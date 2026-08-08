Fradi-gól és Real Madrid-győzelem a Groupama Arénában

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Ferencváros–Real Madrid (spanyol) 1–2 (0–1)

Budapest, Groupama Aréna, 20 097 néző. Vezette: Berke

Ferencváros: Dibusz (Varga Á., a szünetben) – Osváth (Nagy O., a szünetben), M. Gómez (Raemaekers, a szünetben), Zohoré (Lakatos Cs., 79.), Cadu (O'Dowda, a szünetben) – Rommens (Nagy Á., a szünetben), Kanikovszki (Corbu, a szünetben; N. Keita, 70.) – Csirkovics (Zachariassen, a szünetben; Szabó Sz., 79.), Arzani (Levi, a szünetben; Bagi, 79.), Varga Z. (Yusuf, a szünetben; Szevikjan, 79.) – Joseph (Kodro, a szünetben; Lisztes, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Real Madrid: Lunyin – Dumfries (Alexander-Arnold, a szünetben), M. Rivas (Huijsen, a szünetben), J. Martínez (Rüdiger, a szünetben), Carreras (L. Fati, 82.) – Valverde (Lacosta, 86.), Camavinga (Espí, a szünetben) – B. Díaz (Bernardo Silva, a szünetben), Güler, Ciria (Vinícius Junior, a szünetben) – Endrick (Cestero, 64.). Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: Kodro (57.), ill. M. Rivas (41.), Espí (49.)

Sárga lap: Szabó Sz. (89.), ill. Alexander-Arnold (90.)

HABFEHÉRBE BORULT a Groupama Aréna környéke. Ezúttal a megszokottnál kevesebb zöld-fehér mezes szurkolót lehetett látni az Üllői úton szombat délután (természetesen így is szép számmal akadt Fradi-dresszt viselő drukker), melynek egyszerű oka volt: a világhírű Real Madrid látogatott az FTC otthonába. Ezúttal a stadionhoz közeledve többek között Valverde, Bellingham, Mbappé, Vini Jr. és Rodrygo nevével ellátott mezt hordó gyermek és felnőtt sétált boldogan a bejárat felé, az egyik kissrác éppen az apukájának mutogatta a „realos” focis kártyáit és bízott benne, hogy kedvencét, Vinícius Júnior látja játszani. Nos, az édesapja talán még emlékszik arra, amikor legutóbb a királyiak ellen játszott a Ferencváros – 1995-ben a Bajnokok Ligájában 1–1-es döntetlen az FTC otthonában. Akkor még nem a mostanában népszerű focis kártyákon lehetett gyűjteni a kedvenceket, hanem az számított menőnek, akinek gombfociban volt olyan csapata, mint az a bizonyos 1995–1996-os BL-idényben szereplő Ferencváros, mások mellett Hajdu Attilával, Nyilas Elekkel, ifj. Albert Flóriánnal vagy éppen Lisztes Krisztiánnal. Visszatérve a jelenbe, a gombfocit leváltották a focis kártyák, de az nem változott, hogy a Real Madrid továbbra is a világ legsikeresebb és legnagyobb klubja, míg a Ferencváros magyar rekordbajnokként immár évről évre az európai kupasorozatokban ér el szép sikereket. Most az immár José Mourinho irányította Real Madrid felkészülési mérkőzésen látogatott Magyarországra, s nagy szó, hogy szerintük a Ferencváros méltó ellenfél a nyári alapozás közepén.

A kezdéshez közeledve a szokásosnál gyorsabban teltek a Groupama Aréna lelátói, a vendég kispad felett rengeteg kisgyerek szorongatta Real Madridos sálját, mezét vagy zászlóját, amikor pedig néhány játékos és a stábtagok (José Mourinho kivételével) kisétáltak a gyepre, legnagyobb örömükre Sami Khedira kiosztott néhány aláírást. A világbajnok német középpályás játékosként Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal, most pedig José Mourinho szakmai stábjának fontos tagja. Miközben a kapu mögött helyet foglaló ferencvárosi szurkolók nemtetszésüket fejezték ki azért, ha valaki Real Madrid-dresszt viselt, a királyiak kapusai az ukrán Andrij Lunyin vezetésével kifutottak a pályára, majd megérkeztek Dibusz Dénesék is. Nemsokára Federico Valverde vezetésével elkezdte a melegítést a vendégcsapat, a kezdőjében olyan világsztárokkal, mint Eduardo Camavinga, Brahim Díaz, Arda Güler vagy éppen Denzel Dumfries – az öltözőbe menet pedig a két brazil, Vinícius Júnior és Cadu beszélgetett el jó hangulatban. Borbély Balázs is felforgatta csapatát a „gálameccsre”, ez pedig nem is csoda a bajnokságra és az Európa-liga-selejtezőkre való tekintettel, az alapcsapatból Dibusz Dénes, Mariano Gómez, Osváth Attila, Cadu, Gavriel Kanikovszki, Lenny Joseph és Philippe Rommens kapott lehetőséget.