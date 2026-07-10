Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: távozik a dél-afrikai szövetségi kapitány

2026.07.10. 08:45
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Hugo Broos meghozta döntését (Fotó: Getty Images)
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távozás foci vb 2026 Dél-Afrika Hugo Broos szövetségi kapitány
Hugo Broos távozik a dél-afrikai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, miután csapata a 32 között búcsúzott a világbajnokságon.

A 74 éves belga szakember csaknem két hetet várt a döntéssel, mert az együttes fennállása során először továbbjutott csoportjából, így többen igyekeztek maradásra bírni.

Hugo Broos hazájában jelentette be, hogy nem folytatja a munkát szövetségi kapitányként, ám tanácsadóként szívesen segítené a válogatottat és a dél-afrikai szövetséget. Broos öt éven át irányította a csapatot, ezzel ő lett az ország történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő szövetségi kapitánya, és vezetésével a dél-afrikai gárda 16 év után jutott ki ismét a világbajnokságra.

A csoportkörben egy-egy győzelem, döntetlen és vereség volt a mérlegük, amivel második helyezettként jutottak tovább a kieséses szakaszba, ott azonban 1–0-ra kikaptak a társrendező Kanadától, így nem jutottak a 16 közé.

 

távozás foci vb 2026 Dél-Afrika Hugo Broos szövetségi kapitány
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