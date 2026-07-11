MotoGP: Bezzecchinek eltört a kulcscsontja

Csapata, az Aprilia beszámolója szerint Bezzecchit hamarosan megműtik, miután a motorosnak egy balkanyarban megcsúszott a versenygépe, amit nem tudott megtartani, az esés következtében pedig a kavicságyban landolt mintegy 130 kilométer/órás sebességnél.

Az eset után az idén már négy futamgyőzelemnél tartó Bezzecchit a helyi orvosi központba szállították, ahol a röntgen kimutatta a csonttörést. A versenyzőt Olaszországban fogják megoperálni.

A pilóta két hete a Holland Nagydíjon a futamon bukott hatalmasat, de azt az esetet megúszta sérülés nélkül. A 27 éves versenyző második helyen áll a vb-pontversenyben, a hátránya hét pont spanyol csapattársa, Jorge Martín mögött.