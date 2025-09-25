Nemzeti Sportrádió

Győzelemmel kezdtek a mieink a flag football Európa-bajnokságon

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.09.25. 13:28
Fotó: Magyar Amerikai Futball Szövetség - MAFSZ/Facebook
magyar flagfootball-válogatott flag football Eb flag football
Győzelemmel kezdte szereplését a magyar csapat a Franciaországban zajló flag football Európa-bajnokságon.

A viadal honlapja szerint Zahovay Ádám szövetségi kapitány tanítványai 26–18-ra nyertek a svédek ellen. A csütörtöki nyitó napon még a házigazda franciákkal (15.30) és az izraeliekkel (18.00) találkoznak. A mieink a csoportkör során pénteken még a csehekkel és a szlovákokkal csapnak össze.

A franciaországi Marne-völgyében, Párizstól nem messze sorra kerülő kontinensviadalon 24 ország együttese vesz részt, először négy hatos csoportban rendeznek körmérkőzéseket, majd a helyosztók következnek.

Az Európa-bajnokságról a világbajnokságra lehet kvalifikációt szerezni, a tervek szerint két év múlva hasonló út vezethet a Los Angeles-i olimpiára is.

Az amerikai futball ütközésmentes változatának számító zászlós futball, azaz flag football a szervezőbizottság által javasolt sportágként lesz jelen a bő három év múlva esedékes ötkarikás játékokon. A viadalon a férfiaknál és a nőknél egyformán hat csapat léphet pályára. A játékokon egy válogatottat tíz játékos alkot.

 

