Dzsudzsák Balázs: Életem első fejes gólját szereztem... harminckilenc évesen!

Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője

– Megvan az első bajnoki győzelem, ráadásul a nagy rivális ellen…

– Csak idő kérdése volt, hogy mikor tudjuk kilencven percig fenntartani a játékunk színvonalát, most sikerült. Az első két körben is rendben volt a csapat, és ami szintén fontos, kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést.

– Egyetért azzal, hogy ez a győzelem többet ér, mint három pont?

– Teljes mértékben. Már az érkezésem napjától folyamatosan emlékeztettek arra, milyen fontos a Nyíregyháza elleni meccs. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, igaz, a mentalitással az előző meccseken sem volt probléma, s most is küzdött mindenki az utolsó percig.

– Már elkezdődött a szezon, amikor Dénes Vilmost szerződtették: jó döntés volt?

– Már sokkal régebben szerettük volna megszerezni. Ha csak télen tudtuk volna szerződtetni, akkor is tárt karokkal várjuk. Fontos játékosunk lehet, akinek nagyon jó a mentalitása is.

Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– A lefújás után összeszólakozott a játékvezetővel, piros lapot kapott: mi volt a vita tárgya?

– Valóban hevesen reklamáltam, de nem mondtam semmi csúnyát. Azért kaptam sárga lapot, mert gesztikuláltam. Azt pedig furcsának tartom, hogy azért kapott Temesvári Attila sárga lapot, mert szájon vágták. A hajrában pedig második sárgáért pirosat…

– Bosszantja, hogy pont nélkül maradtak a szomszédvári rangadón?

– Sajnálom a szurkolókat, mert nagyon sokan elkísérték a csapatot. Kikaptunk egy nullára, ez mindenképpen bosszantó. A végén mindent egy lapra tettünk fel, kinyíltunk, ebből természetesen a hazaiaknak is voltak lehetőségeik kontraakciók révén. Többet vártunk, többet is reméltünk, de a cél ugyanaz: jövőre is legyen első osztályú a csapat.

– Bright Edomwonyi a szünetben állt be, aztán a hajrába lecserélte. Miért?

– Így is terveztük, hiszen szerdán edzett először, tudtuk, hogy nem bír végig egy félidőt.

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

DEBRECENI VSC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–0 (0–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 7621 néző. Vezette: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Berényi Ákos)

DVSC: Andrejev – Szécsi (Keller, 83.), Mejías, Lang, Guerrero – Sain (Patai, 58.), Batik – Dénes V. (Vajda B., 83.), Dzsudzsák, Cibla (Kaye, 71.) – Szendrei Á. (Baldoni, 71.). Vezetőedző: Gert Remmel

NYÍREGYHÁZA: Tóth B. – Jovanov (Antonov, 83.), Temesvári, Katona L., Zikovic – Katona M. (Hős, a szünetben), Toma, Kovács M., Katona B. (Babunszki, 71.) – Kvasina, Batoum (Edomwonyi, a szünetben; Medved, 83.). Vezetőedző: Bódog Tamás

Gólszerző: Dzsudzsák (55.)

Sárga lap: Mejías (42.), Batik (62.), Dénes V. (77.), ill. Zikovic (48.)

Kiállítva: Temesvári (90+2.), Bódog Tamás vezetőedző (a lefújás után)

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