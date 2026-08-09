Dzsudzsák Balázs: Életem első fejes gólját szereztem... harminckilenc évesen!

Dzsudzsák Balázs, a DVSC középpályása az M4 Sportnak
„Életem első fejes gólját szereztem – harminckilenc évesen! Nehéz heteken vagyunk túl, de kezd beérni a munka. Fantasztikus a közönségünk, annak ellenére, hogy gyengén kezdtük az idényt, remek hangulatot teremtettek. Tegnap tartottam otthon egy csapatösszetartó éjszakát, fontosnak tartottam, hogy a Loki kemény magja együtt legyen, és a győzelem után büszkén mondhatom, hogy bejött, sikerült feltüzelni a csapattársaimat, küzdöttünk minden labdáért.”
És tényleg! Dzsudzsák Balázsnak a válogatottat is számítva ez volt karrierje 172. gólja, az első fejesből, emellett pedig az 54. a Lokiban, ezzel beérte holtversenyben az eddigi „listavezetőt”, a PSV-t.
Hős Zsombor, a Nyíregyháza középpályása az M4 Sportnak
„Feszült mérkőzés volt. Az első félidőben nem tudtunk nyomást kifejteni az ellenfélre, a másodikban már igen, de egy szerencsétlen szituációból kapott gól eldöntötte a mérkőzést. A végén már sok hiba volt, rohanni kellett az eredmény után. Ha a szabadrúgásom nyomán a labda kicsit jobban csapódott volna lefelé, beakad, sajnálom, hogy nem úgy történt.”
Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője
– Megvan az első bajnoki győzelem, ráadásul a nagy rivális ellen…
– Csak idő kérdése volt, hogy mikor tudjuk kilencven percig fenntartani a játékunk színvonalát, most sikerült. Az első két körben is rendben volt a csapat, és ami szintén fontos, kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést.
– Egyetért azzal, hogy ez a győzelem többet ér, mint három pont?
– Teljes mértékben. Már az érkezésem napjától folyamatosan emlékeztettek arra, milyen fontos a Nyíregyháza elleni meccs. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, igaz, a mentalitással az előző meccseken sem volt probléma, s most is küzdött mindenki az utolsó percig.
– Már elkezdődött a szezon, amikor Dénes Vilmost szerződtették: jó döntés volt?
– Már sokkal régebben szerettük volna megszerezni. Ha csak télen tudtuk volna szerződtetni, akkor is tárt karokkal várjuk. Fontos játékosunk lehet, akinek nagyon jó a mentalitása is.
Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője
– A lefújás után összeszólakozott a játékvezetővel, piros lapot kapott: mi volt a vita tárgya?
– Valóban hevesen reklamáltam, de nem mondtam semmi csúnyát. Azért kaptam sárga lapot, mert gesztikuláltam. Azt pedig furcsának tartom, hogy azért kapott Temesvári Attila sárga lapot, mert szájon vágták. A hajrában pedig második sárgáért pirosat…
– Bosszantja, hogy pont nélkül maradtak a szomszédvári rangadón?
– Sajnálom a szurkolókat, mert nagyon sokan elkísérték a csapatot. Kikaptunk egy nullára, ez mindenképpen bosszantó. A végén mindent egy lapra tettünk fel, kinyíltunk, ebből természetesen a hazaiaknak is voltak lehetőségeik kontraakciók révén. Többet vártunk, többet is reméltünk, de a cél ugyanaz: jövőre is legyen első osztályú a csapat.
– Bright Edomwonyi a szünetben állt be, aztán a hajrába lecserélte. Miért?
– Így is terveztük, hiszen szerdán edzett először, tudtuk, hogy nem bír végig egy félidőt.
LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
DEBRECENI VSC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–0 (0–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 7621 néző. Vezette: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Berényi Ákos)
DVSC: Andrejev – Szécsi (Keller, 83.), Mejías, Lang, Guerrero – Sain (Patai, 58.), Batik – Dénes V. (Vajda B., 83.), Dzsudzsák, Cibla (Kaye, 71.) – Szendrei Á. (Baldoni, 71.). Vezetőedző: Gert Remmel
NYÍREGYHÁZA: Tóth B. – Jovanov (Antonov, 83.), Temesvári, Katona L., Zikovic – Katona M. (Hős, a szünetben), Toma, Kovács M., Katona B. (Babunszki, 71.) – Kvasina, Batoum (Edomwonyi, a szünetben; Medved, 83.). Vezetőedző: Bódog Tamás
Gólszerző: Dzsudzsák (55.)
Sárga lap: Mejías (42.), Batik (62.), Dénes V. (77.), ill. Zikovic (48.)
Kiállítva: Temesvári (90+2.), Bódog Tamás vezetőedző (a lefújás után)