Bognár György Szalairól: Aki az utóbbi években Pakson támadóként játszott, annak minden esélye megvolt, hogy gólkirály legyen

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője

– A paksi teljesítmény ezúttal egy pontra volt elég – miért nem lett belőle három?

– Nem játszottunk olyan jól, hogy egyértelműen megnyerjük a meccset. Az első félidőben akadozott a gépezet, a másodikra ezért kreatív futballistákat cseréltünk be, hogy olajozottabb legyen – javult is a játék képe, vezettünk kétszer, de ilyen a futball, egy pontot szereztünk. Gólhelyzetnek nem nevezném azt a tizenegyest, amelyet a végén befújtak ellenünk, de ma már furcsa szabályok vannak, nem nagyon lehet követni, mit miért ítél a játékvezető.

– Szalai Józsefben lát akkora potenciált, hogy versenyben legyen a gólkirályi címért?

– Aki az utóbbi években Pakson támadóként játszott, annak minden esélye megvolt, hogy gólkirály legyen. A mezőnyjátékán van még mit javítani, szűkebben kell kezelnie a labdát, megtartani. A fizikuma rendben van, pozíciós center létére a sebessége is. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy a jövőben előrelépjen.

– Milyen csapatnak ismerte meg a Honvédot?

– Ugyanolyannak látom, mint amilyen az NB II-ben volt: vannak kreatív fiatalok a csapatban, labdaszerzésből jól indulnak meg. A Honvéd sokat fejlődött az előző idényben, és az is pozitívum, hogy szinte ugyanazok játszanak most is.

Maurizio Jacobacci, a Kispest-Honvéd vezetőedzője

– Pontmentés a végén – elégedett?

– Intenzív meccs volt, ráadásul sok helyzetet dolgoztunk ki. Ezt az ellenfelet, ha hagyod játszani, zavarba hoz, viszont mi győzni jöttünk Paksra. Az első félidőben megérdemeltük volna a vezetést, ám fizikailag sokat kivett a játékosokból az első negyvenöt perc, és ezután a hazaiaknak több lehetőségük is volt. Véleményes, lesnek ítélt gólunk után hátrányba kerültünk, amit nehezen emésztettünk meg.

– És mégis, kétszer is egyenlítettek.

– Mert ekkor mutatkozott meg igazán a csapatunk karaktere: minden labdáért megküzdött mindenki, Somogyi Tamás távoli lövésével megérdemeltük az egyenlítést. Egy-egynél mindent elkövettünk az újabb gólért, mégis mi kaptunk, de hármat cseréltünk, felfrissült a csapat, úgyhogy végül rászolgáltunk az egy pontra, azért is, mert amikor nyomott a Paks, jól álltuk a sarat. Rászolgáltunk már egy győzelemre.

– A tizenhat éves Somogyi Tamásban mekkora lehetőséget lát?

– Rendkívüli képességei vannak. Kiváló felkészülésen van túl, beilleszkedett, kiérdemelte a lehetőséget. Nemcsak a gólja miatt játszott jól, az egész meccsen küzdött, okos passzokkal hozta helyzetbe a társait. Megérdemli a figyelmet, de nem szabad elkényeztetni, elrontani, mert tudjuk, milyen életkorban van.