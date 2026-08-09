Arina Szabalenka Torontóban is korán kiesett

„Run deep” – angolul szó szerint „mélyre hatol”, átvitt értelemben: egy játékos vagy csapat sokáig eljut az adott kieséses tornán. Ez nem sikerül mostanában a világelső fehérorosz Arina Szabalenkának.

Az év eleje még teljesen rendben volt, Australian Open-döntőt játszott januárban, megcsinálta a Sunshine Double-t március végére (megnyerte egymás után az Indian Wells-i és a miami mestertornát), az elmúlt négy és fél hónapban viszont csak egy elődöntője van, júniusból a berlini 500-as füvesről.

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban az orosz Jekatyerina Alekszandrova (WTA-19.) a torontói 1000-es nyolcaddöntőjében ejtette ki – a döntő szettben kettős brékhátrányba kerülő Szabalenka még visszajött 4:4-re, de fordítania nem sikerült. Tizedik ütközetükön már ötödször nyert az orosz, és másodszor verte meg Szabalenkát úgy, hogy a rivális világelső.

A férfi éllovas Jannik Sinner vasárnap este bejelentette, hogy térdsérülése miatt kihagyja a cincinnati mestertornát.