Két vereség követte a magyarok győzelmét a flag football Eb-n

Az Eb honlapja szerint Zahovay Ádám szövetségi kapitány együttese azután, hogy reggel 26–18-ra nyert a svédek ellen a csütörtöki nyitónapon, délután előbb 40–6-os vereséget szenvedett a házigazdák csapatától, majd este 58–27-re maradt alul az izraeliekkel szemben.



A magyarok a csoportkörben még a csehekkel és a szlovákokkal csapnak össze, pénteken.

A Párizs közelében, Choisy-le-Roi-ban zajló kontinensviadalon 24 ország együttese vesz részt, először négy hatos csoportban rendeznek körmérkőzéseket, majd a helyosztók következnek.