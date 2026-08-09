Minden idők legjobb Eb-jét várja az európai szövetség elnöke

„Mindenünk megvan ahhoz, hogy a következő vasárnap este kijelenthessük, ez volt minden idők legjobb Európa-bajnoksága. Mind a negyvenkilenc tagországunk itt van, az 1600 atléta rekordlétszám, és először áll ötven versenyszámból a program. Tíz regnáló világbajnok és hét olimpiai címvédő van itt” – mondta Dobromir Karamarinov, az EAA elnöke az Eb előtti vasárnapi sajtótájékoztatón.

Jack Buckner, a helyi sportági szövetség vezérigazgatója bízik benne, hogy ez a kontinensviadal olyan lehetőséget jelent az atlétikának, amely központba helyezi a sportok királynőjét.

„A BBC minden esti programból két órát a fő csatornáján fog közvetíteni, ami óriási fegyvertény. Mi szeretnénk lenni a »főnökök« Európában a jövő héten, még a focis átigazolási híreket is képesek lehetünk háttérbe szorítani” – mondta Buckner, aki 40 évvel ezelőtt 5000 méteren lett Eb-győztes.

Denise Lewis, a brit szövetség elnöke jól ismeri az Alexander Stadiont, hiszen itt készült fel többek között az 1998-as budapesti Eb-re és a 2000-es sydney-i olimpiára – mindkettőn megnyerte a hétpróbát.

„Volt egy kis hely nem messze innen, ahol a kismacskáim szunyókáltak az edzéseim előtt. Ez a pálya, ez a létesítmény a mindenséget jelenti nekem, ezért is tölt el nagy büszkeséggel látni a fejlődését és a növekedését. Azonban ez nemcsak az én dicsőségem, hanem Birminghamé is, végre Európa-bajnokságot rendezhetünk!” – mondta a korábbi többpróbázó.

A HÉTFŐI PROGRAM (magyar idő szerint)

11.35: súlylökés, nők, selejtező (Beregszászi Renáta)

11.40: kalapácsvetés, férfiak, selejtező, A-csoport (Halász Bence)

11.45: 800 m, férfiak, előfutamok

12.25: 100 m, nők, előfutamok (Takács Boglárka)

12.30: távolugrás, férfiak, selejtező (Pap Kristóf)

12.55: 400 m, férfiak, előfutamok (Enyingi Patrik)

13.20: kalapácsvetés, férfiak, B-csoport (Czeller Gábor, Szabados Ármin)

13.35: 400 m gát, nők, előfutamok (Mátó Sára)

13.40: súlylökés, férfiak, selejtező

20.03: súlylökés, nők, döntő

20.10: kalapácsvetés, nők, selejtező, A-csoport (Németh Zsanett)

20.35: 100 m gát, nők, előfutamok (Tóth Anna)

20.55: hármasugrás, nők, selejtező

21.10: 100 m, nők, elődöntő

21.33: súlylökés, férfiak, döntő

21.38: kalapácsvetés, nők, selejtező, B-csoport (Csatári Jázmin)

21.40: 5000 m, férfiak, döntő

22.00: 3000 m akadály, nők, előfutamok (Urbán Zita)

22.40: 4x400 m vegyes váltó, döntő

22.50: 100 m, nők, döntő