Nemzeti Sportrádió

Francia válogatott balhátvéddel erősített a PSG – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.08.09. 20:16
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Lucas Digne 2029-ig írt alá (Fotó: Paris Saint-Germain)
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Lucas Digne átigazolás Paris Saint-Germain
Több mint tíz év után ismét a Paris Saint-Germain játékosa Lucas Digne. A francia válogatott balhátvéd hároméves szerződést kötött a párizsi klubbal, és a 12-es mezszámot viseli majd.

Lucas Digne pályafutását a Lille akadémiáján kezdte. A Ligue 1-ben mindössze 18 évesen mutatkozott be, teljesítményével pedig hamar felkeltette a Paris Saint-Germain figyelmét. 2013 nyarán csatlakozott a párizsiakhoz.

Első két idényében 44 mérkőzésen lépett pályára a PSG színeiben, és öt gólpasszt jegyzett. Ez idő alatt két francia bajnoki címet, egy Francia Kupát, két Ligakupát és három Francia Szuperkupát nyert a klubbal.

Barcelonán és Rómán keresztül vezetett az út

A 2015–2016-os idényben kölcsönben az AS Romához került, ahol tovább fejlődött az európai futball legmagasabb szintjén. Az olasz fővárosban 42 mérkőzésen három gólt és négy gólpasszt szerzett.

Teljesítményére az FC Barcelona is felfigyelt, így 2016-ban a katalán sztárcsapathoz igazolt. A gránátvörös-kékek mezében 46 találkozón szerepelt, két gólt szerzett és három gólpasszt adott. Barcelonában újabb trófeákkal gazdagodott: egy La Liga-aranyérmet, két Király-kupát és egy Spanyol Szuperkupát nyert.

Két spanyolországi évad után Digne Angliába, az Evertonhoz szerződött. A Premier League-ben gyorsan a liga egyik legmegbízhatóbb balhátvédjévé vált. Négy idény alatt 127 mérkőzésen hat gólt és húsz gólpasszt jegyzett.

Az Aston Villánál vált igazán meghatározóvá

2022 januárjában az Aston Villához igazolt, ahol Unai Emery irányítása alatt a csapat egyik kulcsjátékosává nőtte ki magát. A Villa színeiben összesen 182 mérkőzésen szerepelt, négy gólt szerzett és 24 gólpasszt osztott ki.

A birminghami klub közleménye kiemeli, hogy Digne fontos szerepet játszott az Aston Villa 2026-os Európa-liga-győzelmében is.

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Tagja volt a 2024-es párizsi olimpián ezüstérmet szerző francia csapatnak is, eddig pedig a Monacót erősítette.

64-szeres francia válogatott

A balhátvéd 2014 óta tagja a francia válogatottnak, amelyben eddig 64 alkalommal lépett pályára, 2021-ben Nemzetek Ligáját nyert.

Digne tagja volt a 2016-os, hazai rendezésű Európa-bajnokságon döntőig menetelő francia csapatnak, emellett szerepelt a 2014-es és a 2026-os világbajnokságon is. A legutóbbi vb-n hat mérkőzésen kezdett, és hozzájárult ahhoz, hogy Franciaország egészen az elődöntőig jusson.

„Nagyon megtisztelő számomra, hogy visszatérhetek a Paris Saint-Germainhez azután a csodálatos időszak után, amelyet több mint tíz évvel ezelőtt itt tölthettem. Különösen lenyűgöz, hogy a klub mennyit fejlődött azóta. A Campuson biztosított munkakörülmények kivételesek, és tökéletesen tükrözik a klub ambícióit. Alig várom, hogy elkezdjem ezt az új fejezetet, és minden tapasztalatommal a csapat szolgálatára legyek” – fogalmazott Digne a visszatérése kapcsán.

Lucas Digne átigazolás Paris Saint-Germain
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