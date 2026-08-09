NB II: a Soroksár négy gólt szerezve kitütötte a DVTK-t, harmadik vereségét is elszenvedte a Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–DIÓSGYŐRI VTK 4–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 700 néző. Vezette: Kovács Imre (Garai Péter, Becséri Gergely)

SOROKSÁR: Jova L. – Lukács D. (Lukács L., 87.), Kékesi, Lakatos Cs., Horváth K. – Bagi (Gólik, a szünetben), Köböl, Vattay – Szabó Sz. (Kálnoki-Kis Zs., 77.), Lovrencsics B. (Halmai Á., 72.), Kuznyecov. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

DVTK: Bánhegyi – Szakos, Szatmári Cs., Tamás M., Bokros (Farkas R., 77.) – Babinszky (Mucsányi Márk, 60.), Bényei, Holdampf, Galántai (Vass L., 51.) – Borvető (Kovalenko, 77.), Molnár G. (Gálfi, 77.). Vezetőedző: Takács Péter

Gólszerző: Szabó Sz. (48.), Köböl (59.), Lakatos Cs. (74.), Kuznyecov (82.)

Korolovszky Gábor: – Nem játszottunk jól az első félidőben, sőt jobban focizott, többet birtokolta a labdát a DVTK. Szerencsénk volt, hogy az első gólt közvetlenül a második félidő első perceiben mi szereztük, azután pedig már felszabadultan, nyugodtan és higgadtan játszottak a fiúk. Jó időben, jókor rúgtuk a gólokat, de nem volt négygólnyi különbség a két együttes között.

Takács Péter: – Megalázó vereséget szenvedtünk. Az első félidőben nem volt benne, hogy ekkora pofonba szaladunk bele. A második gól után teljesen szétestünk, és a végén örömjátékot tudott játszani a Soroksár. Mi ebben a mezben nem engedhetjük meg, hogy ennyire fegyelmezetlenül futballozzunk.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 350 néző. Vezette: Muhari Gergő (Sinkovicz Dániel, Dobos Dominik)

CSÁKVÁR: Bozó – Radics, Pál B., Lorentz, Helembai – Krupa (Sipos Z., 72.), Mészáros D. (Dencinger, 72.), Somfalvi – Pesti, Zahorán, Benkő P. (Tömösvári, 62.; Kis K., 64.). Vezetőedző: Berndt András

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Freyer, Dóra D., Turi T. – Kozics – Jádi (Csucsánszky, a szünetben), Kocsis D. (Herczeg B., a szünetben), Gellér (Debreceni Z., 84.), Szűcs P. (Vogyicska Balázs, 62.) – Zamostny (Kirchner, 62.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Radics (35.), Sipos Z. (90+4.)

MESTERMÉRLEG

Berndt András: – Örülök, hogy kapott gól nélkül nyertük meg a meccset – a játékunk eddig is megvolt, de ez most eredménnyel is párosult. Tudtuk, hogy a Kozármisleny nagy játékerőt képvisel és a helyezésük nem mutatja a valós erejüket. Lélektanilag nagyon sokat jelent számunkra a siker!

Czuczi Mátyás: – A stabil játékunkat az egyéni hibából kapott gól után sikerült leépítenünk, utána pedig már csak rohantunk az eredmény után, de sajnos ma nem sikerült kihasználni a helyzeteinket.

SZENTLŐRINC–FC NAGYKANIZSA 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 600 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Mohos Milán)

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Bolla G., Kiss-Szemán – Máté Cs. (Harsányi I., 84.), Szolgai – Varga B. (Dinnyés, 84.), Bogdán M. (Samson, a szünetben), Czérna (Gruber R., a szünetben) – Rideg (Kun B., 84.). Vezetőedző: Nikházi Márk

NAGYKANIZSA: Mikler – Magyar T., Stefan (Szanyi, 84.), Horváth M., Pintér M. (Varga D., 65.) – Kovács B., Lőrincz A. (Kucman, 65.) – Jován, Kapornai (Lőrincz B., 78.), Heles (Ekker, 78.) – Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula

Gólszerző: Szolgai (58.)

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Nagy önbizalommal lépett pályára a Nagykanizsa, az első félidőben voltak helyzetei is, a szerencsének is köszönhetjük, hogy nem kaptunk gólt. Az első győzelmünk azt mondatja, nagyon sokra lehetünk képesek a folytatásban.

Jeney Gyula: – A szünet után új meccs kezdődött, a hazaiakat a gól beindította, minket megbénított. Sajnos a játékunkban most nem volt benne a pontszerzés lehetősége…