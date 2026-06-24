Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Bagnaia távozik a Ducatitól – hivatalos

2026.06.24. 13:09
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Francesco Bagnaia számára lezárul egy korszak (Fotó: Getty Images)
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távozás Francesco Bagnaia Ducati MotoGP
A kétszeres bajnok Francesco Bagnaia a szezon végén távozik a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájában (MotoGP) szereplő Ducati gyári csapatától.

Az olasz istálló szerdán jelentette be, hogy a 29 éves versenyző hat idén után elhagyja a csapatot. Bagnaia karrierje során 31 győzelmet aratott az istálló színeiben, 63-szor állt dobogón és 28 alkalommal szerezte meg a pole pozíciót.

A szurkolók körében nagy népszerűségnek örvendő motoros 2022-ben világbajnoki címet nyert, lezárva ezzel a Ducati 15 éves várakozását, 2023-ban pedig megvédte a címét.

Bagnaia várhatóan az Apriliánál folytatja a pályafutását, míg a helyére valószínűleg a spanyol Pedro Acosta érkezik a KTM-től, így ő lesz a hétszeres MotoGP-bajnok honfitársa, Marc Márquez csapattársa a Ducatinál.

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A 33 éves spanyol szupersztár a 2024-es idényt követően igazolt az olasz istállóhoz.

 

távozás Francesco Bagnaia Ducati MotoGP
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