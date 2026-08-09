Francia válogatott balhátvéddel erősített a PSG – hivatalos

Lucas Digne pályafutását a Lille akadémiáján kezdte. A Ligue 1-ben mindössze 18 évesen mutatkozott be, teljesítményével pedig hamar felkeltette a Paris Saint-Germain figyelmét. 2013 nyarán csatlakozott a párizsiakhoz.

Első két idényében 44 mérkőzésen lépett pályára a PSG színeiben, és öt gólpasszt jegyzett. Ez idő alatt két francia bajnoki címet, egy Francia Kupát, két Ligakupát és három Francia Szuperkupát nyert a klubbal.

Barcelonán és Rómán keresztül vezetett az út

A 2015–2016-os idényben kölcsönben az AS Romához került, ahol tovább fejlődött az európai futball legmagasabb szintjén. Az olasz fővárosban 42 mérkőzésen három gólt és négy gólpasszt szerzett.

Teljesítményére az FC Barcelona is felfigyelt, így 2016-ban a katalán sztárcsapathoz igazolt. A gránátvörös-kékek mezében 46 találkozón szerepelt, két gólt szerzett és három gólpasszt adott. Barcelonában újabb trófeákkal gazdagodott: egy La Liga-aranyérmet, két Király-kupát és egy Spanyol Szuperkupát nyert.

Két spanyolországi évad után Digne Angliába, az Evertonhoz szerződött. A Premier League-ben gyorsan a liga egyik legmegbízhatóbb balhátvédjévé vált. Négy idény alatt 127 mérkőzésen hat gólt és húsz gólpasszt jegyzett.

Az Aston Villánál vált igazán meghatározóvá

2022 januárjában az Aston Villához igazolt, ahol Unai Emery irányítása alatt a csapat egyik kulcsjátékosává nőtte ki magát. A Villa színeiben összesen 182 mérkőzésen szerepelt, négy gólt szerzett és 24 gólpasszt osztott ki.

A birminghami klub közleménye kiemeli, hogy Digne fontos szerepet játszott az Aston Villa 2026-os Európa-liga-győzelmében is.