Nemzeti Sportrádió

Jorge Martín nyerte meg a MotoGP silverstone-i sprintfutamát

I. SZ.I. SZ.
2026.08.08. 18:22
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Jorge Martín 17 pontra növelte az előnyét a vasárnapi főverseny előtt (Fotó: AFP)
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Ogura Ai MotoGP Silverstone Jorge Martín Aprilia
A világbajnoki éllovas Jorge Martín nyerte meg a MotoGP silverstone-i Brit Nagydíjának szombati sprintfutamát, amelyen csak Apriliával induló versenyzők végeztek dobogós helyen.

A nyári szünet utáni első versenyhétvégén már az időmérőt is az Aprilia uralta, az első sorból a gyári motoron a pole-t megszerző Martín mellől a Trackhouse két versenyzője, Raúl Fernández és Ogura Ai indulhatott.

A vb-éllovas Martín és a pontversenyben második Ogura a befutóig megőrizte pozícióját, így erősítették helyüket az összetettben (Martín 220, Ogura 203 ponttal áll). Fernández a rajtnál visszaesett a 6. helyre, majd a negyedik körben bukott és feladta a versenyt. A harmadik helyre így a jól rajtoló, de a sprintfutam vége felé gumiproblémák miatt lelassuló Fabio Di Giannantoniót maga mögé utasító Marco Bezzecchi jött fel a másik gyári Apriliával, így a márka az első rajtsor után a sprintfutam dobogós helyeit is kisajátította (Bezzecchi 195 ponttal harmadik a pontversenyben).

A címvédő Marc Márquez is szenvedett a gumikkal, így a 9. helyen futott be. A fő verseny vasárnap magyar idő szerint 14 órakor rajtol.

 

Ogura Ai MotoGP Silverstone Jorge Martín Aprilia
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