Két vereség követte a magyarok győzelmét a flag football Eb-n

2025.09.25. 19:49
Fotó: MAFSZ/Facebook
Európa-bajnokság Magyarország flag football
A svédek felett aratott győzelem után a magyar csapat kikapott a franciáktól és az izraeliektől a Franciaországban zajló flag football Európa-bajnokságon.

Az Eb honlapja szerint Zahovay Ádám szövetségi kapitány együttese azután, hogy reggel 26–18-ra nyert a svédek ellen a csütörtöki nyitónapon, délután előbb 40–6-os vereséget szenvedett a házigazdák csapatától, majd este 58–27-re maradt alul az izraeliekkel szemben.


A magyarok a csoportkörben még a csehekkel és a szlovákokkal csapnak össze, pénteken.

A Párizs közelében, Choisy-le-Roi-ban zajló kontinensviadalon 24 ország együttese vesz részt, először négy hatos csoportban rendeznek körmérkőzéseket, majd a helyosztók következnek.

Az Európa-bajnokságról a világbajnokságra szerezhető kvalifikáció, és a tervek szerint a Los Angeles-i olimpiára a játékok előtti utolsó vb-ről lehet majd kijutni.

Az amerikai futball ütközésmentes változatának számító zászlós futball, azaz flag football a szervezőbizottság által javasolt sportágként lesz jelen a három év múlva esedékes játékokon. Az ötkarikás viadalon a férfiaknál és a nőknél egyformán hat csapat léphet pályára. A játékokon egy válogatottat tíz játékos alkot.

