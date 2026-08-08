Fradi-gól és Real Madrid-győzelem a Groupama Arénában

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Ferencváros–Real Madrid (spanyol) 1–2 (0–1)
Budapest, Groupama Aréna, 20 097 néző. Vezette: Berke
Ferencváros: Dibusz (Varga Á., a szünetben) – Osváth (Nagy O., a szünetben), M. Gómez (Raemaekers, a szünetben), Zohoré (Lakatos Cs., 79.), Cadu (O'Dowda, a szünetben) – Rommens (Nagy Á., a szünetben), Kanikovszki (Corbu, a szünetben; N. Keita, 70.) – Csirkovics (Zachariassen, a szünetben; Szabó Sz., 79.), Arzani (Levi, a szünetben; Bagi, 79.), Varga Z. (Yusuf, a szünetben; Szevikjan, 79.) – Joseph (Kodro, a szünetben; Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Real Madrid: Lunyin – Dumfries (Alexander-Arnold, a szünetben), M. Rivas (Huijsen, a szünetben), J. Martínez (Rüdiger, a szünetben), Carreras (L. Fati, 82.) – Valverde (Lacosta, 86.), Camavinga (Espí, a szünetben) – B. Díaz (Bernardo Silva, a szünetben), Güler, Ciria (Vinícius Junior, a szünetben) – Endrick (Cestero, 64.). Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Kodro (57.), ill. M. Rivas (41.), Espí (49.)
Sárga lap: Szabó Sz. (89.), ill. Alexander-Arnold (90.)
HABFEHÉRBE BORULT a Groupama Aréna környéke. Ezúttal a megszokottnál kevesebb zöld-fehér mezes szurkolót lehetett látni az Üllői úton szombat délután (természetesen így is szép számmal akadt Fradi-dresszt viselő drukker), melynek egyszerű oka volt: a világhírű Real Madrid látogatott az FTC otthonába. Ezúttal a stadionhoz közeledve többek között Valverde, Bellingham, Mbappé, Vini Jr. és Rodrygo nevével ellátott mezt hordó gyermek és felnőtt sétált boldogan a bejárat felé, az egyik kissrác éppen az apukájának mutogatta a „realos” focis kártyáit és bízott benne, hogy kedvencét, Vinícius Júnior látja játszani. Nos, az édesapja talán még emlékszik arra, amikor legutóbb a királyiak ellen játszott a Ferencváros – 1995-ben a Bajnokok Ligájában 1–1-es döntetlen az FTC otthonában. Akkor még nem a mostanában népszerű focis kártyákon lehetett gyűjteni a kedvenceket, hanem az számított menőnek, akinek gombfociban volt olyan csapata, mint az a bizonyos 1995–1996-os BL-idényben szereplő Ferencváros, mások mellett Hajdu Attilával, Nyilas Elekkel, ifj. Albert Flóriánnal vagy éppen Lisztes Krisztiánnal. Visszatérve a jelenbe, a gombfocit leváltották a focis kártyák, de az nem változott, hogy a Real Madrid továbbra is a világ legsikeresebb és legnagyobb klubja, míg a Ferencváros magyar rekordbajnokként immár évről évre az európai kupasorozatokban ér el szép sikereket. Most az immár José Mourinho irányította Real Madrid felkészülési mérkőzésen látogatott Magyarországra, s nagy szó, hogy szerintük a Ferencváros méltó ellenfél a nyári alapozás közepén.
A kezdéshez közeledve a szokásosnál gyorsabban teltek a Groupama Aréna lelátói, a vendég kispad felett rengeteg kisgyerek szorongatta Real Madridos sálját, mezét vagy zászlóját, amikor pedig néhány játékos és a stábtagok (José Mourinho kivételével) kisétáltak a gyepre, legnagyobb örömükre Sami Khedira kiosztott néhány aláírást. A világbajnok német középpályás játékosként Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal, most pedig José Mourinho szakmai stábjának fontos tagja. Miközben a kapu mögött helyet foglaló ferencvárosi szurkolók nemtetszésüket fejezték ki azért, ha valaki Real Madrid-dresszt viselt, a királyiak kapusai az ukrán Andrij Lunyin vezetésével kifutottak a pályára, majd megérkeztek Dibusz Dénesék is. Nemsokára Federico Valverde vezetésével elkezdte a melegítést a vendégcsapat, a kezdőjében olyan világsztárokkal, mint Eduardo Camavinga, Brahim Díaz, Arda Güler vagy éppen Denzel Dumfries – az öltözőbe menet pedig a két brazil, Vinícius Júnior és Cadu beszélgetett el jó hangulatban. Borbély Balázs is felforgatta csapatát a „gálameccsre”, ez pedig nem is csoda a bajnokságra és az Európa-liga-selejtezőkre való tekintettel, az alapcsapatból Dibusz Dénes, Mariano Gómez, Osváth Attila, Cadu, Gavriel Kanikovszki, Lenny Joseph és Philippe Rommens kapott lehetőséget.
Nagyszerű hangulatban kezdődött a mérkőzés, némileg meglepő módon a szokásossal ellentétben a Ferencváros fehérben, a Real Madrid pedig zöldben játszott. A magyar együttes egyáltalán nem játszott megilletődötten, többször is odakerült a spanyol kapu elé, de a lövések nem találtak célt, ahogy a másik oldalon Arda Güleré és Brahim Díazé sem. Utóbbi szerepeltetése némileg meglepetést keltett, ugyanis a világbajnokságon Marokkóval a negyeddöntőig menetelő támadó Vinícius Júniorral és Bernardo Silvával együtt csak hétfőn kezdte a felkészülést Madridban. Az ivószünetig nem mutatott sokat a Real Madrid, José Mourinho pedig főleg Brahim Díaznak és Endricknek magyarázott – majd a kispad felé sétálva barátságosan integetett ki a nevét kiabáló szurkolóknak.
A 36. percben Dibusz Dénes bemutatta első védését, miután Endrick közeli pöccintését hárította. Nem sokkal a szünet előtt megszerezte a vezetést a Real Madrid, ám nem a világsztárok, hanem a fiatalok hozták össze: Alexis Ciria beadását követően Mario Rivas fejelt a magyar kapuba. Sokan talán lemaradtak a gólról, ugyanis Vinícius Júniorék néhány perce kezdték a melegítést a másik oldalon…
A második félidőre a kissrácok legnagyobb örömére beszállt Vinícius Júnior, illetve Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Carlos Espí és Bernanrdo Silva is – utóbbi első meccsét játszotta a Real Madridban. De Borbély Balázs is felforgatta csapatát, egyedül Nathan Zohoré maradt a kezdőből a pályán. A sztárok beállásával feljebb kapcsoltak a királyiak, és egy csodálatos támadás végén Federico Valverde előkészítése után Carlos Espí találatával már kettővel vezettek. Nem sokáig volt ez az eredmény, ugyanis Kristoffer Zachariassen mesteri beadása után Kenan Kodro lőtt a kapuba Dean Huijsen és Antonio Rüdiger között. Hatalmas hangrobbanás kísérte a gólt a Groupama Arénában, még a királyi mezt viselő szurkolók is megtapsolták a Ferencváros találatát. Néhány perccel később Zachariassen fejesét követően sokan felugrottak, de a labda pontosan Andrij Lunyin kezébe hullott. A második félidő ivószünetében már idegesebben magyarázott az övéinek José Mourinho, aki joggal mérgelődött, ugyanis a látottak alapján közelebb álltak a csapatok a 2–2-höz, mint az 1–3-hoz. A hajrához közeledve ígéretes helyről rúghatott szabadrúgást a Real Madrid, a labda mögött olyan specialisták vártak a lehetőségre, mint Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde és Arda Güler – végül utóbbi lőtt a kapu fölé.
A Ferencváros nagyszerűen helytállt a Real Madrid ellen, gólt is szerzett, de nem meglepő módon a világsztárokat bevető tizenötszörös BEK/BL-győztes 2–1-re győzött az Üllői úton. A Fradi-szurkolók joggal büszkék csapatukra, most pedig jöhet a Real Madrid elleninél is fontosabb Górnik Zabrze elleni csütörtöki Európa-liga-selejtező visszavágó.