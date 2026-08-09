Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Raúl Fernández győzött Silverstone-ban

2026.08.09. 17:22
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Raúl Fernández (Fotó: Getty Images)
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Raúl Fernández Filip Salac David Almansa MotoGP Silverstone
A spanyol Raúl Fernández nyerte a gyorsaságimotoros-vb Silverstone-ban rendezett Brit Nagydíját vasárnap, megelőzve az összetettben éllovas honfitársát, Jorge Martínt.

A legutóbb, a Sachsenringen rendezett Német Nagydíjon harmadik Raúl Fernández a második helyről indulva diadalmaskodott 90. MotoGP-futamán, ezzel a brit verseny elmúlt 12 évében rendre különböző győztest avattak. A címvédő és a kategóriában hétszeres világbajnok Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője csak hetedik lett. A szezon augusztus 30-án folytatódik az Aragóniai Nagydíjjal.

MOTOGP
BRIT NAGYDÍJ
1. Raúl Fernández (spanyol, Aprilia) 39:45.930 perc
2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 2.538 másodperc hátrány
3. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 3.3931 másodperc hátrány
A vb állása 12 futam után (még 10 van hátra): 1. Martin 240 pont, 2. Bezzecchi 209, 3. Ogura Aj (japán, Aprilia) 203

Moto2
1. Filip Salac (cseh, Kalex) 35:01.869 perc
2. Iván Ortolá (spanyol, Kalex) 0.303 másodperc hátrány
3. Alex Escrig (spanyol, Forward) 0.652 másodperc hátrány
Az állás: 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 197,5 pont, 2. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 155, 3. Senna Agius (ausztrál, Kalex) 136

Moto3
1. David Almansa (spanyol, KTM) 32:45.262 perc
2. Álvaro Carpe (spanyol, KTM) 0.701 másodperc hátrány
3. Valentin Perrone (argentin, KTM) 0.991 másodperc hátrány
Az állás: 1. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 231 pont, 2. Carpe 146, 3. Almansa 134

 

Raúl Fernández Filip Salac David Almansa MotoGP Silverstone
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