Az elmúlt évek legnagyobb tesztje előtt áll a magyar atlétika

Szép emlékek fűzik a magyar atlétikát Birminghamhez, és az Anglia középső részén található nagyváros történetébe napjaink legjobbjai is aranybetűkkel írhatják a saját fejezetüket az előttünk álló héten.

Az 1987-es junior Eb-n egy arany (Holba Zoltán, 20 km), egy ezüst (Bagyula István, rúdugrás) és két bronz (Káldy Zoltán, 10 000 m; Molnár Tamás, 400 m) volt a mérlegünk, de talán még ennél is fontosabb, hogy Márton Anita 2018-ban a fedett pályás vb-n itt szerezte meg az eddigi egyetlen világbajnoki címünket. Szintén fedett pályán, 2003-ban ugyancsak vb, 2007-ben pedig téli Eb volt a városban.

A magyar csapat amellett, hogy népes (az 51 indulónk 29 versenyszámban képviseli hazánkat), több éremre, de legalább döntőbe jutásra esélyes atlétát vonultat fel. Halász Bence – Szabados Ármin és Czeller Gábor társaságában – rögtön a hétfői nyitó reggelen dobókörbe lép a kalapácsvetés selejtezőjében, és látva az idei formáját, ez csak formalitásnak tűnik, ő ennél sokkal nagyobb célokért érkezett a szigetországba.

Ugyanez igaz Kozák Lucára és Molnár Attilára is, mind a ketten erőnyerők női 100 m gáton, illetve férfi 400 méteren. Tóth Annának és Enyingi Patriknak már az előfutamban pályára kell lépniük, de lehet, hogy a későbbiekben ebből előnyt tudnak kovácsolni, ugyanis mindkettőjükre fontos feladatok várhatnak női 4x100-on és férfi 4x400-on is. A fiúk a sokadik országos csúcsuk mellett egy még merészebb álmot is kitűztek maguk elé, kívánjuk, hogy valóra is váltsák vasárnap este. A sokszínű magyar csapatban egy kicsit több síkfutó kijutásának nagyon tudtunk volna örülni, igaz, mind a négyen, Enyingi és Molnár mellett Takács Boglárka (100 és 200 m) és Illovszky Dominik (100 m) is minimum az elődöntőre esélyes sprinterek.

A hétvégén jönnek az utcai versenyszámok, szombaton a gyaloglók, vasárnap a maratoni futók veszik birtokba Birmingham utcáit. Mindkét műfajban népes magyar különítmény áll rajthoz (öt, illetve hét induló), Venyercsán Bence a maratoni gyaloglásban a második legjobb 2026-os idővel nevezett. A futóink közül ott lesz minden idők két leggyorsabb magyar női maratonistája, Szabó Nóra és Vindics-Tóth Lili Anna, a férfiaknál az országos csúcstartó Szemerei Levente mellett Lomb Ádám lehet még ott a mezőny első felében. Az 5 kilométeres körpálya embert próbálónak ígérkezik a több száz méternyi szintemelkedésével.

Aki azt hinné, hogy Nagy-Britanniában legalább az időjárás a sportolók pártján áll majd, nagyobbat nem is tévedhetne! Sajnos az Európát sújtó, a jövőre nézve is aggasztóan forró nyár errefelé is nagy károkat okozott: júliusban egyáltalán nem esett eső, ami még nem fordult elő az ország történetében, amióta dokumentálják. A repülőgépből kiszállva ezt mi magunk is megtapasztalhattuk, amikor a 30-32 fokos levegő megcsapta az arcunkat…

Ismerve a britek rajongását, a sportág helyi hagyományait és jelenlegi sztárjait, mégis felejthetetlen hangulatú Eb-re van kilátás. Ha ők maguk azt gondolták, hogy a brit nemzetközösségi játékok és az Európa-bajnokság egymáshoz képest nyolc nappal megfér egymás mellett, akkor nekünk sincs okunk az ellenkezőjét hinni. Egyedül a nemrég egy mérföldön világcsúcsot futó Josh Kerr miatt fáj kicsit a szívünk, aki úgy döntött, hogy Glasgow-t választja Birmingham helyett.

Az előző Eb-hez hasonlóan ismét lesz különleges teljesítménybónusz. A versenyszámokat öt csoportra (sprint és gát, közép- és hosszútávfutás, dobószámok, ugrószámok, utcai és váltófutás a többpróbával) bontva díjazzák a 10-10 legjobb eredményt elérő atlétát mindkét nemnél. Hogy melyik eredmény pontosan milyen erős, arról a Nemzetközi Atlétikai Szövetség által is évtizedek óta használt pontértéktáblázat van hivatva dönteni. Az Eb legjobbjainak a fejére aranykorona kerül és 50 000 euró (kb. 18 millió forint) üti a markukat.

A MAGYAR CSAPAT A 2026-OS BIRMINGHAMI EB-N

Férfiak

Illovszky Dominik (100 m)

Enyingi Patrik és Molnár Attila (mindkettő 400 m, 4x400 m váltó)

Lomb Ádám, Szemerei Levente és Tarnai László (mindhárom maratoni futás)

Eszes Dániel (110 m gát)

Bánóczy Árpád és Molnár Csaba (mindkettő 400 m gát)

Palkovits István (3000 m akadály)

Csahóczi Csanád, Kovács Árpád, Plisz Balázs, Szilveszter Marcell és Wahl Zoltán (mindannyian 4x400 m váltó)

Helebrandt Máté, Tóth Norbert és Venyercsán Bence (mindhárom maratoni gyaloglás)

Pap Kristóf (távol)

Szenderffy Dániel (hármasugrás)

Huszák János és Szikszai Róbert (mindkettő diszkoszvetés)

Czeller Gábor, Halász Bence és Szabados Ármin (mindhárom kalapácsvetés)

Gálpál Zsombor (tízpróba)

Nők

Takács Boglárka (100 m, 200 m, 4x100 m váltó)

Körmendi Réka, Szabó Nóra és Tomaschof Kata és Vindics-Tóth Lili Anna (mindannyian maratoni futás)

Kozák Luca és Tóth Anna (mindkettő 100 m gát, 4x100 m váltó)

Mátó Sára (400 m gát)

Urbán Zita (3000 m akadály)

Brucker Lili Hanna, Csóti Jusztina, Sulyán Alexa és Szentgyörgyi Zita (mindannyian 4x100 m váltó)

Kovács Alexandra és Spiller Tiziana (mindkettő félmaratoni gyaloglás)

Bátori Lilianna (magasugrás)

Klekner Hanga (rúdugrás)

Bánhidi-Farkas Petra (távolugrás)

Beregszászi Renáta (súlylökés)

Kerekes Dóra (diszkoszvetés)

Csatári Jázmin és Németh Zsanett (mindkettő kalapácsvetés)

Bogdán Annabella (gerelyhajítás)

Kriszt Sarolta és Szűcs Szabina (mindkettő hétpróba)

VÉLEMÉNYEK „Az idén még nem futottam maratonit, az Eb-n terveztük az elsőt. Tavaly hármat is futottam, most úgy döntöttünk, kettő elég lesz, mert egy akkora terhelést mentálisan is ki kell pihenni. A nagy meleg ellenére nagyon jól sikerült a felkészülésem, jó edzéseket tudtam végigcsinálni. Próbáltunk gyorsulni, a rövidebb távokra is koncentrálni, még a felkészülés elején, májusban Livignóban voltunk magaslati edzőtáborban. Nem lesz könnyű a birminghami pálya, kevés sík van az öt kilométeres körön, érdekes maratoni lesz. Tavaly is kihívásokkal teli versenyem volt a tokiói világbajnokságon, de csak szép emlékeim vannak róla.”

SZABÓ Nóra, a maratoni futás országos csúcstartója „Két évvel ezelőtt, Rómában életem első szabadtéri felnőtt világeseményén voltam az Eb-n. Kellett a tapasztalat, mert még nem voltam érett, bőven volt mit fejlődnöm. Akkor még utolsó lettem, a huszonnégyből tizenhatan fejezték be, de kijutni is csak úgy sikerült, hogy épphogy becsúsztam a ranglistáról. Azóta nagyot léptem előre, ide, Birminghambe már szinttel kvalifikáltam, ami jól mutatja, mekkorát fejlődtem. Az elmúlt hetekben sokkal magabiztosabbnak éreztem magam azáltal, hogy nem kellett aggódni, meglesz-e a kijutás. Júliusban indultam néhány versenyen, de nem kell semmilyen következtetést levonni belőlük. Egy többpróbázónak egyéni számban elindulni nem akkora motiváció, és még éles sem voltam.”

SZŰCS Szabina, fedett pályás vb-5. többpróbázó „Ismételten nagy csapat vesz részt az Európa-bajnokságon, ami az olimpiára vezető út egyik kiemelt mérföldköve. Az esélyek latolgatásánál figyelembe kell venni, hogy kik azok, akik szintteljesítéssel jutottak ki a kontinensviadalra, jelenleg ez tizenöt atléta tizenhat versenyszámban, a papírforma szerint közülük kerülhetnek ki a lehetséges döntősök vagy akár dobogós helyezettek is. Persze minden világversenynek megvan a maga légköre, atmoszférája, időjárása, ezért nem zárható ki, hogy akik ranglistás pozícióból kvalifikáltak közül is pozitív meglepetést okoz valaki.”

SCHEIDLER Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója

A HÉTFŐI PROGRAM (magyar idő szerint)

11.35: súlylökés, nők, selejtező (Beregszászi Renáta)

11.40: kalapácsvetés, férfiak, selejtező, A-csoport (Halász Bence)

11.45: 800 m, férfiak, előfutamok

12.25: 100 m, nők, előfutamok (Takács Boglárka)

12.30: távolugrás, férfiak, selejtező (Pap Kristóf)

12.55: 400 m, férfiak, előfutamok (Enyingi Patrik)

13.20: kalapácsvetés, férfiak, B-csoport (Czeller Gábor, Szabados Ármin)

13.35: 400 m gát, nők, előfutamok (Mátó Sára)

13.40: súlylökés, férfiak, selejtező

20.03: súlylökés, nők, döntő

20.10: kalapácsvetés, nők, selejtező, A-csoport (Németh Zsanett)

20.35: 100 m gát, nők, előfutamok (Tóth Anna)

20.55: hármasugrás, nők, selejtező

21.10: 100 m, nők, elődöntő

21.33: súlylökés, férfiak, döntő

21.38: kalapácsvetés, nők, selejtező, B-csoport (Csatári Jázmin)

21.40: 5000 m, férfiak, döntő

22.00: 3000 m akadály, nők, előfutamok (Urbán Zita)

22.40: 4x400 m vegyes váltó, döntő

22.50: 100 m, nők, döntő