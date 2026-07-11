Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Bezzecchinek eltört a kulcscsontja

2026.07.11. 13:57
null
Marco Bezzecchi (Fotó: Getty Images)
Címkék
sérülés MotoGP Aprilia Marco Bezzecchi
Súlyosan megsérült Marco Bezzecchi: a gyorsaságimotoros-világbajnokságban szereplő olasz versenyzőnek eltört a kulcscsontja a Német Nagydíj szombati időmérő edzésén.

Csapata, az Aprilia beszámolója szerint Bezzecchit hamarosan megműtik, miután a motorosnak egy balkanyarban megcsúszott a versenygépe, amit nem tudott megtartani, az esés következtében pedig a kavicságyban landolt mintegy 130 kilométer/órás sebességnél.

Az eset után az idén már négy futamgyőzelemnél tartó Bezzecchit a helyi orvosi központba szállították, ahol a röntgen kimutatta a csonttörést. A versenyzőt Olaszországban fogják megoperálni.

A pilóta két hete a Holland Nagydíjon a futamon bukott hatalmasat, de azt az esetet megúszta sérülés nélkül. A 27 éves versenyző második helyen áll a vb-pontversenyben, a hátránya hét pont spanyol csapattársa, Jorge Martín mögött.

 

sérülés MotoGP Aprilia Marco Bezzecchi
Legfrissebb hírek

Véget ért az idény az ausztrálok vágtázó csodagyereke számára

Atlétika
2026.07.09. 11:24

NHL: vállműtét miatt novemberben játszhat újra Connor Bedard

Jégkorong
2026.07.09. 10:07

Gyulay Zsolt: Szeretnénk több versenyt rendezni, a MotoGP-t illetően is kompromisszumkészek vagyunk

Egyéb autó-motor
2026.07.08. 16:22

Véget ért a világbajnokság a belga válogatott középpályásának

Foci vb 2026
2026.07.07. 14:29

MotoGP: Álex Márquez a KTM-nél folytatja – hivatalos

Egyéb autó-motor
2026.07.06. 11:45

MotoGP: Jorge Martín és Ogura Ai jövőre a Yamaha gyári csapatánál versenyez

Egyéb autó-motor
2026.07.01. 10:59

MotoGP: Quartararo és Rins is elhagyja a Yamahát

Egyéb autó-motor
2026.06.30. 16:14

30 órán át utazott a szenegáliak BL-győztes kapusa

Foci vb 2026
2026.06.29. 16:55
Ezek is érdekelhetik