MotoGP: Marc Márquez szerződést hosszabbított a Ducatival

A 33 éves spanyol szupersztár a 2024-es idényt követően igazolt az olasz istállóhoz, rögtön az első szezonjában megnyerte karrierje hetedik bajnoki címét a MotoGP-ben – összességében pedig a kilencedik világbajnoki sikerét aratta.

Márquez a jelenlegi szezont nem kezdte jól, sérülés miatt két versenyhétvégét is kihagyott, azonban legutóbb Brnóban, azt megelőzően pedig Balatonfőkajáron is győzött, ennek köszönhetően pedig már a negyedik helyen áll az összetett világbajnoki pontversenyben, hátránya 40 pont az éllovas olasz Marco Bezzecchivel szemben.