Vb-bronzérmes angol védő igazolt Comóba – hivatalos
Az olasz élvonalban (Serie A) érdekelt Como a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette az angol válogatott Trevoh Chalobah-t.
A 27 éves, a nyári vb-n bronzérmet szerző belső védő 2031 nyaráig kötött szerződést az első BL-szereplésére készülő klubbal. A Chelsea színeiben az előző évadban 47 tétmeccsen három gólt szerző, 192 centiméter magas játékos 30 millió euróért váltott klubot.
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