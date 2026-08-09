Arina Szabalenka Torontóban is korán kiesett
„Run deep” – angolul szó szerint „mélyre hatol”, átvitt értelemben: egy játékos vagy csapat sokáig eljut az adott kieséses tornán. Ez nem sikerül mostanában a világelső fehérorosz Arina Szabalenkának.
Az év eleje még teljesen rendben volt, Australian Open-döntőt játszott januárban, megcsinálta a Sunshine Double-t március végére (megnyerte egymás után az Indian Wells-i és a miami mestertornát), az elmúlt négy és fél hónapban viszont csak egy elődöntője van, júniusból a berlini 500-as füvesről.
Magyar idő szerint vasárnap hajnalban az orosz Jekatyerina Alekszandrova (WTA-19.) a torontói 1000-es nyolcaddöntőjében ejtette ki – a döntő szettben kettős brékhátrányba kerülő Szabalenka még visszajött 4:4-re, de fordítania nem sikerült. Tizedik ütközetükön már ötödször nyert az orosz, és másodszor verte meg Szabalenkát úgy, hogy a rivális világelső.
A férfi éllovas Jannik Sinner vasárnap este bejelentette, hogy térdsérülése miatt kihagyja a cincinnati mestertornát.
WTA 1000-ES TORNA, TORONTO (7 433 076 dollár, kemény pálya)
EGYES
Nyolcaddöntő
Alekszandrova (orosz, 16.)–Szabalenka (fehérorosz, 1.) 7:6 (7–3), 4:6, 6:4
Ribakina (kazah, 2.)–Szamszonova (orosz) 6:4, 4:6, 6:4
Szvitolina (ukrán, 9.)–Anisimova (amerikai, 8.) 6:2, 6:4
ATP 1000-ES TORNA, MONTREAL (9 415 724 dollár, kemény pálya)
EGYES
Nyolcaddöntő
Jódar (spanyol, 20.)–Lehecka (cseh, 8.) 6:3, 6:3
Fils (francia, 18.)–Norrie (brit) 6:2, 7:6
Nakashima (amerikai, 28.)–Rinderknech (francia, 23.) 7:6, 5:7, 7:5
Mérida (spanyol)–Griekspoor (holland) 6:3, 6:1
Gauff (amerikai, 4.)–Kornejeva (orosz) 6:3, 6:1