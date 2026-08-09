Asztalitenisz: András Csaba főtáblás Malmőben

A világranglista 66. helyén álló magyar játékos – a kvalifikáció kilencedik kiemeltjeként – szombaton az ausztrál Aditya Sareent (108.) verte meg úgy, hogy meccslabdákat hárított.

A vasárnapi folytatásban előbb a kanadai Edward Ly (111.) állt az asztal túloldalán, aki viszont csak az első szettben tudta megszorongatni a 24 éves Andrást. A 64-es főtáblára kerüléshez három kört kellett nyerni a selejtezőben, s a magyar játékos az elitmezőnybe jutásért este a hatodik kiemelt német Wim Verdonschottal csapott össze.

András kétszettes előnyt követően a harmadik felvonást elvesztette, de a negyedik ismét az övé lett, ezzel pedig feljutott a viadal főtáblájára.

ASZTALITENISZ

WTT EUROPE SMASH, MAMLÖ

FÉRFI EGYES, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ

András Csaba (9.)–Wim Verdonschot (német, 6.) 3:1 (9, 5, -8, 8)

2. FORDULÓ

András Csaba (9.)–Edward Ly (kanadai) 3:0 (11, 4, 8)