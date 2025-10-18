Norris már meg sem lepődik azon, hogy alulmaradt a Red Bull-lal szemben

Lando Norris hiába zárt az élen a sprintidőmérő első két szakaszában, a mindent eldöntő utolsó szegmensben 71 ezredmásodperccel elmaradt a címvédő Max Verstappentől. Az austini sprintidőmérőkön továbbra is veretlennek számító holland így remek helyzetbe hozta magát a szombat esti sprintversenyre, miközben a McLaren kettőse újabb eseményen kapott ki a Red Bull-ostól.

„Remek sprintidőmérő volt! Valamennyi szakaszban közel voltunk, és minden arról szólt, hogy sikerül-e összetenni a kört, amikor számít. Ez nem egyszerű, mert a végén úgy kell a lágy gumin menned, hogy nincs semmilyen referenciapontod. Bár végül jól alakult, kemény csatára számítok a sprintfutamon, de ez az, amit látni szeretnénk. Izgatottan várom a folytatást, és elégedett vagyok a péntekkel. Elég szeles volt az idő, ráadásul az aszfalt elég hepehupás, szóval könnyen ki tud törni az autó nagy tempónál.”

Az ilyen időmérőn rá kell hagynod itt-ott, de nagyszerű napot zárhattunk magunk mögött. A sprintversenyen megpróbálok jó rajtot venni, elég széles a pálya az 1-es kanyarnál. Remélhetőleg jó lesz a versenytempónk, majd meglátjuk” – tette hozzá a 63 pont hátránnyal a bajnoki összetett harmadik helyét elfoglaló holland.

Norris a sprintkvalifikáció után bevallotta, nem lepte meg, hogy végül alulmaradt a pole pozícióért vívott csatában, és hozzátette, bízik benne, hogy versenykörülmények között már jobb helyzetben lehet a csapata. „Természetesen szerettem volna rajtelsőséget szerezni, de nem meglepő számunkra hogy valamivel lassabbak voltunk, mint a Red Bull, így egészen elégedett vagyok.”

„Nem tudom, mennyivel maradtam el, de néhány apróságon javíthatnék, és pár buckát kissé rossz szögből találtam el, de ez hozzátartozik a pálya nehézségéhez. Máskülönben boldog vagyok. Határozottan remélem, hogy a sprintfutamon visszaállhatunk az élre, normális esetben valamivel jobb a versenytempónk. Az egész idény során szenvedtünk az időmérős tempónkkal, különösen, amikor szoros a küzdelem, és ezen a hétvégén az. Ezért sem lepődtem meg, de nagyobb reményeket fűzünk a versenyhez, hogy sikerül visszatérnünk az élre.”

Az egyéni vb-összetett vezető Oscar Piastri egyelőre lemaradásban van a McLaren házon belüli csatájában, hiszen a hétvége eddigi részében rendre lassabb volt, mint a csapattársa. Az ausztrál versenyző csaknem négy tizeddel maradt le a rajtelsőségről, és örül annak, hogy egyáltalán a harmadik helyet sikerült megszereznie.

„Őszintén szólva, elég ronda kört futottam. Egyszerűen nem igazán állt össze, szóval több szempontból is szerencsésnek érzem magam azért, hogy sikerült megszerezni a harmadik pozíciót. Az autóban ugyanakkor megvan a tempó, és nincs nagy probléma. Nem mintha katasztrofális nap lett volna, csak nem volt tiszta a kör, amit remélhetőleg szombaton ki tudok javítani. Meglátjuk, mi történik a sprintfutam rajtjánál, ha sikerül jól elrugaszkodnom, és jól pozicionálnom magam. Itt néha nehéz megmondani, hová érdemes helyezkedni az egyes kanyarnál, meglátom, mi történik előttem.”

Charles Leclerc küzdelmes pénteken van túl, a sprintidőmérő első két szakaszában a továbbjutásért küzdött, majd végül tizedikként végzett. „Mindenhol időt veszítünk. Őszintén szólva, az SQ3-ban futott gyors köröm tiszta volt, nem igazán bánok semmit. Talán csak azt, hogy nem tudtam több kört megtenni a közepes gumin a szabadedzésen, mert akkor valamivel jobban finomhangolhattuk volna a kocsit. Egy, vagy esetleg másfél tizedmásodperc még lehetett volna benne, de az sem lett volna elég. Nagyon messze vagyunk jelenleg. Meglepődnék, ha sikerülne találnunk valamit, amivel ekkora előreugrást tehetnénk meg, de bízom benne, hogy tévedek.”

„Sajnos egyelőre úgy tűnik, ennyi potenciál van a gépben. Eléggé meglepett, milyen erősek egyes csapatok ezen a hétvégén, persze a McLarentől és a Red Bulltól eltekintve. Ott van Nico az elejében, aki valószínűleg fantasztikus kört tett össze, és egész hétvégén gyors egyelőre, rá kell jönnünk, hogy megértettek-e valamit, amit mi nem. Nagyon gyenge napunk volt.”

A helyszínen legsikeresebbnek számító Lewis Hamilton hiába győzte le a csapattársát, nem a nyolcadik rajthelyről álmodott. „Határozottan nem ilyen tempóra számítottunk. A szabadedzésen még jónak tűnt, egészen erősen sikerült az SQ1 is, aztán elkezdett kicsúszni a kezeink közül. Nagyon-nagyon nehéz vezetni az autót. Nyolc tizedmásodperc... az egy hegy, amit meg kell mászni.”

KIHÍVÓ NÉLKÜL MARAD AZ FIA-ELNÖK Noha a Nemzetközi Automobil-szövetség elnökválasztása csak decemberben lesz esedékes, a pozíciót jelenleg betöltő Mohammed ben-Szulajm újraválasztása már eldöntetett, miután fő kihívója, Tim Mayer kénytelen volt bejelenteni a visszalépését. Az amerikai azért nem tud versenybe szállni a titulusért, mert nem tudott elegendő alelnököt kijelölni a kritériumoknak megfelelően. Erre ugyanakkor nem is volt esélye, hiszen a dél-amerikai régióban mindösszesen egyetlen alelnök van, Bernie Ecclestone felesége, Fabiana Ecclestone, aki a jelenlegi elnököt támogatja. Ennek megfelelően ellehetetlenül bármely más jelölt indulása az elnökválasztáson. Mayer nem is titkolta, mennyire csalódott, és kijelentette, jelenleg nem demokrácia uralkodik hivatalon belül.

A pénteki nap meglepetését Nico Hülkenberg szolgáltatta, aki a szabadedzésen másodikként végzett, majd a sprintidőmérőn az előkelő negyedik rajthelyet szerezte meg a Sauberrel. „Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan a dolgok alakultak. Már az elejétől fogva erősek voltunk, és jó volt látni, hogy sikerült megtartani a teljesítményt. Jónak érződött az autó, a megfelelő működési tartományban mozgott, és ezt a köridők is alátámasztották. Élvezetes ezen a pályán vezetni, szórakoztató, és eléggé kifizetődik, amikor minden összeáll. A sprintfutam teli lesz kihívásokkal, sok kocsi lesz körülöttünk, de keményen fogunk harcolni, és megpróbáljuk ezt a lendületet erős eredményre váltani.”

Az előző versenyhétvégén, a Szingapúri Nagydíjon váratlan sikert arató George Russell az ötödik helyen zárta a pénteki sprintidőmérőt. „Nem ez volt a maximum, amit elérhettünk volna, de kijelenthető, hogy egyáltalán nem voltunk harcban a rajtelsőségért. Nico csodálatos kört futott, amivel megszerezte a negyedik pozíciót. Egyáltalán nem számoltunk azzal, hogy előttünk lesz egy Sauber, de gratulálok neki és a csapatnak is.”

„Ahogy az egész évben mondogattuk, a jó napjainkon győzelemért harcolunk, míg a rosszakon ötödikek vagyunk. Most ötödikek lettünk, és csak remélni tudom, hogy a versenyen jobb lesz a tempónk, mint egy körön volt. Tisztában vagyunk azzal is, hogy nehéz a sprinthétvégéken azonnal pályára menni, de mindent meg fogunk tenni a sprintfutamon, aztán megpróbálunk javítani az autón az időmérőre és a vasárnapi versenyre.”

Fernando Alonso hatodikként zárt az Aston Martinnal, és elégedetten nyilatkozott a sprintkvalifikáció végén. „Elégedett vagyok a hatodik hellyel. Ez egy volt a jobb időmérőink közül a szezonban, és összetettünk néhány remek kört. Úgy érzem, tényleg maximalizáltuk a lehetőségeinket, de van néhány igazán gyors autó mögöttünk, szóval meglátjuk, hogy egyáltalán összejön-e a pontszerzés.”

AMERIKAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:32.143 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:32.214 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:32.523 4. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:32.645 5. George Russell brit Mercedes 1:32.888 6. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:32.910 7. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:32.911 8. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:33.035 9. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:33.099 10. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:33.104 11. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:34.018 12. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:34.241 13. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:34.258 14. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:34.394 15. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda - 16. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:35.159 17. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:35.246 18. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:35.259 19. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:36.003 20. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari -

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Norris 1:33.224 1. Norris 1:33.033 2. Verstappen 1:33.363 2. Verstappen 1:33.163 3. Piastri 1:33.889 3. Piastri 1:33.371 4. Hamilton 1:34.226 4. Russell 1:33.462 5. Hülkenberg 1:34.236 5. Hülkenberg 1:33.577 6. Sainz 1:34.239 6. Sainz 1:33.652 7. Hadjar 1:34.243 7. Albon 1:33.831 8. Antonelli 1:34.414 8. Leclerc 1:33.938 9. Albon 1:34.472 9. Alonso 1:33.951 10. Lawson 1:34.603 10. Hamilton 1:34.012 11. Russell 1:34.653 11. Antonelli 1:34.018 12. Alonso 1:34.737 12. Hadjar 1:34.241 13. Leclerc 1:34.913 13. Gasly 1:34.258 14. Stroll 1:34.988 14. Stroll 1:34.394 15. Gasly 1:35.144 15. Lawson - 16. Bearman 1:35.159 17. Colapinto 1:35.246 18. Cunoda 1:35.259 19. Ocon 1:36.003 20. Bortoleto -

46. AMERIKAI NAGYDÍJ OKTÓBER 17., PÉNTEK Szabadedzés 1. Norris 1:33.294 Sprintidőmérő 1. Verstappen 1:32.143 OKTÓBER 18., SZOMBAT Sprintverseny 19.00–19.30 Időmérő 23.00–00.00 OKTÓBER 19., VASÁRNAP A verseny (56 kör, 308.728 km) rajtja 21.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros október 26., 21.00 Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo november 9., 18.00 Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 22., 5.00



