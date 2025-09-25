Győzelemmel kezdtek a mieink a flag football Európa-bajnokságon

A viadal honlapja szerint Zahovay Ádám szövetségi kapitány tanítványai 26–18-ra nyertek a svédek ellen. A csütörtöki nyitó napon még a házigazda franciákkal (15.30) és az izraeliekkel (18.00) találkoznak. A mieink a csoportkör során pénteken még a csehekkel és a szlovákokkal csapnak össze.

A franciaországi Marne-völgyében, Párizstól nem messze sorra kerülő kontinensviadalon 24 ország együttese vesz részt, először négy hatos csoportban rendeznek körmérkőzéseket, majd a helyosztók következnek.

Az Európa-bajnokságról a világbajnokságra lehet kvalifikációt szerezni, a tervek szerint két év múlva hasonló út vezethet a Los Angeles-i olimpiára is.

Az amerikai futball ütközésmentes változatának számító zászlós futball, azaz flag football a szervezőbizottság által javasolt sportágként lesz jelen a bő három év múlva esedékes ötkarikás játékokon. A viadalon a férfiaknál és a nőknél egyformán hat csapat léphet pályára. A játékokon egy válogatottat tíz játékos alkot.