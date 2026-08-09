NB III: Gálázott a Tatabánya, a Haladás és az MTK II is

A Tatabánya idegenben győzte le 4–0-ra a Puskás Akadémia második csapatát, az MTK II otthon meg sem állt nyolc gólig a Szekszárd vendéglátójaként, a Haladás Szombathelyen 6–1-re verte meg a Balatonalmádit a labdarúgó NB III 3. fordulójának vasárnapi mérkőzésein.

NB III

3. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Kisvárda Master Good II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 2–2

Tarpa SC–Eger SE 1–2

Szombaton játszották

Gödöllői SK–Hajdúnánás FK 2–0

Debreceni VSC II–Füzesabonyi SC 1–2

Nyíregyháza Spartacus FC II–DEAC 2–4

Tiszafüredi VSE–Ózd-Sajóvölgye 0–2

Bacsó Beton-Cigánd SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros 3–1

Salgótarjáni BTC–Mátészalkai MTK 1–2 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya 0–4

Haladás FC–Balatonalmádi SE 6–1

Szombaton játszották

Zalaegerszegi TE FC II–Komárom VSE 2–3

ETO Akadémia–Sárisápi BSE 2–3

Bicskei TC–FC Sopron 2–3

Credobus Mosonmagyaróvár–Király SE 3–2

Dorogi Bányász FC–VSC 2015 Veszprém 6–0

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–1908 SZAC Budapest 2–1 DÉLKELETI CSOPORT

Kispest-Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 2–3

ESMTK–Hódmezővásárhelyi FC 2–2

III. kerületi TVE–BKV Előre 2–0

Szombaton játszották

Újpest FC II–Békéscsaba 1912 Előre 2–2

Szegedi VSE–Meton-FC Dabas SE 1–2

Gyulai Termál FC–Sándorfalvi SKE 7–0

Szolnoki MÁV FC–Vasas FC II 2–2

Monor SE–Csepel SC 0–0 DÉLNYUGATI CSOPORT

PTE-PEAC–BFC Siófok 2–1

MTK Budapest II–Szekszárdi UFC 8–0

Szombaton játszották

Ferencvárosi TC II–Dunaharaszti MTK 2–0

Sárbogárd SE–Budafoki MTE 0–1

Kaposvári Rákóczi FC–Budaörs 7–0

Érdi VSE–Paksi FC II 3–1

ReBase Majosi SE–Pécsi MFC 1–3

Iváncsa KSE–Dunaújváros FC 3–0 – játék nélkül (az MLSZ adatbázisában még nem szerepel, ezért mi sem tüntettük fel a tabellánkban)