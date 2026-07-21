MotoGP: fellép a legjobbak közé a Moto2 tavalyi balatoni győztese

A MotoGP hivatalos honlapja szerint a 20 éves kolumbiai versenyző több évre szóló szerződést kötött a Hondával. Alonso 2023-ba került be a sorozatba, első évében rögtön harmadik lett a Moto3-as kategóriában, a következő szezonban pedig világbajnoki címet nyert.

Ezt követően fellépett a Moto2-esek mezőnyébe, amelyben első győzelmét Magyarországon aratta tavaly augusztusban, ezzel ő lett a kategória történetének első kolumbiai futamgyőztese.

A Honda nem sokkal később azt is bejelentette, hogy két évre szerződtette a 2021-es MotoGP-világbajnok Fabio Quartararót, a francia versenyző a Yamahától érkezik a következő idénytől.