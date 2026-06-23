MotoGP: Marc Márquez szerződést hosszabbított a Ducatival

További két évvel, a 2028-as szezon végéig meghosszabbította szerződését a Ducati gyári csapatával Marc Márquez, a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájának (MotoGP) címvédője – jelentette be a gárda.
A 33 éves spanyol szupersztár a 2024-es idényt követően igazolt az olasz istállóhoz, rögtön az első szezonjában megnyerte karrierje hetedik bajnoki címét a MotoGP-ben – összességében pedig a kilencedik világbajnoki sikerét aratta.
Márquez a jelenlegi szezont nem kezdte jól, sérülés miatt két versenyhétvégét is kihagyott, azonban legutóbb Brnóban, azt megelőzően pedig Balatonfőkajáron is győzött, ennek köszönhetően pedig már a negyedik helyen áll az összetett világbajnoki pontversenyben, hátránya 40 pont az éllovas olasz Marco Bezzecchivel szemben.
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