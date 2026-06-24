MotoGP: Bagnaia távozik a Ducatitól – hivatalos

Az olasz istálló szerdán jelentette be, hogy a 29 éves versenyző hat idén után elhagyja a csapatot. Bagnaia karrierje során 31 győzelmet aratott az istálló színeiben, 63-szor állt dobogón és 28 alkalommal szerezte meg a pole pozíciót.

A szurkolók körében nagy népszerűségnek örvendő motoros 2022-ben világbajnoki címet nyert, lezárva ezzel a Ducati 15 éves várakozását, 2023-ban pedig megvédte a címét.

Bagnaia várhatóan az Apriliánál folytatja a pályafutását, míg a helyére valószínűleg a spanyol Pedro Acosta érkezik a KTM-től, így ő lesz a hétszeres MotoGP-bajnok honfitársa, Marc Márquez csapattársa a Ducatinál.