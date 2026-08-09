Nemzeti Sportrádió

Vb-bronzérmes angol védő igazolt Comóba – hivatalos

M. B.M. B.
2026.08.09. 19:52
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Fotó: X/@Como_1907
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Chelsea Como Trevoh Chalobah
Az olasz élvonalban (Serie A) érdekelt Como a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette az angol válogatott Trevoh Chalobah-t.

A 27 éves, a nyári vb-n bronzérmet szerző belső védő 2031 nyaráig kötött szerződést az első BL-szereplésére készülő klubbal. A Chelsea színeiben az előző évadban 47 tétmeccsen három gólt szerző, 192 centiméter magas játékos 30 millió euróért váltott klubot. 

 

Chelsea Como Trevoh Chalobah
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