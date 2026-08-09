Sinner nem indul a US Opent felvezető cincinnati versenyen

A sérüléséből lábadozó olasz játékos vasárnap közölte, hogy meccs nélkül próbál meg csúcsformába lendülni az év utolsó Grand Slam-viadalára.

„Régóta bajlódok a jobb térdemmel, és noha az orvosi stábommal intenzíven dolgozunk rajta, bele kell törődnöm, hogy nem állok még készen egy komoly tornára” – jelentette ki a 24 éves klasszis, aki legutóbb július 12-én vívott mérkőzést, amikor megvédte a címét Wimbledonban, megszerezve pályafutása ötödik GS-trófeáját. Sinner legnagyobb vetélytársa, a hétszeres GS-győztes Carlos Alcaraz április óta harcképtelen csuklósérülés miatt, és ő is kihagyja a cincinnati viadalt.

A US Open augusztus 30-án rajtol.