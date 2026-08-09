NB II: a Soroksár négy gólt szerezve kitütötte a DVTK-t, harmadik vereségét is elszenvedte a Kozármisleny
LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–DIÓSGYŐRI VTK 4–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 700 néző. Vezette: Kovács Imre (Garai Péter, Becséri Gergely)
SOROKSÁR: Jova L. – Lukács D. (Lukács L., 87.), Kékesi, Lakatos Cs., Horváth K. – Bagi (Gólik, a szünetben), Köböl, Vattay – Szabó Sz. (Kálnoki-Kis Zs., 77.), Lovrencsics B. (Halmai Á., 72.), Kuznyecov. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
DVTK: Bánhegyi – Szakos, Szatmári Cs., Tamás M., Bokros (Farkas R., 77.) – Babinszky (Mucsányi Márk, 60.), Bényei, Holdampf, Galántai (Vass L., 51.) – Borvető (Kovalenko, 77.), Molnár G. (Gálfi, 77.). Vezetőedző: Takács Péter
Gólszerző: Szabó Sz. (48.), Köböl (59.), Lakatos Cs. (74.), Kuznyecov (82.)
Korolovszky Gábor: – Nem játszottunk jól az első félidőben, sőt jobban focizott, többet birtokolta a labdát a DVTK. Szerencsénk volt, hogy az első gólt közvetlenül a második félidő első perceiben mi szereztük, azután pedig már felszabadultan, nyugodtan és higgadtan játszottak a fiúk. Jó időben, jókor rúgtuk a gólokat, de nem volt négygólnyi különbség a két együttes között.
Takács Péter: – Megalázó vereséget szenvedtünk. Az első félidőben nem volt benne, hogy ekkora pofonba szaladunk bele. A második gól után teljesen szétestünk, és a végén örömjátékot tudott játszani a Soroksár. Mi ebben a mezben nem engedhetjük meg, hogy ennyire fegyelmezetlenül futballozzunk.
AQVITAL FC CSÁKVÁR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 350 néző. Vezette: Muhari Gergő (Sinkovicz Dániel, Dobos Dominik)
CSÁKVÁR: Bozó – Radics, Pál B., Lorentz, Helembai – Krupa (Sipos Z., 72.), Mészáros D. (Dencinger, 72.), Somfalvi – Pesti, Zahorán, Benkő P. (Tömösvári, 62.; Kis K., 64.). Vezetőedző: Berndt András
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Freyer, Dóra D., Turi T. – Kozics – Jádi (Csucsánszky, a szünetben), Kocsis D. (Herczeg B., a szünetben), Gellér (Debreceni Z., 84.), Szűcs P. (Vogyicska Balázs, 62.) – Zamostny (Kirchner, 62.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás
Gólszerző: Radics (35.), Sipos Z. (90+4.)
MESTERMÉRLEG
Berndt András: – Örülök, hogy kapott gól nélkül nyertük meg a meccset – a játékunk eddig is megvolt, de ez most eredménnyel is párosult. Tudtuk, hogy a Kozármisleny nagy játékerőt képvisel és a helyezésük nem mutatja a valós erejüket. Lélektanilag nagyon sokat jelent számunkra a siker!
Czuczi Mátyás: – A stabil játékunkat az egyéni hibából kapott gól után sikerült leépítenünk, utána pedig már csak rohantunk az eredmény után, de sajnos ma nem sikerült kihasználni a helyzeteinket.
SZENTLŐRINC–FC NAGYKANIZSA 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 600 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Mohos Milán)
SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Bolla G., Kiss-Szemán – Máté Cs. (Harsányi I., 84.), Szolgai – Varga B. (Dinnyés, 84.), Bogdán M. (Samson, a szünetben), Czérna (Gruber R., a szünetben) – Rideg (Kun B., 84.). Vezetőedző: Nikházi Márk
NAGYKANIZSA: Mikler – Magyar T., Stefan (Szanyi, 84.), Horváth M., Pintér M. (Varga D., 65.) – Kovács B., Lőrincz A. (Kucman, 65.) – Jován, Kapornai (Lőrincz B., 78.), Heles (Ekker, 78.) – Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula
Gólszerző: Szolgai (58.)
MESTERMÉRLEG
Nikházi Márk: – Nagy önbizalommal lépett pályára a Nagykanizsa, az első félidőben voltak helyzetei is, a szerencsének is köszönhetjük, hogy nem kaptunk gólt. Az első győzelmünk azt mondatja, nagyon sokra lehetünk képesek a folytatásban.
Jeney Gyula: – A szünet után új meccs kezdődött, a hazaiakat a gól beindította, minket megbénított. Sajnos a játékunkban most nem volt benne a pontszerzés lehetősége…