Dzsudzsák első fejes gólja; Kós Hubert minden számban éremért úszik az Eb-n

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Dzsudzsák Balázs 39 évesen befejelte az első gólját. Ezzel ráadásul megnyerte a Debrecennek a Nyíregyháza elleni keleti rangadót, megszerezve a csapat első bajnoki pontjait, míg a másik vasárnapi összecsapáson a Paks ellen a hajrában mentett pontot a Honvéd. Elemzések, osztályzatok, statisztikák és nyilatkozatok az OTP Bank Liga 3. fordulójából.

Hétfőn rajtol az atléták és a medencés úszók Európa-bajnoksága is. Szendrei Zoltán birminghami és Kovács Erika párizsi beszámolója – egyaránt két oldalon – már tele van a rajt előtti esélylatolgatásokkal (és úszásban itt olvasható az Eb teljes programja is). Az atléta Molnár Attilának például rögtön jelenése lesz 400-on, ahol bevallottan a dobogóért fut, az úszó Kós Hubert pedig öt egyéni számot vállal, mindegyikben érmet szeretne, és ha nem javítana egyéni csúcsain, azt kisebb katasztrófának fogná fel.

José Mourinho elégedetten utazott el Budapestről. A szombaton a Ferencváros ellen 2–1-es Real siker után a madridiak sztáredzője külön megköszönte a zöld-fehéreknek, hogy ilyen jó kis edzésen vehetett részt ellenük a csapata…

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon: az 1986-os vizes vb-vel, ahol Darnyi Tamás és Szabó József berúgta az ajtót; ugyanabból az évből az első magyarországi Formula–1-es nagydíjjal; a 80 éves Sampdoriával és a szintén 1946-os születésű ausztrál vb-résztvevő futballsztárral, Abonyi Attilával.

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