MotoGP: Bagnaia távozik a Ducatitól – hivatalos

A kétszeres bajnok Francesco Bagnaia a szezon végén távozik a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájában (MotoGP) szereplő Ducati gyári csapatától.
Az olasz istálló szerdán jelentette be, hogy a 29 éves versenyző hat idén után elhagyja a csapatot. Bagnaia karrierje során 31 győzelmet aratott az istálló színeiben, 63-szor állt dobogón és 28 alkalommal szerezte meg a pole pozíciót.
A szurkolók körében nagy népszerűségnek örvendő motoros 2022-ben világbajnoki címet nyert, lezárva ezzel a Ducati 15 éves várakozását, 2023-ban pedig megvédte a címét.
Bagnaia várhatóan az Apriliánál folytatja a pályafutását, míg a helyére valószínűleg a spanyol Pedro Acosta érkezik a KTM-től, így ő lesz a hétszeres MotoGP-bajnok honfitársa, Marc Márquez csapattársa a Ducatinál.
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