Kettős győzelmet ünnepelhetett Nizzában Demi Vollering

Mindössze nyolc másodperc választotta el az összetettet vezető holland Demi Volleringet és a második helyen álló lengyel Kasia Niewiadomát a női Tour de France utolsó szakaszát megelőzően. A nizzai körözés tehát izgalmakat és feszültséget ígért, Niewiadoma ugyanis a szombati szakaszt követően kiakadt, álláspontja szerint Vollering csapattársa szándékosan blokkolta előtte az utat és kiszorította. „Ha versenyezni akarnak, tegyék tisztességesen, ne így, ez nem óvoda, minden tiszteletemet elveszítettem velük kapcsolatban” – fogalmazott a feldúlt lengyel kerékpáros.

A 35 fokos hőségben mintegy száz kilométer várt a mezőnyre a lenyűgöző szépségű tengerparti nagyvárosban kialakított körpályán – 2300 métert is meghaladó szintkülönbséggel. A helyszínen szurkolt egyébként párjának, Urska Zigartnak a férfi Tour győztese, Tadej Pogacar is.

Tadej Pogacar est venu en voisin sur la dernière étape du Tour de France femmes, à Nice, pour soutenir sa compagne, Urska Zigart



➡️ https://t.co/Qym68AQcr7 pic.twitter.com/YpkTeqmHFQ — L'Équipe (@lequipe) August 9, 2026

Már az első emelkedőn szakadoztak le a versenyzők, míg Niewiadoma és Vollering egymással beszélgetett. Azt sajnos nem lehetett hallani, hogy vajon mi lehetett a téma… Az egyre fogyó főmezőny élén a brit Zoe Bäckstedt diktálta a tempót, ami sokaknak nem esett jól, csapattársa, Niewiadoma és a sárga trikós Vollering viszont bírta. Az összetettben harmadik helyen álló Marlen Reusser viszont bukott, így feladni kényszerült.

A cél előtt 61 kilométerrel Elisa Longo Borghini indított támadást, de erre azonnal reagáltak a többiek, mindenesetre jelzésértékű volt a kísérlet, indulhatott harc a győzelemért és a dobogóért. Isabella Holmgren próbálkozása már sikeresnek bizonyult, a fiatal kanadai bringást hagyták meglógni, egy perc feletti előnyt alakított ki. Az utolsó kör előtt 30-40 másodpercre apadt ez különbség, majd el is fogyott.

Az utolsó körben, 19.2 kilométerrel a vége előtt, a legmeredekebb részen indított támadást a roppant elszánt Niewiadoma, Vollering viszont úgy vette át, hogy ki sem állt a nyeregből. Ötszáz méterrel később előre állt és már ő igyekezett leszakítani ellenfelét, de nem járt sikerrel. Az emelkedő teteje előtt Vollering még egyszer rápróbált és sikerrel is járt, rövidesen 18 másodperces különbséget alakított ki riválisával szemben, nagy lépést téve ezzel az összetett megnyerése felé, bár egy lejtmenet még hátra volt.

Vollering mindent beleadott a lejtőkön is, szélsebesen száguldott pályafutása második Tour-sikere felé. Niewiadomát beérték az üldözői, miközben már egyperces előnnyel tekert elöl a holland. A két kilométeres kapun áthaladva már elmosolyodott Vollering, a tengerparti promenádon már kezeit magasba emelve ünnepelhette diadalát, a Giro után a Tourt is megnyerte idén. Már javában magasba emelhette kerékpárját, amikor Niewiadomáék csoportja a sprintre készülhetett… A lengyel végül harmadik lett a szakaszon, összetettben pedig második.

5. TOUR DE FRANCE FEMMES

9. SZAKASZ (Nizza–Nizza, 99.2 km)

1. Demi Vollering (holland, FDJ) 2:44:43 óra

2. Paula Blasi (spanyol, UAE) 1:04 perc hátrány

3. Kasia Niewiadoma (lengyel, Canyon-SRAM) azonos idő

Az összetett végeredménye

1. Vollering 2:44:43 óra

2. Niewiadoma 1:18 perc hátrány

3. Elisa Longo Borghini (olasz, UAE) 4:29 perc hátrány

