Nemzeti Sportrádió

Sinner nem indul a US Opent felvezető cincinnati versenyen

2026.08.09. 19:53
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Sinner meccsterhelés nélkül érkezik a US Openre (Fotó: Getty Images)
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tenisz Cincinnati Open US Open Jannik Sinner
A világelső Jannik Sinner térdproblémák miatt visszalépett a csütörtökön rajtoló cincinnati kemény pályás tenisztornától, amely a US Open egyik felvezető versenye.

A sérüléséből lábadozó olasz játékos vasárnap közölte, hogy meccs nélkül próbál meg csúcsformába lendülni az év utolsó Grand Slam-viadalára.

„Régóta bajlódok a jobb térdemmel, és noha az orvosi stábommal intenzíven dolgozunk rajta, bele kell törődnöm, hogy nem állok még készen egy komoly tornára” – jelentette ki a 24 éves klasszis, aki legutóbb július 12-én vívott mérkőzést, amikor megvédte a címét Wimbledonban, megszerezve pályafutása ötödik GS-trófeáját. Sinner legnagyobb vetélytársa, a hétszeres GS-győztes Carlos Alcaraz április óta harcképtelen csuklósérülés miatt, és ő is kihagyja a cincinnati viadalt.

A US Open augusztus 30-án rajtol.

 

tenisz Cincinnati Open US Open Jannik Sinner
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