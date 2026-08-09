Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: András Csaba főtáblás Malmőben

2026.08.09. 22:27
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András Csaba a főtáblán folytathatja (Fotó: WTT)
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WTT-sorozat asztalitenisz András Csaba
András Csaba a selejtező 3. fordulójában is győzött vasárnap az asztaliteniszezők WTT-sorozatának 1.55 millió dollár összdíjazású malmői versenyén, a Europe Smash-en, ezzel feljutott a főtáblára.

A világranglista 66. helyén álló magyar játékos – a kvalifikáció kilencedik kiemeltjeként – szombaton az ausztrál Aditya Sareent (108.) verte meg úgy, hogy meccslabdákat hárított.

A vasárnapi folytatásban előbb a kanadai Edward Ly (111.) állt az asztal túloldalán, aki viszont csak az első szettben tudta megszorongatni a 24 éves Andrást. A 64-es főtáblára kerüléshez három kört kellett nyerni a selejtezőben, s a magyar játékos az elitmezőnybe jutásért este a hatodik kiemelt német Wim Verdonschottal csapott össze.

András kétszettes előnyt követően a harmadik felvonást elvesztette, de a negyedik ismét az övé lett, ezzel pedig feljutott a viadal főtáblájára.

ASZTALITENISZ
WTT EUROPE SMASH, MAMLÖ
FÉRFI EGYES, SELEJTEZŐ
3. FORDULÓ
András Csaba (9.)–Wim Verdonschot (német, 6.) 3:1 (9, 5, -8, 8) 
2. FORDULÓ
András Csaba (9.)–Edward Ly (kanadai) 3:0 (11, 4, 8)

 

 

WTT-sorozat asztalitenisz András Csaba
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