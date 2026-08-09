Dzsudzsák fejes gólja döntött a keleti rangadón, a Szpari ellen szerezte meg első pontjait a DVSC

Mindkét csapatnál meghatározó labdarúgók távoztak a nyáron, ami komoly fejtörést okozott a szakmai stáboknak. Debreceni oldalon két saját nevelésű, magyar játékosért jelentkezett be kérő komoly európai bajnokságból. A válogatott Szűcs Tamás Portugáliába szerződött (sajtóhírek szerint a transzferdíj két és félmillió euró volt), az FC Famalicao labdarúgója lett, míg Bárány Donátot a holland ADO Den Haag szerződtette, magyar szinten szintén komoly pénzért. Az első két fordulóban szerzett nulla pont azt jelzi, a csapat megérezte a hiányukat, tehát még folyamatban van a probléma orvoslása.

Bódog Tamásnak is megvolt a maga gondja nyáron, hiszen a montenegrói Meldin Draskovics – ő korábban a Debrecen játékosa is volt – visszatért Németországba, a Darmstadt csapatához, míg a nigériai Muhamed Tijani, aki kölcsönben volt a szabolcsi megyeszékhelyen, egy kacifántos, bár teljesen logikus tranzakció keretében először visszatért a Slavia Prahához, majd innen vásárolta ki az afrikai támadó játékjogát az Újpest. Azaz a Szparinál a legveszélyesebb támadójukat is elveszítették, és még pénzhez sem jutott a klub.

Bárány és Tijani is házi gólkirály volt klubjában, így pótlásuk különösen fontos. Debrecenben első körben a francia harmadosztályból érkezett Sohan Baldoninak szánták a szerepkört, aztán nem sokkal a rajt előtt átigazolták Szendrei Ákost, aki Újpesten meg is szerezte első gólját a Lokiban, s a szomszédvári rangadón is ő volt a kezdő. Nyíregyházán a kameruni válogatott Jean Batoum próbálhatja meg helyettesíteni Tijanit, a Loki ellen be is került a kezdő tizenegybe.

Feszült volt a hangulat a kispadokon is, ami a második félidőben még tovább nőtt (Fotó: Czinege Melinda)

A két szurkolótábornak köszönhetően csodás hangulatban érkezhettek pályára a csapatok. Aki már volt részese Debrecen–Nyíregyháza mérkőzésnek, az pontosan tudja, hogy mekkora presztízse van a keleti derbinek. Ennek megfelelően nagy elánnal, de kellő óvatossággal kezdték a találkozót a felek. Az első percek a két kapu mögül érkező füst jótékony homályába vesztek, de később sem alakultak ki percenként helyzetek a kapuk előtt, sőt tízpercenként sem… Nem túlzás, az első játékrész legnagyobb lehetőségét a ráadásban láthattuk, amikor Dzsudzsák Balázs az alapvonal közeléből lőtt szabadrúgása a bal kapufa mellett hagyta el a pályát.

A szünetben a vendégek mestere, Bódog Tamás érezte úgy, hogy változtatnia kell, így Batoum helyére a nigériai Bright Edomwonyi állt be, Katona Mátyást pedig Hős Zsombor váltotta. A DVSC lett aktívabb a folytatásban, előbb Dzsudzsák Balázs veszélyes szabadrúgásánál kellett kapaszkodnia Tóth Balázsnak – ezt még megúszta a Szpari. Néhány perccel később viszont már eredményes volt a debreceniek válogatottsági rekorder csapatkapitánya, Dénes Vilmos remek emelését csúsztatta a kapuba, így pályafutása első fejes gólját szerezte.

Dzsudzsák Balázs (balra) pályafutása első fejes gólja (Fotó: Czinege Melinda)

Immáron lépés- és támadáskényszerben volt a vendégcsapat, s mentek is előre Bódog Tamás tanítványai. Aztán egy nyíregyházi beívelés után elszabadultak az indulatok, Batik Bence és Temesvári Attila akaszkodott össze a hazai tizenhatoson belül. A nem túl barátságos párosmutatvány megkoronázásaként Batik könyökkel arcon vágta a Szpari védőjét. Egyértelmű eset, Rúsz Márton talán nem látta, de hogy a VAR-szobából miért nem jelezték a piros lapot, az jó kérdés – mindkét játékos sárgát kapott.

Felpörögtek az események, immáron valóban futószalagon követték egymást a lehetőségek. A Nyíregyháza elkeseredetten rohamozott, a Loki kontrázott, élvezhető volt a játék. Hős Zsombor szabadrúgásból a lécet találta el, majd Bódog Tamás a szünetben beküldött Edomwonyi helyére Nemanja Antonovot küldte a pályára. A korábbi debreceni Dorian Babunszki kétszer is egyenlíthetett volna, ám kihagyta helyzeteit. Aztán a hosszabításban Temesvári Attila kapta meg a második sárga lapját, majd a debreceniek légiósa, Shedrach Kaye hagyta ki a kihagyhatatlant. Azt hittük, ennél nagyobb ziccer már nem lesz, de lett. A bökkenő, hogy Baldoni ezt is elhibázta.

Temesvári Attila idő előtt mehetett az öltözőbe (Fotó: Czinege Melinda)

Ennek ellenére nyert a DVSC, s ez roppant fontos volt a hazaiak számára. A lefújás után Bódog Tamás még számon kérte Rúsz játékvezetőt az elmaradt kiállítás miatt, amiért piros lapot kapott az egyre hevesebben reklamáló nyíregyházi szakember. 1–0

Megszerezte első pontjait a Debrecen (Fotó: Czinege Melinda)

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