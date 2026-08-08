Jorge Martín nyerte meg a MotoGP silverstone-i sprintfutamát

A nyári szünet utáni első versenyhétvégén már az időmérőt is az Aprilia uralta, az első sorból a gyári motoron a pole-t megszerző Martín mellől a Trackhouse két versenyzője, Raúl Fernández és Ogura Ai indulhatott.

A vb-éllovas Martín és a pontversenyben második Ogura a befutóig megőrizte pozícióját, így erősítették helyüket az összetettben (Martín 220, Ogura 203 ponttal áll). Fernández a rajtnál visszaesett a 6. helyre, majd a negyedik körben bukott és feladta a versenyt. A harmadik helyre így a jól rajtoló, de a sprintfutam vége felé gumiproblémák miatt lelassuló Fabio Di Giannantoniót maga mögé utasító Marco Bezzecchi jött fel a másik gyári Apriliával, így a márka az első rajtsor után a sprintfutam dobogós helyeit is kisajátította (Bezzecchi 195 ponttal harmadik a pontversenyben).

A címvédő Marc Márquez is szenvedett a gumikkal, így a 9. helyen futott be. A fő verseny vasárnap magyar idő szerint 14 órakor rajtol.