Gyulay Zsolt: Szeretnénk több versenyt rendezni, a MotoGP-t illetően is kompromisszumkészek vagyunk

A sportvezető a július 24. és 26. között megrendezendő Formula–1-es Magyar Nagydíj miatt tartott sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a Hungaroring Sport Zrt. más, nagy budapesti világversenyeket rendező cégekkel ellentétben „speciális helyzetben van”, mert az elmúlt 16 évben gazdaságilag és egyéb szempontból is megőrizte önállóságát.

„A Formula–1-es nagydíjakat saját bevételből rendezzük, sem erre, sem a létesítmény fenntartására nem kapunk állami támogatást. Üzleti alapon működünk, éppen ezért az újonnan felállt kormány és sportvezetés központi utasítása egyelőre nem érintett bennünket” – reagált Gyulay Pósfai Gábor, sportot felügyelő belügyminiszter júniusi Facebook-bejegyzésére.

Ebben a politikus azt írta, hogy „minden sportág esetében szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás-nevelést, és abban az esetben támogatják a nagyobb események megrendezését, ha a költségvetés átlátható, valamint ésszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is”.

„Azt nem tudjuk, mit hoz a jövő, de az idei futam szervezését nem érintették ezek a dolgok, zökkenőmentesen haladtunk az előkészületekkel” – mondta Gyulay Zsolt.

A Hungaroring az elmúlt években átfogó fejlesztésen esett át, amelynek keretén belül megújult a paddock és a főlelátó, valamint a főépületet is felújították. Az elnök-vezérigazgató tavaly júniusban kiemelte, hogy „az eredetileg tervezett 78 milliárd forintos költségvetést nem lépték át”, ráadásul a Zrt. „az elmúlt 15 évből 13-szor a jegybevételekből nyereséges volt”.

Gyulay hangsúlyozta, a most véget ért felújításokkal „megvalósult az a minimálprogram”, amivel az F1 kereskedelmi jogait birtokló amerikai Liberty Mediával kötött, 2032-ig szóló szerződés garantálja a magyar futamot a versenynaptárban, de egyúttal azt is jelezte, lenne még teendő az aszfaltcsík körül.

„Most, hogy a főlelátó megújult, így látszik igazán, hogy a szembe oldali, illetve a 14-es kanyarnál lévő mennyire nem jól néz ki. Lenne lehetőség a karéjszerű kialakításra is, ha a 14-es kanyar bukóterét ki tudnánk bővíteni, az egyes kanyart pedig visszavágnánk. A továbbfejlesztési lehetőség tehát benne van a ringben” – magyarázta a sportvezető.

A gyorsaságimotoros-világbajnokság esetleges Mogyoródra vitelével kapcsolatban elmondta, 2020 óta sokat harcoltak azért, hogy a MotoGP magyar futama is náluk legyen, épp ezért úgy lett tervezve a pálya, hogy ha kell, át lehessen alakítani. Gyulay ugyanakkor hangsúlyozta, ezt a tervüket nem tudták keresztülvinni, az állami irányítás más koncepció mellett döntött, pedig meglátása szerint „sokat tudtak volna spórolni” az államnak.

„Alapvetően két olyan verseny van, amivel érdemi jegybevételt lehet produkálni, a Formula–1 és a MotoGP, egy állami vállalatnak pedig ez nagyon fontos. A Liberty tavaly többségi tulajdonos lett a gyorsaságimotoros-világbajnokságban is, és meggyőződésem, hogy az a sorozat is ugyanúgy el fog indulni felfelé, mint az F1 az elmúlt öt évben. A cég vezérkara itt lesz a Magyar Nagydíjon, de mi akkor tudunk MotoGP-futamot rendezni, ha az állam ezt feladatba adja” – közölte Gyulay Zsolt.

A sportvezető arról is beszélt, hogy ahhoz, hogy a világ legjobb motorosai Mogyoródon körözzenek, át kellene alakítani a 14-es kanyart, a sikánt át kellene vágni, illetve a 12-es kanyarnál is alternatív útvonalat kellene kijelölni – ezek a nyomvonal-módosítások azonban nem minden esetben érintenék az F1-es körpályát.

„Mindenki kész a kompromisszumra és mi örülnénk is neki, de ehhez a kormánytól kell meghatalmazás. Leültünk már a belügyminiszter úrral beszélgetni, mert meglátásom szerint a Hungaroringnek az a jövője, hogy olyan pályává váljon, amely mindkét sorozatot vendégül tudja látni” – jelentette ki Gyulay, hozzátéve, hogy a spielbergi pályával korábban egyeztettek, és az osztrákoknak hat hétbe és mintegy 250 ezer euróba kerül az átállás az F1-ről a MotoGP-re.

Az elnök hangsúlyozta, szeretnének olyan sorozatokban is versenyeket rendezni, amelyben van magyar érdekeltség vagy győzelmi esély, és amelyre akár 30-40 ezer hazai szurkoló is kilátogat, de ehhez szükségük van állami sporttámogatásra.

„Egy túraautó- vagy kamionverseny nem áll meg önállóan a lábán, amikor voltak Mogyoródon ilyen futamok, akkor az állami szerepvállalás fedezte a jogdíjat és a rendezés költségeit. Tizenhat év alatt kilenc miniszter alá tartoztunk, most a Belügyminisztériummal még nem tartunk abban a fázisban, hogy olyan versenyekről beszéljünk, amiknek megrendezéséhez szükségünk lenne állami támogatásra. Az ugyanakkor probléma, hogy az évnek olyan szakaszában vagyunk, amikor már bele kéne kerülni a jövő évi versenynaptárba, a jogtulajdonosokat viszont nem érdekli, hogy mi ki alá tartozunk, ő csak azt szeretné tudni, hogy rendezünk-e vagy sem – ecsetelte Gyulay Zsolt, aki szerint – ha csak olyan versenyeket fognak rendezni, ami anyagilag megéri, akkor nem lesz sok verseny.”

„A Formula–1 ebből a szempontból rendben van” – zárta az elnök-vezérigazgató.