NB III: Gálázott a Tatabánya, a Haladás és az MTK II is
NB III
3. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Kisvárda Master Good II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 2–2
Tarpa SC–Eger SE 1–2
Szombaton játszották
Gödöllői SK–Hajdúnánás FK 2–0
Debreceni VSC II–Füzesabonyi SC 1–2
Nyíregyháza Spartacus FC II–DEAC 2–4
Tiszafüredi VSE–Ózd-Sajóvölgye 0–2
Bacsó Beton-Cigánd SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–1
Salgótarjáni BTC–Mátészalkai MTK 1–2
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya 0–4
Haladás FC–Balatonalmádi SE 6–1
Szombaton játszották
Zalaegerszegi TE FC II–Komárom VSE 2–3
ETO Akadémia–Sárisápi BSE 2–3
Bicskei TC–FC Sopron 2–3
Credobus Mosonmagyaróvár–Király SE 3–2
Dorogi Bányász FC–VSC 2015 Veszprém 6–0
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–1908 SZAC Budapest 2–1
DÉLKELETI CSOPORT
Kispest-Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 2–3
ESMTK–Hódmezővásárhelyi FC 2–2
III. kerületi TVE–BKV Előre 2–0
Szombaton játszották
Újpest FC II–Békéscsaba 1912 Előre 2–2
Szegedi VSE–Meton-FC Dabas SE 1–2
Gyulai Termál FC–Sándorfalvi SKE 7–0
Szolnoki MÁV FC–Vasas FC II 2–2
Monor SE–Csepel SC 0–0
DÉLNYUGATI CSOPORT
PTE-PEAC–BFC Siófok 2–1
MTK Budapest II–Szekszárdi UFC 8–0
Szombaton játszották
Ferencvárosi TC II–Dunaharaszti MTK 2–0
Sárbogárd SE–Budafoki MTE 0–1
Kaposvári Rákóczi FC–Budaörs 7–0
Érdi VSE–Paksi FC II 3–1
ReBase Majosi SE–Pécsi MFC 1–3
Iváncsa KSE–Dunaújváros FC 3–0 – játék nélkül (az MLSZ adatbázisában még nem szerepel, ezért mi sem tüntettük fel a tabellánkban)