát, nem a nyolcadik rajthelyről álmodott. „Határozottan nem ilyen tempóra számítottunk. A szabadedzésen még jónak tűnt, egészen erősen sikerült az SQ1 is, aztán elkezdett kicsúszni a kezeink közül. Nagyon-nagyon nehéz vezetni az autót. Nyolc tizedmásodperc... az egy hegy, amit meg kell mászni.”

KIHÍVÓ NÉLKÜL MARAD AZ FIA-ELNÖK

Noha a Nemzetközi Automobil-szövetség elnökválasztása csak decemberben lesz esedékes, a pozíciót jelenleg betöltő Mohammed ben-Szulajm újraválasztása már eldöntetett, miután fő kihívója, Tim Mayer kénytelen volt bejelenteni a visszalépését. Az amerikai azért nem tud versenybe szállni a titulusért, mert nem tudott elegendő alelnököt kijelölni a kritériumoknak megfelelően. Erre ugyanakkor nem is volt esélye, hiszen a dél-amerikai régióban mindösszesen egyetlen alelnök van, Bernie Ecclestone felesége, Fabiana Ecclestone, aki a jelenlegi elnököt támogatja. Ennek megfelelően ellehetetlenül bármely más jelölt indulása az elnökválasztáson. Mayer nem is titkolta, mennyire csalódott, és kijelentette, jelenleg nem demokrácia uralkodik hivatalon belül. 

A pénteki nap meglepetését Nico Hülkenberg szolgáltatta, aki a szabadedzésen másodikként végzett, majd a sprintidőmérőn az előkelő negyedik rajthelyet szerezte meg a Sauberrel. „Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan a dolgok alakultak. Már az elejétől fogva erősek voltunk, és jó volt látni, hogy sikerült megtartani a teljesítményt. Jónak érződött az autó, a megfelelő működési tartományban mozgott, és ezt a köridők is alátámasztották. Élvezetes ezen a pályán vezetni, szórakoztató, és eléggé kifizetődik, amikor minden összeáll. A sprintfutam teli lesz kihívásokkal, sok kocsi lesz körülöttünk, de keményen fogunk harcolni, és megpróbáljuk ezt a lendületet erős eredményre váltani.”

Az előző versenyhétvégén, a Szingapúri Nagydíjon váratlan sikert arató George Russell az ötödik helyen zárta a pénteki sprintidőmérőt. „Nem ez volt a maximum, amit elérhettünk volna, de kijelenthető, hogy egyáltalán nem voltunk harcban a rajtelsőségért. Nico csodálatos kört futott, amivel megszerezte a negyedik pozíciót. Egyáltalán nem számoltunk azzal, hogy előttünk lesz egy Sauber, de gratulálok neki és a csapatnak is.” 

„Ahogy az egész évben mondogattuk, a jó napjainkon győzelemért harcolunk, míg a rosszakon ötödikek vagyunk. Most ötödikek lettünk, és csak remélni tudom, hogy a versenyen jobb lesz a tempónk, mint egy körön volt. Tisztában vagyunk azzal is, hogy nehéz a sprinthétvégéken azonnal pályára menni, de mindent meg fogunk tenni a sprintfutamon, aztán megpróbálunk javítani az autón az időmérőre és a vasárnapi versenyre.”

Fernando Alonso hatodikként zárt az Aston Martinnal, és elégedetten nyilatkozott a sprintkvalifikáció végén. „Elégedett vagyok a hatodik hellyel. Ez egy volt a jobb időmérőink közül a szezonban, és összetettünk néhány remek kört. Úgy érzem, tényleg maximalizáltuk a lehetőségeinket, de van néhány igazán gyors autó mögöttünk, szóval meglátjuk, hogy egyáltalán összejön-e a pontszerzés.” 

AMERIKAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

  1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:32.143
  2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:32.214
  3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:32.523
  4.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:32.645
  5.George RussellbritMercedes1:32.888
  6.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:32.910
  7.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:32.911
  8.Lewis HamiltonbritFerrari1:33.035
  9.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:33.099
10.Charles LeclercmonacóiFerrari1:33.104
11.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:34.018
12.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:34.241
13.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:34.258
14.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:34.394
15.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda-
16.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:35.159
17.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:35.246
18.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:35.259
19.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:36.003
20.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari-

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
  1.Norris1:33.224  1.Norris1:33.033
  2.Verstappen1:33.363  2.Verstappen1:33.163
  3.Piastri1:33.889  3.Piastri1:33.371
  4.Hamilton1:34.226  4.Russell1:33.462
  5.Hülkenberg1:34.236  5.Hülkenberg1:33.577
  6.Sainz1:34.239  6.Sainz1:33.652
  7.Hadjar1:34.243  7.Albon1:33.831
  8.Antonelli1:34.414  8.Leclerc1:33.938
  9.Albon1:34.472  9.Alonso1:33.951
10.Lawson1:34.60310.Hamilton1:34.012
11.Russell1:34.65311.Antonelli1:34.018
12.Alonso1:34.73712.Hadjar1:34.241
13.Leclerc1:34.91313.Gasly1:34.258
14.Stroll1:34.98814.Stroll1:34.394
15.Gasly1:35.14415.Lawson-
16.Bearman1:35.159  
17.Colapinto1:35.246  
18.Cunoda1:35.259  
19.Ocon1:36.003  
20.Bortoleto-  

 

46. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 17., PÉNTEK
Szabadedzés1. Norris 1:33.294
Sprintidőmérő1. Verstappen 1:32.143
OKTÓBER 18., SZOMBAT
Sprintverseny19.00–19.30
Időmérő23.00–00.00
OKTÓBER 19., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosoktóber 26., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 9., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00


 

 

Ezek is érdekelhetik